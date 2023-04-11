ضجة في إسرائيل بعد تداول مقطع فيديو يظهر بيع نساء في المتاجر

- Advertisement -

وطن– أثيرت ضجة في إسرائيل، بعد تداولٍ مكثّف لمقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يوثّق بيع نساء في متاجر في إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو، نساءً فيما تبدو أنها واجهات عرض في متجر، وأُرفق تداول مقطع الفيديو بالقول، إنّ محلاً في تل أبيب يبيع النساء وبأسعار مختلفة.

وحظي هذا الادعاء بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لدى الصفحة التي نشرته في البداية، أو من قِبل عديد الصفحات الأخرى التي تداولت هي الأخرى هذه اللقطات.

حقيقة الفيديو

إلا أنه من خلال التحقّق من هذه اللقطات، والبحث على محرك غوغل باستخدام كلمات “بيع، نساء، إسرائيل” باللغة الإنجليزية، وفق وكالة فرانس فرس، فقد أرشد البحث إلى أخبار في وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية عن حملة أقيمت في إسرائيل في العام 2010 بعنوان: “WomanToGo”، لتسليط الضوء على قضيّة استغلال النساء.

- Advertisement -

وأقيمت هذه الحملة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2010، كجزء من حملة لتسليط الضوء على قضايا استغلال النساء والاتجار بالبشر في إسرائيل، والتقطت صورٌ للحملة آنذاك في تل أبيب.

اتهام إسرائيل بممارسة الاتجار بالبشر ضد اللاجئين الأوكرانيين

يشار إلى أنّ منظمات حقوقية في إسرائيل، كشفت قبل أسابيع، عن أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون الأوكرانيون داخل دولة الاحتلال، وحذّرت من أنّ هذه الأوضاع سوف تزيد من مخاطر العمل التعسفي والاستغلالي، والاتجار بالبشر، والدعارة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

واتُّهمت منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، بحجب خدمات الرعاية الصحية والرعاية الملائمة عن اللاجئين الأوكرانيين. وذلك في تقرير بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي الذي تسبّب في تدفق اللاجئين الفارّين من أوكرانيا.

وقال التقرير إنّ اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة، ويكافحون من أجل العثور على عمل واستئجار الشقق، فضلاً عن مواجهتهم لانعدام الأمن الغذائي.

وحذّر من أنّ “اللاجئين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء، معرضون بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر والعمل بالبغاء من أجل البقاء على قيد الحياة”.