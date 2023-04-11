الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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ضجة في إسرائيل بعد تداول مقطع فيديو يظهر بيع نساء في المتاجر

المقطع يعود لحملة أقيمت في إسرائيل بعنوان: "WomanToGo" لتسليط الضوء على قضية استغلال النساء

كتب خالد الأحمد
بيع نساء في متاجر إسرائيل watanserb.com
الصور من حملة أقيمت في إسرائيل في العام 2010 بعنوان "WomanToGo" لتسليط الضوء على قضيّة استغلال النساء
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وطن– أثيرت ضجة في إسرائيل، بعد تداولٍ مكثّف لمقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يوثّق بيع نساء في متاجر في إسرائيل.

وأظهر مقطع الفيديو، نساءً فيما تبدو أنها واجهات عرض في متجر، وأُرفق تداول مقطع الفيديو بالقول، إنّ محلاً في تل أبيب يبيع النساء وبأسعار مختلفة.

وحظي هذا الادعاء بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء لدى الصفحة التي نشرته في البداية، أو من قِبل عديد الصفحات الأخرى التي تداولت هي الأخرى هذه اللقطات.

حقيقة الفيديو

إلا أنه من خلال التحقّق من هذه اللقطات، والبحث على محرك غوغل باستخدام كلمات “بيع، نساء، إسرائيل” باللغة الإنجليزية، وفق وكالة فرانس فرس، فقد أرشد البحث إلى أخبار في وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية عن حملة أقيمت في إسرائيل في العام 2010 بعنوان: “WomanToGo”، لتسليط الضوء على قضيّة استغلال النساء.

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وأقيمت هذه الحملة في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2010، كجزء من حملة لتسليط الضوء على قضايا استغلال النساء والاتجار بالبشر في إسرائيل، والتقطت صورٌ للحملة آنذاك في تل أبيب.

اتهام إسرائيل بممارسة الاتجار بالبشر ضد اللاجئين الأوكرانيين

يشار إلى أنّ منظمات حقوقية في إسرائيل، كشفت قبل أسابيع، عن أوضاع مأساوية يعيشها اللاجئون الأوكرانيون داخل دولة الاحتلال، وحذّرت من أنّ هذه الأوضاع سوف تزيد من مخاطر العمل التعسفي والاستغلالي، والاتجار بالبشر، والدعارة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

واتُّهمت منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل، بحجب خدمات الرعاية الصحية والرعاية الملائمة عن اللاجئين الأوكرانيين. وذلك في تقرير بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي الذي تسبّب في تدفق اللاجئين الفارّين من أوكرانيا.

وقال التقرير إنّ اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة، ويكافحون من أجل العثور على عمل واستئجار الشقق، فضلاً عن مواجهتهم لانعدام الأمن الغذائي.

وحذّر من أنّ “اللاجئين الأوكرانيين، ومعظمهم من النساء، معرضون بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر والعمل بالبغاء من أجل البقاء على قيد الحياة”.

المصدروسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية + فيسبوك - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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