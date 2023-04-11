شاكيرا تفضح ممارسات الصحفيين مع أبناءها في مدرستهم وتوجه نداءً جدياً! (شاهد)

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وطن- تقدمت الفنانة الكولومبية شاكيرا بطلب إلى وسائل الإعلام بشكل عام والصحفيين بشكل خاص من خلال بيان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.

مضايقات

وطالبت شاكيرا الإعلاميين، أن يحترموا خصوصية أطفالها من لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه ميلان وشاسا.

يبدو أنه بمجرد مغادرة الثلاثة برشلونة لبدء حياة جديدة في ميامي، تعرضت شاكيرا للمضايقات.

وكتبت شاكيرا: “أصدقائي الأعزاء والصحفيين والإعلاميين.. في هذا الوقت من التغييرات في حياتي كشخصية عامة ، من المفهوم أن هناك فضول دائم من جانب الصحافة عني وعائلتي”.

حصار متواصل

وتابعت: “ومع ذلك ، عاش أطفالي ميلان وساشا عامًا صعبًا للغاية.. حيث عانوا من حصار متواصل واضطهاد لا هوادة فيه من قبل المصورين ووسائل الإعلام المختلفة في برشلونة”.

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وأوضحت النجمة الكولومبية أن أبناء الآن في مرحلة جديدة في حياتهم، مردفة: “أطلب بشدة من وسائل الإعلام نيابة عن أطفالي احترام حقهم في الخصوصية”.

واستطردت: “أتوسل إليكم أن تمتنعوا عن ملاحقتهم إلى مخرج المدرسة أو مدخلها.. أو انتظارهم عند باب منزلنا ، أو ملاحقتهم في أنشطتهم اللاصفية والترفيهية.. كما حدث كل يوم في برشلونة ، في من أجل الحصول على صور فوتوغرافية أو أفضل اللقطات”.

صحة نفسية وجسدية

وزادت شاكيرا: “أثق في أن الصحفيين والمصورين حساسون للوضع الذي يواجهه ميلان وساشا.. ويمكنهم التصرف معهم بأكثر الطرق إنسانية ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة الجسدية والعاطفية لطفلين دون سن 8 و 10 سنوات”.

Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación… pic.twitter.com/Rxw82l0j15 — Shakira (@shakira) April 10, 2023

وتابعت: “صغار السن الذين يريدون فقط أن يكونوا قادرين على الخروج والذهاب إلى المدرسة.. ويشعرون بالأمان وراحة البال لعدم تعرضهم للاضطهاد أو التعرض للتدقيق المستمر من قبل الكاميرات”.

وختمت شاكيرا: “تقدمي بهذا الطلب لم يعد كفنانة.. بل كأم تريد حماية ورعاية الرفاهية النفسية والعاطفية لأطفالها حتى يتمكنوا من العيش حياة صحية وسعيدة ، كما يستحقها كل طفل.. أشكر تفهمكم ودعمكم”.

ميامي وجيران مشاهير وأثرياء

ويبدو أنّ شاكيرا تخطط للانتقال إلى منطقة “إنديان كريك” التي تبلغ مساحتها 300 فدان في شمال شرق مقاطعة ميامي، حتى تتمكن هي وأطفالها من الاستمتاع بمزيد من الخصوصية.

سيكون من جيران شاكيرا الأثرياء، المغني الإسباني خوليو إغليسياس، وعارضة الأزياء أدريانا ليما، والمستثمر الملياردير كارل إيكان، بالإضافة إلى جينيفر لوبيز. وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية.