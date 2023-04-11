الثلاثاء, أبريل 11, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناشاكيرا تفضح ممارسات الصحفيين مع أبناءها في مدرستهم وتوجه نداءً جدياً! (شاهد)
حياتنا

شاكيرا تفضح ممارسات الصحفيين مع أبناءها في مدرستهم وتوجه نداءً جدياً! (شاهد)

شاكيرا تخطط للانتقال إلى منطقة “إنديان كريك” التي تبلغ مساحتها 300 فدان في شمال شرق مقاطعة ميامي حتى تتمكن هي وأطفالها من الاستمتاع بمزيد من الخصوصية

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تفضح ممارسات الصحفيين مع أبناءها في مدرستهم وتوجه نداءً جدياً! (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وأطفالها
- Advertisement -

وطن- تقدمت الفنانة الكولومبية شاكيرا بطلب إلى وسائل الإعلام بشكل عام والصحفيين بشكل خاص من خلال بيان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.

مضايقات

وطالبت شاكيرا الإعلاميين، أن يحترموا خصوصية أطفالها من لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه ميلان وشاسا.

يبدو أنه بمجرد مغادرة الثلاثة برشلونة لبدء حياة جديدة في ميامي، تعرضت شاكيرا للمضايقات.

وكتبت شاكيرا: “أصدقائي الأعزاء والصحفيين والإعلاميين.. في هذا الوقت من التغييرات في حياتي كشخصية عامة ، من المفهوم أن هناك فضول دائم من جانب الصحافة عني وعائلتي”.

حصار متواصل

وتابعت: “ومع ذلك ، عاش أطفالي ميلان وساشا عامًا صعبًا للغاية.. حيث عانوا من حصار متواصل واضطهاد لا هوادة فيه من قبل المصورين ووسائل الإعلام المختلفة في برشلونة”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shakira (@shakira)

- Advertisement -

وأوضحت النجمة الكولومبية أن أبناء الآن في مرحلة جديدة في حياتهم، مردفة: “أطلب بشدة من وسائل الإعلام نيابة عن أطفالي احترام حقهم في الخصوصية”.

واستطردت: “أتوسل إليكم أن تمتنعوا عن ملاحقتهم إلى مخرج المدرسة أو مدخلها.. أو انتظارهم عند باب منزلنا ، أو ملاحقتهم في أنشطتهم اللاصفية والترفيهية.. كما حدث كل يوم في برشلونة ، في من أجل الحصول على صور فوتوغرافية أو أفضل اللقطات”.

صحة نفسية وجسدية

وزادت شاكيرا: “أثق في أن الصحفيين والمصورين حساسون للوضع الذي يواجهه ميلان وساشا.. ويمكنهم التصرف معهم بأكثر الطرق إنسانية ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة الجسدية والعاطفية لطفلين دون سن 8 و 10 سنوات”.

وتابعت: “صغار السن الذين يريدون فقط أن يكونوا قادرين على الخروج والذهاب إلى المدرسة.. ويشعرون بالأمان وراحة البال لعدم تعرضهم للاضطهاد أو التعرض للتدقيق المستمر من قبل الكاميرات”.

وختمت شاكيرا: “تقدمي بهذا الطلب لم يعد كفنانة.. بل كأم تريد حماية ورعاية الرفاهية النفسية والعاطفية لأطفالها حتى يتمكنوا من العيش حياة صحية وسعيدة ، كما يستحقها كل طفل.. أشكر تفهمكم ودعمكم”.

ميامي وجيران مشاهير وأثرياء

ويبدو أنّ شاكيرا تخطط للانتقال إلى منطقة “إنديان كريك” التي تبلغ مساحتها 300 فدان في شمال شرق مقاطعة ميامي، حتى تتمكن هي وأطفالها من الاستمتاع بمزيد من الخصوصية.

سيكون من جيران شاكيرا الأثرياء، المغني الإسباني خوليو إغليسياس، وعارضة الأزياء أدريانا ليما، والمستثمر الملياردير كارل إيكان، بالإضافة إلى جينيفر لوبيز. وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذا هو المكان الذي ذهبت إليه شاكيرا قبل الرحيل إلى ميامي (شاهد)

حياتنا

فضيحة بجلاجل .. حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

حياتنا

نكاية في بيكيه..انتشار صورة لـ شاكيرا تسخر من هزيمة برشلونة في الكلاسيكو! (شاهد)

حياتنا

بيكيه يحتفل بمغادرة شاكيرا بقبلة ساخنة مع عشيقته لكلارا شيا (شاهد)

حياتنا

الحرب لا تتوقف.. شاكيرا تقصف جبهة بيكيه بعدما أهان جمهورها! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا خدعت الجميع.. معلومات جديدة ستغير كل شيء في قصتها مع بيكيه!

حياتنا

والد بيكيه ينتقم من شاكيرا.. تفاصيل صادمة في الساعات الأخيرة لها ببرشلونة!

حياتنا

بيكيه ينفجر غاضباً من شاكيرا ويهاجمها ويطلق على جمهورها وصفاً مهيناً!

حياتنا

شاكيرا ووالدة بيكيه تبادلتا الضرب وشد الشعر بعدما انكشفت الحقيقة!

حياتنا

تسريب لقطات لشاكيرا مع مغني كولومبي بأزياء حورية البحر وقُبلة حميمية! (فيديو)

حياتنا

بيكيه يمنع تصوير عشيقته كلارا شيا من الأمام.. صورة مسربة تكشف السبب! (شاهد)

حياتنا

أطفال بيكيه وشاكيرا سئموا والدهم.. فيديو يكشف كل شيء! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أيهما أفضل لحرق السعرات الحرارية.. المشي على الجهاز الكهربائي أم في الهواء الطلق؟

مخاوف على أوضاع المصريين بالخليج بسبب مسلسل جعفر العمدة وتحركات برلمانية

الحكومة الكويتية الجديدة.. محامي يكشف عن فضيحة متعلقة بأحد الوزراء.. هل يستقيل؟!

سكارليت جوهانسون تكشف تصرف خواكين فينيكس الصادم أثناء تصوير لحظة النشوة الجنسية!

ضجة في إسرائيل بعد تداول مقطع فيديو يظهر بيع نساء في المتاجر

موعد مباراة نابولي وميلان والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2023

هل أمر سلطان عُمان بمنع مكبرات المساجد؟!.. عضو مجلس شورى يحسم الجدل!

تحليل يثير صدمة.. الاتفاق السعودي الإيراني لن يوقف حروباً بالوكالة بالمنطقة

3 صفقات سوبر.. مطالب كريستيانو رونالدو من أجل البقاء مع النصر السعودي

وثيقة أمريكية مسربة تكشف أن “السيسي” خطط سراً لتزويد روسيا بقذائف وصواريخ!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC