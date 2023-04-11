الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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سكارليت جوهانسون تكشف تصرف خواكين فينيكس الصادم أثناء تصوير لحظة النشوة الجنسية!

سبق أن كشفت سكارليت سر تصوير مشاهد جنسية "واقعية" في الماضي

كتب رفيف عبدالله
سكارليت جوهانسون تكشف تصرف خواكين فينيكس الصادم أثناء تجسيدهما لحظة النشوة الجنسية! watanserb.com
سكارليت جوهانسون وخواكين فينيكس
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وطن– اعترفت سكارليت جوهانسون بأنها جعلت شريكها النجم خواكين فينيكس غير مرتاح أثناء تسجيل أصوات هزة الجماع المزيفة لدرجة أنه اضطر لمغادرة الاستوديو.

كان سكارليت جوهانسون تصدر أصواتًا مزيفة لـ النشوة الجنسية جعلت خواكين يهرب من الاستوديو  تاركًا إياها وحدها للتسجيل.

ذكاء اصطناعي

أثناء تصويرهما في عام 2014 ، لعبت سكارليت دور سامانثا في الذكاء الاصطناعي ، بينما جسد خواكين دور الكاتب الوحيد ثيودور الذي يقع في حب نظام التشغيل الخاص به.

تركت سكارليت زميلها في البطولة مستاءً من أصواتها المزيفة للنشوة الجنسية ، فهرب من الغرفة

ولكن أثناء تصوير الأجزاء الصوتية الخاصة بـ سكارليت في استوديو تسجيل ، ثبت أن كل ذلك أكثر من اللازم بالنسبة لفينيكس ، الذي صور بالفعل أجزائه في المجموعة بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

افتتحت سكارليت حديثها في مقابلة جديدة مع بودكاست الذي يقدمه كل من داكس شيبرد ومونكيا بادمان بالقول: “أتذكر أننا جئنا في ذلك اليوم.. لقد أصبحت هذه الممثلة التي تقول هينا بنا نصبح قذرين.. لا بد لي من ذلك، لأنه بخلاف ذلك ، سأكون مرعوبة”.

وتابعت: “حاولنا الحصول على لقطة واحدة ، وكان خواكين يفقدها”.

غاضباً ومتوتراً

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وكشفت نجمة هوليوود الكواليس: “لقد كان خواكين غاضباً، رغم أنه صور معي المشهد قبل إسقاط الصوت.. والآن هو معي في هذا المسرح الغريب وأنا في هذا الصندوق.. كان يحدق بي ، والأضواء منخفضة ، والمخرج سبايك جونز كان هناك … كان الأمر غريبًا جدًا “.

وقالت سكارليت أنها كانت بخير أثناء التصوير، لكن شريكها لم يكن بخير.

غادر خواكين المسرح خلال المشاهد “الجنسية”

وأضافت: “لقد كان منزعجًا جدًا من ذلك.. لقد غادر الاستوديو ، والآن أنا في هذا الصندوق لوحدي ، وأقول  لهم” لا يمكنني القيام بذلك بمفردي. أريده أن يعود”.

هزة جماع مزيفة

وأشارت سكارليت إلى أن شريكها احتاج إلى أخذ قسط من الراحة ثم عاد لعمل صوت هزة الجماع.

قالت النجمة عن شعورها بالإحراج أثناء تصوير الأصوات: “لا تريد أن تسمع صوتك أبدًا.. أنت بالتأكيد لا تريد أن تسمع هزة الجماع المزيفة…يا إلهي. انها مقرفة جدا”.

وسبق أن كشفت سكارليت سر تصوير مشاهد جنسية “واقعية” في الماضي ، موضحة: “عليك ألا تحكم على الإطلاق على الأمر.. إنه نوع من التحرر. إنه تحدٍ ، لكن عليك فقط البقاء في اللحظة “.

رمز جنسي

لكن لم يكن من السهل دائمًا على أيقونة هوليوود قبول وضعها كرمز جنسي.

قالت: “لديّ جسد جيد.. ومع ذلك ، لن أقول إنه رائع بشكل خاص. أنا لا أحب فخذي ، القسم الأوسط”.

وتابعت: “لم أضع وجهًا مثيرًا أبدًا.. لذلك لا أعرف ما يعنيه التصرف بإغراء.”

كشفت سكارليت سر تصوير مشهد جنسي “واقعي”

في العام الماضي ، أُجبرت سكارليت على إيقاف شائعة تفيد بأنها مارست الجنس في مصعد مع بينيشيو ديل تورو.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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