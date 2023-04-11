الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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دون صلاة أو تكفين.. هكذا تم دفن العميل زهير الغليظ بعد رفض أهله دفنه في بلدتهم (شاهد)

مصادر أكدت أنه تم دفن جثة زهير الغليظ في أرض قريبة من حاجز بيت فوريك

كتب خالد الأحمد
دفن زهير الغليظ watanserb.com
دفن المتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي زهير الغليظ
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف تم دفن العميل الفلسطيني زهير الغليظ الذي أعدمه مقاومي عرين الاسود في مدينة نابلس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تم وضع جثة العميل على “صحن جرافة” وتم إلقائه في حفرة تم حفرها خصيصا له.

وبحسب مصادر فلسطينة تحدثت لصحيفة “الدستور” الأردنية، فقد تم دفن العميل زهير الغليظ في أرض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة.

وبحسب المصادر فقد تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين مؤكدة بأن هذا الإجراء نهاية لكل خائن وعميل.

تورط زهير الغليظ في استهداف عدد من الشهداء

وأكدت المصادر بأن العميل زهير الغليظ، 23 عاماً، من حي الياسمينة مسؤول عن تفخيخ دراجة الشهيد تامر الكيلاني.

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وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “الدستور” الاردنية أن الغليظ ساهم بعمليات اغتيال عدد من قادة العرين أبرزهم عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي.

حفر قبر زهير الغليظ

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق وجود شبان بجانب القبر بعد حفره لدفن العميل.

ويظهر في المقطع حديث الشبان وهم يقترحون تعميق حفرة القبر لنحو خمسة أمتار، وإلقاء جثته فيها، في حين اقترح أحدهم وضع عدد من الإطارات على جثته في الحفرة وحرقه.

زهير الغليظ يعترف بجرائمه

وكانت عرين الأسود قد نشرت مقطع فيديو يوثّق اعترافات زهير الغليظ المتخابر، قائلاً إنه طُلِب منه في المرة الأولى رصد تحركات الشهيد “الشيشاني” ومَن معه، وفعل ذلك وكوفئ عليه من الاحتلال.

وأضاف أنه استُدعي إلى أراضي الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال بذريعة العمل، ثم عاد وكُلِّف في المرة الثانية برصد منزل “أبو صالح العزيزي” في مدينة نابلس.

واعترف “الغليظ” أنه ارتدى ملابسَ القوات الخاصة، وشارك جيش الاحتلال في عملية رصد منزل “العزيزي”، حيث تمّ استهداف الشهداء بعد اشتباك مسلّح في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة.

المصدرالدستور + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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