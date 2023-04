دون صلاة أو تكفين.. هكذا تم دفن العميل زهير الغليظ بعد رفض أهله دفنه في بلدتهم (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كيف تم دفن العميل الفلسطيني زهير الغليظ الذي أعدمه مقاومي عرين الاسود في مدينة نابلس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد تم وضع جثة العميل على “صحن جرافة” وتم إلقائه في حفرة تم حفرها خصيصا له.

وبحسب مصادر فلسطينة تحدثت لصحيفة “الدستور” الأردنية، فقد تم دفن العميل زهير الغليظ في أرض قريبة من حاجز بيت فوريك بعد رفض اهله واهل بلدته دفنه في مقابر البلدة.

وبحسب المصادر فقد تم دفنه دون الصلاة عليه ودون تكفينه ولا تغسيله ولم يدفن في مقابر المسلمين مؤكدة بأن هذا الإجراء نهاية لكل خائن وعميل.

وأكدت المصادر بأن العميل زهير الغليظ، 23 عاماً، من حي الياسمينة مسؤول عن تفخيخ دراجة الشهيد تامر الكيلاني.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة “الدستور” الاردنية أن الغليظ ساهم بعمليات اغتيال عدد من قادة العرين أبرزهم عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق وجود شبان بجانب القبر بعد حفره لدفن العميل.

ويظهر في المقطع حديث الشبان وهم يقترحون تعميق حفرة القبر لنحو خمسة أمتار، وإلقاء جثته فيها، في حين اقترح أحدهم وضع عدد من الإطارات على جثته في الحفرة وحرقه.

وكانت عرين الأسود قد نشرت مقطع فيديو يوثّق اعترافات زهير الغليظ المتخابر، قائلاً إنه طُلِب منه في المرة الأولى رصد تحركات الشهيد “الشيشاني” ومَن معه، وفعل ذلك وكوفئ عليه من الاحتلال.

وأضاف أنه استُدعي إلى أراضي الداخل المحتل من قبل سلطات الاحتلال بذريعة العمل، ثم عاد وكُلِّف في المرة الثانية برصد منزل “أبو صالح العزيزي” في مدينة نابلس.

واعترف “الغليظ” أنه ارتدى ملابسَ القوات الخاصة، وشارك جيش الاحتلال في عملية رصد منزل “العزيزي”، حيث تمّ استهداف الشهداء بعد اشتباك مسلّح في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة.

