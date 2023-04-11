الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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دون إتلافه..إليك كيفية تنظيف مدخل شاحن الهاتف

لتنظيف منفذ شحن الهاتف، كل ما عليك فعله هو تبليل قطعة القطن بكحول ثم نظف بها

كتب ايمان الباجي
دون إتلافه..إليك كيفية تنظيف منفذ شاحن الهاتف watanserb.com
مدخل شاحن الهاتف
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وطنإذا لاحظت وأن هاتفك لا يشحن بشكل صحيح، فقد يكون السبب وراء ذلك هو مدخل الشحن المتسخ.

هذه الفتحات الصغيرة تتجمع فيها بشكل دائم الأتربة والأوساخ، مما يؤدي إلى مشاكل في الشحن.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “techradar“، سنقدم لكم طرق بسيطة لتنظيف مدخل شحن الهاتف من الأوساخ والغبار العالقة فيه.

خطوات سريعة لكيفية تنظيف منفذ شحن الهاتف

قم بإيقاف تشغيل جهازك ثم تحقق من داخل منفذ الشحن، بعد ذلك استخدم عود أسنان لإزالة الأوساخ الزائدة.

تنظيف مدخل شحن الهاتف

بعد ذلك، قم بلف قطن صغيرة على عود الأسنان، بللها بالكحول المنظف (لا تستخدم الماء مطلقًا)، ثم أدخلها في منفذ الشحن وحرّكها برفق لتنظيفه.

في هذه المرحلة، من المهم أن تضع في اعتبارك حجم منفذ شحن هاتفك. منافذ USB-C و Lightning، على سبيل المثال، بحجم حبة الأرز تقريبًا، لذلك تحتاج فقط إلى لف كمية كافية من القطن حول عود الأسنان لملء تلك الفتحة.

علبة الهواء المضغوط

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كما يمكن تنظيف الأوساخ الموجودة في مدخل شحن الهاتف باستخدام بخاخ أو علبة الهواء المضغوط.

يمكن تنظيف الأوساخ باستخدام بخاخ أو علبة الهواء المضغوط

قم بإيقاف تشغيل جهازك واستخدم علبة الهواء المضغوط لتنظيف منفذ الشحن. عليك أن تأكد فقط من أنك تمسك العلبة في وضع مستقيم لتجنب دخول الماء داخل المنفذ.

قطعة القطن بكحول التنظيف

هذه الخطوة اختيارية لتنظيف منفذ شحن الهاتف، فكل ما عليك فعله هو تبليل قطعة القطن بكحول ثم نظف بها شحن الهاتف. 

إذا لم تنجح الطرق المذكورة أعلاه، فتحقق من سلامة كابل الشحن. بمرور الوقت، يمكن أن تتآكل نهايات الكبلات ويمكن أن تنفجر الأسلاك الموجودة بداخلها، مما يجعل الكبل غير فعال. إذا كان كابل الشحن على ما يرام، ولا يزال هاتفك لا يشحن بشكل صحيح حتى بعد تنظيف منفذ الشحن، فإننا نقترح عليك نقله إلى شخص مختص لفحص البطارية.

المصدرموقع "techradar"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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