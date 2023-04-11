داعية سلفي مغربي مقرب من البلاط يفتي بتفضيل تمر “نتنياهو” على تمر “شنقريحة”! (شاهد)

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وطن – رغم نفي صفحته الرسمية التي تتحدث باسمه في وقت سابق لهذه الفتوى، يبدو ان الداعية السلفي المغربي المقرب من البلاط الملكي، محمد الفزازي، اقتنع بالإشاعة التي تم تناولها على لسانه في وقت سابق، ليظهر ويؤكد بحرمة شراء التمور الجزائرية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة حديثة مع “الفزازي” يؤكد فيها صحة ما تم تناوله الشهر الماضي بشأن فتواه الغريبة والمثيرة للجدل.

محمد الفزازي يفضل تمر نتنياهو على تمر شنقريحة

وفي رده على سؤال المذيعة حول ما أثير عن فتواه، قال “الفزازي”:” إذا جبتيلي تمر نتنياهو وتمر شنقريحة (الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري) اشتري تمر نتنياهو”.

وأضاف قائلا: “هذه فتوى قائمة على الشرع مش قائمة على الهوى”، زاعما أن “نتنياهو لم يفعل فيي ولا في شعبي ولا في المملكة من السوء والشر مثل ما فعله شنقريحة”!

https://twitter.com/RLehbib/status/1645211191508172801?s=20

غضب رواد “تويتر” من فتوى محمد الفزازي بشأن التمور الجزائرية

وتسببت فتوى الداعية السلفي محمد الفزازي بموجة غضب عارمة من قبل المغريدن الذين استنكروا انبطاحه لدولة العدو الصهيوني ورئيس وزرائها المتطرف، داعين الله أن يحشره معه.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة “أم محمد” مستنكرة:” اللهم احشره مع من يحب ياااااارب”.

اللهم احشره مع من يحب ياااااارب 🤲 — أم محمد (@Abcdef20211) April 10, 2023

وهاجم مغرد آخر “الفزازي” قائلا:” ابليس في هيئة بشر. أعوذ بالله”.

ابليس في هيئة بشر. أعوذ بالله — Al…. (@alisimoh) April 10, 2023

وعلقت مغردة أخرى على فتوى الداعية السلفي بالقول:” ياو تاكل الرهج لي يرهجك. با منبطح.”

ياو تاكل الرهج لي يرهجك. با منبطح. 😁 — 🇩🇿Ikram🦋💎بنت الجزائر 🇩🇿 (@IkramBe31604702) April 9, 2023

وقالت مغردة أخرى متسائلة باستنكار:” لا حول ولا قوة إلا بالله كيف تأكل تمر الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات ويعتقل النساء وآلاف الفلسطينيين صغارا وكبارا في الزنازين كيف لك أن تفضل شخص يحرض جنوده الدخول إلى الأماكن المقدسة بأحذيتهم العسكرية وتدنيس المسجد الأقصى الذي يمثل قضية كرامة للمسلمين”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

كيف تأكل تمر الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات ويعتقل النساء وآلاف الفلسطينيين صغارا وكبارا في الزنازين كيف لك أن تفضل شخص يحرض جنوده الدخول إلى الأماكن المقدسة بأحذيتهم العسكرية وتدنيس المسجد الأقصى الذي يمثل قضية كرامة للمسلمين — 🇩🇿بنتك يا جزائر 🇩🇿 (@MenHayatte) April 9, 2023

صفحة محمد افزازي تنفي إشاعة سابقة عن التمور الجزائرية

يشار إلى أنه في شهر مارس الماضي انتشرت شائعة حول فتوى منسوبة للشيخ السلفي محمد الفزازي زعمت قوله ان من يفطر في رمضان على التمور الجزائرية فصيامه باطل.

خرجت صفحة باسم الشيخ الفيزازي لتوضيح حقيقة الفتوى المنسوبة إليه.

ونشرت صفحة الفيزازي عبر موقع فيسبوك، حينها صورة تسخر من خلالها من الفتوى المنسوبة إليه، وقالت الصفحة: “انظروا إلى هذا السفه! أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام”.

محمد السادس يحضر خطبة محمد الفزازي ويصافحه

وتعود العلاقة التي تربط بين محمد الفزازي والملك محمد السادس إلى مارس عام 2014 حينما حضر له العاهل المغربي خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة طنجة.

وكان الفزازي أحد شيوخ ما يُعرف بـ”السلفية الجهادية” قد حُكم عليه بالسجن 30 سنة، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو (أيار) 2003، إذ وجهت له تهمة التحريض، والتنظير للتيار السلفي الجهادي، بيد أنه استفاد من عفو ملكي رفقة الشيخ عبد الكريم الشاذلي في 14 أبريل (نيسان) 2011، بعد قضاء ثماني سنوات في السجن.