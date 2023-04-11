الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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داعية سلفي مغربي مقرب من البلاط يفتي بتفضيل تمر “نتنياهو” على تمر “شنقريحة”! (شاهد)

فتوى محمد الفزازي الجديد جاءت بعد نفي صفحته الرسمية ما اشيع سابقا بأن من يفطر على التمر الجزائري فصيامه باطل!

كتب باسل النجار
فتوى محمد الفزازي التمور الجزائرية watanserb.com
الداعية السلفي المغربي المقرب من البلاط الملكي محمد الفزازي
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وطن – رغم نفي صفحته الرسمية التي تتحدث باسمه في وقت سابق لهذه الفتوى، يبدو ان الداعية السلفي المغربي المقرب من البلاط الملكي، محمد الفزازي، اقتنع بالإشاعة التي تم تناولها على لسانه في وقت سابق، ليظهر ويؤكد بحرمة شراء التمور الجزائرية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقابلة حديثة مع “الفزازي” يؤكد فيها صحة ما تم تناوله الشهر الماضي بشأن فتواه الغريبة والمثيرة للجدل.

محمد الفزازي يفضل تمر نتنياهو على تمر شنقريحة

وفي رده على سؤال المذيعة حول ما أثير عن فتواه، قال “الفزازي”:” إذا جبتيلي تمر نتنياهو وتمر شنقريحة (الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري) اشتري تمر نتنياهو”.

وأضاف قائلا: “هذه فتوى قائمة على الشرع مش قائمة على الهوى”، زاعما أن “نتنياهو لم يفعل فيي ولا في شعبي ولا في المملكة من السوء والشر مثل ما فعله شنقريحة”!

https://twitter.com/RLehbib/status/1645211191508172801?s=20

غضب رواد “تويتر” من فتوى محمد الفزازي بشأن التمور الجزائرية

وتسببت فتوى الداعية السلفي محمد الفزازي بموجة غضب عارمة من قبل المغريدن الذين استنكروا انبطاحه لدولة العدو الصهيوني ورئيس وزرائها المتطرف، داعين الله أن يحشره معه.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة “أم محمد” مستنكرة:” اللهم احشره مع من يحب ياااااارب”.

وهاجم مغرد آخر “الفزازي” قائلا:” ابليس في هيئة بشر. أعوذ بالله”.

وعلقت مغردة أخرى على فتوى الداعية السلفي بالقول:” ياو تاكل الرهج لي يرهجك. با منبطح.”

وقالت مغردة أخرى متسائلة باستنكار:” لا حول ولا قوة إلا بالله كيف تأكل تمر الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات ويعتقل النساء وآلاف الفلسطينيين صغارا وكبارا في الزنازين كيف لك أن تفضل شخص يحرض جنوده الدخول إلى الأماكن المقدسة بأحذيتهم العسكرية وتدنيس المسجد الأقصى الذي يمثل قضية كرامة للمسلمين”.

صفحة محمد افزازي تنفي إشاعة سابقة عن التمور الجزائرية

يشار إلى أنه في شهر مارس الماضي انتشرت شائعة حول فتوى منسوبة للشيخ السلفي محمد الفزازي زعمت قوله ان من يفطر في رمضان على التمور الجزائرية فصيامه باطل.

خرجت صفحة باسم الشيخ الفيزازي لتوضيح حقيقة الفتوى المنسوبة إليه.

ونشرت صفحة الفيزازي عبر موقع فيسبوك، حينها صورة تسخر من خلالها من الفتوى المنسوبة إليه، وقالت الصفحة: “انظروا إلى هذا السفه! أعوذ بالله أن أقول هذا الكلام”.

محمد السادس يحضر خطبة محمد الفزازي ويصافحه

وتعود العلاقة التي تربط بين محمد الفزازي والملك محمد السادس إلى مارس عام 2014 حينما حضر له العاهل المغربي خطبة الجمعة في أحد مساجد مدينة طنجة.

علاقة مقربة بين الداعية محمد الفزازي ومحمد السادس

وكان الفزازي أحد شيوخ ما يُعرف بـ”السلفية الجهادية” قد حُكم عليه بالسجن 30 سنة، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، في 16 مايو (أيار) 2003، إذ وجهت له تهمة التحريض، والتنظير للتيار السلفي الجهادي، بيد أنه استفاد من عفو ملكي رفقة الشيخ عبد الكريم الشاذلي في 14 أبريل (نيسان) 2011، بعد قضاء ثماني سنوات في السجن.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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