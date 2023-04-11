الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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حقيقة صور اعتقال فلاديمير بوتين من قبل قوات خاصة (شاهد)

أصبحت الصورة التي يتم توليدها عبر برامج الذكاء الاصطناعي منتشرة بشكل غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب فهمي الورغمي
حقيقة اعتقال فلاديمير بوتين والذكاء الاصطناعي watanserb.com
اعتقال فلاديمير بوتين
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وطن- الصور التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي Midjourney ، DALL-E ، DeepAI تملأ وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الكثير من تلك الصور تحمل في طياتها معلومات زائفة ومضللة.

في أحد تلك الصور، يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتقلا بين شرطيين بخوذات كبيرة، إلا أن ذلك ليس إلا ضربا من خيال أحد أدوات الذكاء الاصطناعي عبر برامج توليد الصور.

كيف يمكن التفريق بين الصور الحقيقية والصور المزيفة؟

لم يكن من السهل أبدًا إنشاء صور تبدو واقعية بشكل مثير للصدمة ولكنها في الواقع مزيفة، إلا بعد ظهور طفرة برامج الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة.

اليوم، يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت والوصول إلى أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) إنشاء صور واقعية في غضون ثوانٍ، ويمكنهم بعد ذلك نشرها على الشبكات الاجتماعية بسرعة فائقة.

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من هذه الصور بشكل لا يصدق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي إحداها يبدو أن فلاديمير بوتين قد تم القبض عليه أو إيلون ماسك يمسك بيد الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، السيدة ماري بارا، على سبيل المثال لا الحصر.

المشكلة هي أن كلا من صور الذكاء الاصطناعي تظهر أحداثًا لم تحدث أبدًا. حتى المصورين قاموا بنشر صور شخصية تبين أنها صور تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك يمسك بيد الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز
إيلون ماسك يمسك بيد الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز

كيف يمكن التثبت من الصور المزيفة؟

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1. تكبير وفحص الصورة عن كثب

تبدو العديد من الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حقيقية للوهلة الأولى. يمكن للبرامج المستخدمة إنشاء صور واقعية لا يمكن الانتباه لها في كثير من الأحيان على أنها مزيفة إلا عند الفحص الدقيق.

لذا فإن النصيحة الأولى هي: إلقاء نظرة فاحصة.

للقيام بذلك، ابحث عن أعلى إصدارات دقة ممكنة للصورة وقم بتكبير تفاصيل الصورة. تصبح أي تناقضات أو أخطاء أو نسخ صور ربما لم يتم اكتشافها للوهلة الأولى مرئية في التكبير.

2. ابحث عن أصل الصورة

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الصورة حقيقية أم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فحاول معرفة المزيد عن أصل الصورة.

أحيانًا يشارك المستخدمون الآخرون رأيهم في التعليقات أسفل الصورة، والتي تؤدي إلى المصدر أو المنشور الأول للصور.

يمكن أن يساعد البحث العكسي عن الصور أيضًا: للقيام بذلك، قم بتحميل الصورة إلى أدوات البحث العكسي للصور من Google أو TinEye أو Yandex، والتي غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من المعلومات حول الصورة وأحيانًا أصلها.

3. انتبه لخصائص وأبعاد الجسم أو الشكل في الصورة

هل الأبعاد الجسدية للأشخاص الذين تم تصويرهم صحيحة؟ ليس من غير المألوف أن تحتوي الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على تناقضات في الأبعاد: يمكن أن تكون الأيدي صغيرة جدًا أو الأصابع طويلة جدًا. أو لا يتطابق الرأس والقدم مع باقي الجسم.

على سبيل المثال مع هذه صورة بوتين، يُقال أن فلاديمير بوتين قد ركع أمام شي جين بينغ.

الحذاء الخلفي للشخص الراكع الذي يُزعم أنه بوتين كبير وواسع بشكل غير متناسب. تبدو الساق نفسها ممدودة.

كما أن رأس الشخص نصف المغطى كبير جدًا ولا يتناسب مع باقي الجسم، حسب ما ذكر تحقيق لـ دوتشه فيله DW الألمانية.

4. احترس من أخطاء الذكاء الاصطناعي النموذجية

المصدر الرئيسي للأخطاء في برامج صور الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney أو DALL-E هي الأيدي حاليًا.

مرارًا وتكرارًا، يكون للناس إصبع سادس، مثل الشرطي الموجود على يسار بوتين في الصورة التي ادعت اعتقاله.

المصدرDW الألمانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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