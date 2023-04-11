الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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الهدهد

جريمة غامضة في الأردن.. “جثة فوق الشجرة” وما حدث مأساوي

وجد الطفل مشنوقاً بحزام حيث كان يرعى الغنم قرب بيته، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة

كتب باسل النجار
طفل مشنوقاً على شجرة watanserb.com
طفل مشنوقاً على شجرة
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وطن- في حادثة هزت المجتمع الأردني خلال الساعات الماضية عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، الثلاثاء، على جثة حدث “مشنوقاً على شجرة” في منطقة “النبي هود” بمحافظة جرش، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

الطفل كان يرعى الغنم

الطفل وجد مشنوقاً بحزام حيث كان يرعى الغنم قرب بيته، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما باشرت الأجهزة المعنية التحقيق في الحادثة.

وأشار موقع “رؤيا” الإخباري إلى أن “مديرية الأمن العام فتحت تحقيقاً بملابسات وفاة حدث يبلغ من العمر 12 عاماً، عثر عليه مشنوقاً على شجرة بواسطة حبل، في منطقة النبي هود بمحافظة جرش شمال الأردن“.

وبدوره قال موقع “عمون” نقلاً عن مصدر أمني، إن “بلاغا ورد إلى غرفة عمليات جرش بوجود حدث متوفيا في منطقة النبي هود بمحافظة جرش.

حيث حضرت الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

جريمة غامضة

ولا تزال تفاصيل الجريمة غامضة حتى الآن ولا يعرف ما حدث بالضبط وأدى لمقتل الطفل بهذه الطريقة البشعة.

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ووفق تقرير نشرته صحيفة “Middle East Eye” في، نيسان 2021، وبناءً على بيانات تم جمعها من مركز الملك الحسين الطبي في عمّان، دخلت 62 حالةً قسم الطوارئ بسبب محاولة الانتحار. كان أكثر من نصفهم شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.

أما معظم المرضى فكانوا من الإناث العازبات، بينما تم تشخيص أقل من نصفهم بأمراض نفسية، خاصةً اضطراب التكيف واضطراب الاكتئاب الشديد.

ولوحظ وجود إمكانية ارتفاع النسبة بين (85%)، بسبب العنف الأسري. أما الطريقة فكانت عبر تناول جرعة زائدة من الأدوية المسكنة أو أدوات التنظيف المنزلية.

المصدررؤيا ،عمون، ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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