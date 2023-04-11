بالصور..أجمل 8 شلالات في العالم

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وطن–تعد الشلالات من أروع الأماكن التي قد تراها عيناك على وجه الأرض، فهي تبهر الأنظار دائما وتخطف الأنفاس.

في حين أن هناك عددًا لا يحصى من الشلالات الرائعة في جميع أنحاء العالم، استعرضت صحيفة hindustantimes بعضًا من أكثر الشلالات روعة حول العالم.

وسواء كنت من محبي الطبيعة أو باحثًا عن المغامرة أو ببساطة تستمتع بجمال الطبيعة الرائعة في الهواء الطلق، فإن زيارة هذه الأماكن ستكون تجربة لن تنساها أبدًا.

شلالات نياجرا

تقع شلالات نياجرا على إمتداد بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهي من أشهر الشلالات في العالم.

تتكون من ثلاثة شلالات منفصلة: الشلالات الأمريكية وشلالات حدوة الحصان وشلالات برايدل فيل



شلالات فيكتوريا

تقع على نهر زامبيزي، وهي واحدة من أكبر الشلالات في العالم.

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وفي زيمبابوي، تُعرف شلالات فيكتوريا باسم Mosi-oa-Tunya أو “الدخان الذي يصدر رعدًا”، وهي واحدة من أكثر الشلالات التي تحبس االأنفاس على وجه الأرض.

شلالات إجوازو

تقع شلالات إجوازو على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل. وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتعتبر واحدة من أجمل الشلالات في العالم.

شلالات آنجل

يبلغ ارتفاع شلالات آنجل 979 مترا.

تقع في منتزه Canaima الوطني بفنزويلا وهي واحدة من أكثر العجائب الطبيعية شهرة في أمريكا الجنوبية.

