الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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بالصور..أجمل 8 شلالات في العالم

سواء كنت من محبي الطبيعة أو ببساطة تستمتع بجمال الطبيعة الرائعة في الهواء الطلق، فإن زيارة هذه الأماكن ستكون تجربة لن تنساها أبدًا

كتب ايمان الباجي
بالصور..أجمل 8 شلالات في العالم watanserb.com
شلالات نياجرا
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وطنتعد الشلالات من أروع الأماكن التي قد تراها عيناك على وجه الأرض، فهي تبهر الأنظار دائما وتخطف الأنفاس.

في حين أن هناك عددًا لا يحصى من الشلالات الرائعة في جميع أنحاء العالم، استعرضت صحيفة hindustantimes بعضًا من أكثر الشلالات روعة حول العالم.

وسواء كنت من محبي الطبيعة أو باحثًا عن المغامرة أو ببساطة تستمتع بجمال الطبيعة الرائعة في الهواء الطلق، فإن زيارة هذه الأماكن ستكون تجربة لن تنساها أبدًا.

شلالات نياجرا

تقع شلالات نياجرا على إمتداد بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهي من أشهر الشلالات في العالم.

شلالات نياجرا

تتكون من ثلاثة شلالات منفصلة: الشلالات الأمريكية وشلالات حدوة الحصان وشلالات برايدل فيل

شلالات فيكتوريا

تقع على نهر زامبيزي، وهي واحدة من أكبر الشلالات في العالم.

شلالات فيكتوريا
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وفي زيمبابوي، تُعرف شلالات فيكتوريا باسم Mosi-oa-Tunya أو “الدخان الذي يصدر رعدًا”، وهي واحدة من أكثر الشلالات التي تحبس االأنفاس على وجه الأرض.

شلالات إجوازو

تقع شلالات إجوازو على الحدود بين الأرجنتين والبرازيل. وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وتعتبر واحدة من أجمل الشلالات في العالم.

شلالات إجوازو

شلالات آنجل

يبلغ ارتفاع شلالات آنجل 979 مترا.

شلالات آنجل

تقع في منتزه Canaima الوطني بفنزويلا وهي واحدة من أكثر العجائب الطبيعية شهرة في أمريكا الجنوبية.

شلالات بحيرات بليتفيتش

تعد حديقة بحيرات بليتفيتش الوطنية موطنًا لسلسلة من الشلالات المذهلة التي تتدفق إلى بحيرات صافية.

شلالات بحيرات بليتفيتش

يعد موقع اليونسكو للتراث العالمي هذا من الأماكن التي يجب زيارتها لمحبي الطبيعة والمتنزهي.

شلالات جولفوس

تعد شلالات جولفوس من أهم المعالم السياحية في آيسلندا. وكلمة جولفوس وتعني ” الشلالات الذهبية”.

شلالات جولفوس

تقع هذه الشلالات في جنوب غرب أيسلندا وهي من أشهر مناطق الجذب السياحي بأيسلندا.

شلالات هوانغقوش

تقع في مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين.

شلالات هوانغقوش

تُعرف أيضًا بإسم شلال “شجرة الفاكهة الصفراء” نظرًا لوجود أشجار الفاكهة التي تنمو بالقرب منه.

شلالات سيلجالاندزفوس

تقع هذه الشلالات على الساحل الجنوبي لأيسلندا. 

شلالات سيلجالاندزفوس

وزيارتها لا تقتصر على المشي من أمامها و لكن المتعة الحقيقية هي أنه يمكن للزوار المشي خلفها.

المصدرصحيفة hindustantimes، ترجم وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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