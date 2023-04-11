الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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أيهما أفضل لحرق السعرات الحرارية.. المشي على الجهاز الكهربائي أم في الهواء الطلق؟

"المشي في الهواء الطلق يحرق حوالي 5٪ من السعرات الحرارية..."

كتب معالي بن عمر
المشي على جهاز المشي watanserb.com
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وطن-تعتمد كمية السعرات الحرارية التي يتم حرقها في أثناء المشي على عدة عوامل مثل السرعة والمسافة ووزن الجسم والظروف البيئية.

بشكل عام، الفرق في السعرات الحرارية المحروقة بين المشي على جهاز المشي أو في الهواء الطلق ضئيل للغاية، ولكن هناك بعض الفوارق البسيطة، بحسب تقرير لموقع “برس سانتي” الفرنسي.

المشي على جهاز المشي

قد يكون المشي على جهاز المشي أسهل قليلاً لأن السطح مستوٍ ويساعد جهاز المشي نفسه على دفع قدميك للخلف. لزيادة الصعوبة وحرق المزيد من السعرات الحرارية، يمكنك ضبط ميل جهاز المشي لمحاكاة عملية تسلق التلة.

فوائد المشي على جهاز المشي
فوائد المشي على جهاز المشي

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، المشي على جهاز المشي هو شكل شائع من التمارين التي لها فوائد عديدة. يتيح لك التحكم في سرعة جهاز المشي وميله لإنشاء تمرين مخصص. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشي على جهاز المشي ألطف على المفاصل من المشي في الهواء الطلق، ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

من ناحية أخرى، يمكن أن تكون مملة ورتيبة. فأنت محبوس في صالة الألعاب الرياضية، ما يجعل التمرين أقل صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون المقاومة والبيئة الثابتة لجهاز المشي بنفس درجة التحفيز مثل المشي في الهواء الطلق.

المشي في الهواء الطلق

يمثل المشي في الهواء الطلق تحديات مختلفة مثل التغيرات في التضاريس والمنحدرات والانعطافات والظروف الجوية. وقد تؤدي هذه العوامل إلى إنفاق طاقة أعلى قليلاً مقارنة بالمشي على جهاز المشي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد المشي في الهواء الطلق في تحسين التنسيق والتوازن بسبب التكيف المستمر مع الاختلافات في التضاريس.

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يوفر المشي في الهواء الطلق مجموعة متنوعة من الفوائد، بما في ذلك فرصة الاستمتاع بالطبيعة وتغيير المشهد واستنشاق الهواء النقي. أيضًا، يمكن أن يحرق المشي في الهواء الطلق سعرات حرارية أكثر من المشي على جهاز المشي لأنه يجب عليك العمل ضد عوامل مثل الرياح والتلال. يمكن أيضًا دمج المشي في الهواء الطلق بسهولة أكبر في حياتك اليومية، مثل المشي أثناء استراحة الغداء أو التنزه بعد العمل.

يمكن أن يكون الأمر أصعب على المفاصل من المشي على جهاز المشي، خاصة إذا كنت تمشي على أرض وعرة أو غير مستوية. يمكن أن يكون الطقس أيضًا عاملاً مقيدًا للمشي في الهواء الطلق، حيث يمكن أن تجعل الظروف الجوية القاسية ممارسة الرياضة صعبة أو خطيرة.

كيف تحرق السعرات الحرارية في أثناء المشي؟

لا شكّ في أن المشي نشاط هوائي ومحفّز، ما يعني أنه يجعلم تتنفّس الأكسجين بشك لأفضل لإنتاج الطاقة. عندما تمشي، يحرق جسمك السعرات الحرارية للحصول على الطاقة. كلما مشيت بشكل أسرع ولفترة أطول، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

علاوة على ذلك، تعتمد كمية السعرات الحرارية المحروقة على عدة عوامل، بما في ذلك الوزن والعمر والجنس والحالة البدنية وكثافة التمرين. بشكل عام، كلما زاد وزنك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها في أثناء المشي. وبالمثل، كلما سرعت في المشي وطالت مدة المشي، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

المشي في الهواء الطلق
المشي في الهواء الطلق

هل تحرق المزيد من السعرات الحرارية على جهاز المشي أو في الهواء الطلق؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة العلوم والطب الرياضي، فإن المشي في الهواء الطلق يحرق حوالي 5٪ من السعرات الحرارية أكثر من المشي على جهاز المشي. كما وجد الباحثون أن المشي في الهواء الطلق يتطلب المزيد من الطاقة للتغلب على العقبات الطبيعية مثل التلال والرياح.

والفرق في السعرات الحرارية المحروقة بين المشي على جهاز المشي والمشي في الهواء الطلق ليس كبيرًا. يعتمد الاختيار بين المشي على جهاز المشي والمشي في الهواء الطلق على اختياراتك واحتياجاتك الشخصية.

فيما يلي فوائد أخرى للمشي

إلى جانب حرق السعرات الحرارية، للمشي العديد من الفوائد الصحية الأخرى، إذ يمكن أن يحسن الدورة الدموية، ويقوي جهاز المناعة، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويحسن من الصحة العقلية ويقلل من الإجهاد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون المشي نشاطًا اجتماعيًا يساعد في الحفاظ على الدافع وجعل التمرين أكثر متعة. يمكنك المشي مع صديق أو أحد أفراد الأسرة أو الانضمام إلى مجموعة مشي منظمة.

نصائح للمشي

  • اهدف إلى المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، لمدة 5 أيام في الأسبوع.
  • غير طريق مشيك لتجنب الملل.
  • ارتدِ أحذية مريحة وداعمة للوقاية من آلام القدم والساق.
  • قم بالتمدد قبل المشي وبعده لتجنب الإصابة.
  • استخدم عصي المشي لتقوية الذراعين وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
  • جرب المشي بوتيرة سريعة لحرق المزيد من السعرات الحرارية.
فوائد رياضة المشي في الهواء الطلق
فوائد رياضة المشي في الهواء الطلق

يعتبر كل من المشي على جهاز الجري والمشي في الهواء الطلق من الطرق الرائعة للحفاظ على لياقتك وحرق السعرات الحرارية. كما يعتمد الاختيار على اختياراتك واحتياجاتك الشخصية. أما إذا كنت تعاني من آلام أو إصابة في المفاصل، فقد يكون المشي على جهاز المشي أكثر فائدة لك.

عادة ما يكون الفرق في السعرات الحرارية المحروقة بين المشي على جهاز المشي والمشي في الهواء الطلق بسيطًا. كما يعتمد تحديد الخيار الأفضل بالنسبة لك على اختياراتك، وإمكانيّة الوصول إلى المعدات، وظروف الطقس. الشيء المهم هو البقاء نشيطًا وممارسة النشاط البدني بانتظام.

المصدربرس سانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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