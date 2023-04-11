الثلاثاء, أبريل 11, 2023
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أردوغان: الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط وسندعم قوانين لحماية الأسرة

يَعتبر أردوغان أن مؤسسة الأسرة القوية هي التي من شأنها بناء مجتمع قوي، الذي بدوره يعني وجود دولة قوية والأسرة عند أردوغان مبنية على زواج بين رجل وامرأة ولا شيء غير ذلك

كتب فهمي الورغمي
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- أطلق حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية رسمياً، اليوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 14 مايو /أيار القادم.

ومما لفت الانتباه في بيان الحملة، الرغبة الكبيرة التي أبداها الحزب في حماية مؤسسة الأسرة وتعزيز روابطها وتشجيع الشباب المقبلين على الزواج بقروض ميسرة ودون فوائد.

البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية

وجاء ضمن البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «نستهدف دعم القوانين التي تحمي الأسرة وروابط الزواج تجمع بين الرجل والمرأة فقط”.

وأضاف البيان الذي نقلته صحيفة “ديلي صباح” التركية: “سيتم منح الشباب المقبلون على الزواج قرض بمبلغ 150 ألف ليرة تركية بدون فوائد على أن تسدد الأقساط بعد عامين”.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد نظم مهرجاناً كبيرًا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان برنامجه للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو، وأبرز رؤيته “قرن تركيا” تحت شعار “تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة”.

وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة حزبه للانتخابات في قاعة رياضية في العاصمة أنقرة، حضرها حشدٌ كبيرٌ من مؤيدي الحزب. كما انضمّ أعضاء الحزب المرشحين للانتخابات البرلمانية للجمهور للمرة الأولى في حدثٍ واحد، بعد يومين من كشف الحزب عن قائمة مرشحيه.

أردوغان: الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط
أردوغان: الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط

أردوغان و “قرن تركيا”

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ووصف أردوغان الحشد الذي حضر المهرجان بأنه “مبشرٌ بقرن تركيا”.

وخاطبه بقوله: “نحن هنا، بإذن الله، لنقول مرة أخرى ‘كفى، الكلمة الآن للشعب'”، مشيرًا إلى شعار حملة حزب الديمقراطي الذي فاز في أول انتخابات متعددة الأحزاب في تركيا عام 1950.

وكشف حزب العدالة والتنمية أيضًا عن شعاراته وأدواته الانتخابية في الحدث. وسيطلب من كل مرشح استخدام شعار “قرن تركيا” إلى جانب شعار المصباح التقليدي للحزب.

ويمثل “قرن تركيا” رؤية الحزب للعقود التالية من جمهورية تركيا، التي تحتفل بمئويتها هذا العام.

وقد وصف أردوغان هذه الفترة الجديدة بأنها “الفترة الصاعدة” لتركيا بعد أن مرت بفترات من “التدريب والإتقان والنضال”، ملخصًا ثلاث مراحل من تاريخ الحزب السياسي كأكبر حزب في الحكم منذ عام 2002.

وبالفعل، يُنسب لأردوغان رفع مكانة تركيا في المجتمع الدولي كدولة مؤثرة. وفي الوقت نفسه، قامت حكومات الحزب ومشرعوه بتنسيق وتنفيذ إصلاحات هامة للحقوق ومشاريع بنية تحتية ضخمة.

كما قام حزب حزب العدالة والتنمية في تركيا بتغيير شعاره الرسمي “تابع المسير دون توقف”، الذي يشير إلى تحسين الخدمات العامة والاستثمارات وعلامات التحسن الأخرى في رفاهية تركيا العامة بدون انقطاع. وأصبح الشعار الجديد “تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة”.

كما عرض شعار آخر لمصاحبة الملصقات الدعائية لأردوغان: “الوقت المناسب والرجل المناسب لقرن تركيا”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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