أردوغان: الزواج يكون بين الرجل والمرأة فقط وسندعم قوانين لحماية الأسرة

- Advertisement -

وطن- أطلق حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملته الانتخابية رسمياً، اليوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 14 مايو /أيار القادم.

ومما لفت الانتباه في بيان الحملة، الرغبة الكبيرة التي أبداها الحزب في حماية مؤسسة الأسرة وتعزيز روابطها وتشجيع الشباب المقبلين على الزواج بقروض ميسرة ودون فوائد.

البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية

وجاء ضمن البيان الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «نستهدف دعم القوانين التي تحمي الأسرة وروابط الزواج تجمع بين الرجل والمرأة فقط”.

وأضاف البيان الذي نقلته صحيفة “ديلي صباح” التركية: “سيتم منح الشباب المقبلون على الزواج قرض بمبلغ 150 ألف ليرة تركية بدون فوائد على أن تسدد الأقساط بعد عامين”.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد نظم مهرجاناً كبيرًا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه الرئيس رجب طيب أردوغان برنامجه للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو، وأبرز رؤيته “قرن تركيا” تحت شعار “تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة”.

وقدّم الرئيس رجب طيب أردوغان حملة حزبه للانتخابات في قاعة رياضية في العاصمة أنقرة، حضرها حشدٌ كبيرٌ من مؤيدي الحزب. كما انضمّ أعضاء الحزب المرشحين للانتخابات البرلمانية للجمهور للمرة الأولى في حدثٍ واحد، بعد يومين من كشف الحزب عن قائمة مرشحيه.

أردوغان و “قرن تركيا”

- Advertisement -

ووصف أردوغان الحشد الذي حضر المهرجان بأنه “مبشرٌ بقرن تركيا”.

وخاطبه بقوله: “نحن هنا، بإذن الله، لنقول مرة أخرى ‘كفى، الكلمة الآن للشعب'”، مشيرًا إلى شعار حملة حزب الديمقراطي الذي فاز في أول انتخابات متعددة الأحزاب في تركيا عام 1950.

وكشف حزب العدالة والتنمية أيضًا عن شعاراته وأدواته الانتخابية في الحدث. وسيطلب من كل مرشح استخدام شعار “قرن تركيا” إلى جانب شعار المصباح التقليدي للحزب.

ويمثل “قرن تركيا” رؤية الحزب للعقود التالية من جمهورية تركيا، التي تحتفل بمئويتها هذا العام.

وقد وصف أردوغان هذه الفترة الجديدة بأنها “الفترة الصاعدة” لتركيا بعد أن مرت بفترات من “التدريب والإتقان والنضال”، ملخصًا ثلاث مراحل من تاريخ الحزب السياسي كأكبر حزب في الحكم منذ عام 2002.

وبالفعل، يُنسب لأردوغان رفع مكانة تركيا في المجتمع الدولي كدولة مؤثرة. وفي الوقت نفسه، قامت حكومات الحزب ومشرعوه بتنسيق وتنفيذ إصلاحات هامة للحقوق ومشاريع بنية تحتية ضخمة.

كما قام حزب حزب العدالة والتنمية في تركيا بتغيير شعاره الرسمي “تابع المسير دون توقف”، الذي يشير إلى تحسين الخدمات العامة والاستثمارات وعلامات التحسن الأخرى في رفاهية تركيا العامة بدون انقطاع. وأصبح الشعار الجديد “تابع التقدم وفق الخطوات الصحيحة”.

كما عرض شعار آخر لمصاحبة الملصقات الدعائية لأردوغان: “الوقت المناسب والرجل المناسب لقرن تركيا”.