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حياتنا

5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة

إذا كنت لا تتعلم مهارات جديدة من عملك فقد حان الوقت لترك وظيفتك والبحث عن وظيفة جديدة

كتب ايمان الباجي
5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة watanserb.com
متى يجب عليك أن تترك وظيفتك؟
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وطن– نشر موقع “yahoo” الأمريكي، تقريراً تحدّث فيه عن مجموعة من العلامات إن شَعرتَ بها في عملك الحالي، فيجب عليك التفكير جديّاً في تركه والبحث عن وظيفة أخرى. وذلك وفقاً لخبراء المهن.

تشعر بالإرهاق باستمرار

إذا كنتَ تشعر بالإرهاق الشديد والتعب في عملك فمن الأفضل أن تبحثَ عن وظيفة أخرى.

قالت شيريل جريس، المدربة التنفيذية والرئيسة التنفيذية لشركة Powerful Penny: “يدرك الموظفون أنه ليس من العدل العمل 80 ساعة في الأسبوع وأن لا يحترم أصحاب العمل حقيقةَ أنّ موظفيهم لديهم التزامات أخرى غير عملهم”.

وأضافت: “لهذا السبب، يفضّل الموظفون البحث عن بيئة عمل أفضل بدلاً من إرهاق أنفسهم”.

لا تحقّق النمو في حياتك المهنية

قالت مانويلا باور، مؤسسة Pauer Coaching: “إذا كانت شركتك صغيرة جدًا أو لم يكن أيّ من الأدوار الأخرى في الشركة مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء تغيير وترك العمل والبحث عن عمل آخر”.

إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد في عملك فمن الأفضل البحث عن وظيفة أخرى

تكره الحديث عن عملك

قالت إويلينا ميلون، مسؤولة في شركة Tidio: “قد لا تكون هذه العلامة الأكثر وضوحًا، لكنها مهمة جدًا، إننا نقضي كثيراً من الوقت في العمل كلّ يوم، ويشكّل ذلك حتماً جزءًا كبيرًا من حياتنا. إذا شعرت بالحرج أو عدم الارتياح أو الانزعاج عند إخبار الناس بما تفعله في العمل، فقد يكون ذلك بمنزلة علامة على أن الوقت قد حان للبحث عن وظيفة أخرى“.

لا تتعلم مهارات جديدة

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قالت مدربة التطوير الاداري ميشيل إنجولي: “إذا كنتَ قد أتقنت جميع مسؤوليات وظيفتك الحالية ولم تعد تتعلم أشياء جديدة، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة”.

وأضافت: “لكي تنموَ وتتطورَ باستمرار في حياتك المهنية، يجب أن يكون هناك عنصر من التعليم والتحدي”.

العمل أصبح يؤثر على صحتك

قالت فيكي ساليمي، الخبيرة المهنية في شركة Monster: “عندما تشعر بأن عملك أصبح يؤثر على صحتك، فقد حان الوقت للعثور على وظيفة أفضل”.

إذا كنت تشعر وأن عملك أصبح يؤثر على صحتك، فقد حان الوقت للعثور على وظيفة أفضل

وأضافت: “إذا شعرت بالإجهاد والقلق والاكتئاب، فقد حان الوقت بالتأكيد للبحث عن وظيفة جديدة”.

المصدرموقع "yahoo"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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