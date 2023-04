وهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرّض إمام بولاية نيوجيرسي الأمريكية للطعن، خلال سجوده في صلاة الفجر أمام عشرات المصلين، والجاني -بحسب وسائل إعلام- هو أمريكي يبلغ من العمر 32 عاماً.

وذكرت شبكة سي إن إن CNN، أنّ الهجوم وقع أمس، الأحد، في مسجد “عمر بن الخطاب” في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وأنّ الإمام يدعى “سيد نقيب”، ويبلغ من العمر 65 عاماً.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب الحادثة، قال المتحدث باسم المسجد: “عندما سجدنا أثناء الصلاة، سحب هذا الرجل سكيناً واندفع نحو الإمام وطعنه عدة مرات في ظهره”.

مضيفاً أنّ المصلين هُرعوا نحو الرجل، وأمسكوه لحين وصول الشرطة، وإلقاء القبض عليه.

Video of moment the Imam in Paterson New Jersey was stabbed!

Imam is recovering at the hospital and the assailant is in custody! #paterson #NewJersey pic.twitter.com/JB07WaOrNU

— Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) April 10, 2023