وهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعرّض إمام بولاية نيوجيرسي الأمريكية للطعن، خلال سجوده في صلاة الفجر أمام عشرات المصلين، والجاني -بحسب وسائل إعلام- هو أمريكي يبلغ من العمر 32 عاماً.

طعن إمام في نيوجيرسي

وذكرت شبكة سي إن إن CNN، أنّ الهجوم وقع أمس، الأحد، في مسجد “عمر بن الخطاب” في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وأنّ الإمام يدعى “سيد نقيب”، ويبلغ من العمر 65 عاماً.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب الحادثة، قال المتحدث باسم المسجد: “عندما سجدنا أثناء الصلاة، سحب هذا الرجل سكيناً واندفع نحو الإمام وطعنه عدة مرات في ظهره”.

مضيفاً أنّ المصلين هُرعوا نحو الرجل، وأمسكوه لحين وصول الشرطة، وإلقاء القبض عليه.

Video of moment the Imam in Paterson New Jersey was stabbed!

Imam is recovering at the hospital and the assailant is in custody! #paterson #NewJersey pic.twitter.com/JB07WaOrNU — Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) April 10, 2023

ووفقاً للشرطة المحلية، يواجه المهاجم، المدعوّ شريف زوربا والبالغ من العمر 32 عاماً، عدداً من التهم، بما في ذلك محاولة القتل، وتُحقّق السلطات في حيثيات الحادث، وجارٍ توضيح دوافع زوربا خلف هذا الهجوم.

- Advertisement -

وأشارت السلطات المحلية، إلى أنّ المتهم “زوربا” زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.

Imam Sayed Elnakib was stabbed in the back whilst in sujūd as he was leading Fajr prayers in Omar Mosque, Paterson, New Jersey. pic.twitter.com/3J6uYHQK5T — • (@Alhamdhulillaah) April 10, 2023

ومن جانبه، قال رئيس بلدية مدينة باترسون في أمريكا، أندريه سايح، إنّ الإمام في المستشفى، كما أكد أنه سيتمّ تعزيز الأمن بالقرب من مساجد المدينة.

مَن الذي هاجم إمام مسجد نيوجيرسي؟

قُبض على شريف زوربا بعد اتهامه بطعن الإمام سيد النقيب بمسجد عمر بن الخطاب في باترسون، نيو جيرسي.

وقال المتحدث باسم المسجد لشبكة CNN، إن النقيب، الذي استقرت حالته الصحية الآن، تعرّض للطعن خلال صلاة الفجر في قرابة الساعة الـ5:30 صباحًا بينما كان المصلون ساجدين.

Imam stabbed while leading Fajr prayers in New Jersey mosque 🕌 pic.twitter.com/mu7fCzDlcy — Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) April 10, 2023

يظهر شريط فيديو من داخل المسجد، مجموعة من المصلين يتراصّون في خمسة صفوف طويلة. وفي أثناء سجودهم، انتقل شخص يرتدي سترة في الصف الثالث إلى المحراب، حيث يقف الإمام، وداس على المصلين الآخرين، ثم طعن بيده اليمنى الإمام الراكع، كما يظهر في الفيديو.

عندها قام المصلون معًا، وحاول المهاجم اختراق الحشد والفرار من الجزء الخلفي من المسجد، كما يظهر في الفيديو.

وجاء في البيان أنّ زوربا متهمٌ بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني.

وقال مكتب المدعي العام إنه سيمثل أمام محكمة الإجراءات القضائية المركزية، اليوم الإثنين، عند الساعة الـ1:30 ظهرًا.

وبحسب البيان، فإنّ الحدّ الأقصى للعقوبة على جرائمه هو السجن 26 عاماً.