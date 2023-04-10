الإثنين, أبريل 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدوهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر...
الهدهد

وهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر (فيديو)

الجاني هو أمريكي يبلغ من العمر 32 عاماً، مُتهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى ويواجه عقوبة قد تصل لـ26 عاماً

كتب فهمي الورغمي
إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن watanserb.com
إمام مسجد في أمريكا يتعرض للطعن
- Advertisement -

وطن- تعرّض إمام بولاية نيوجيرسي الأمريكية للطعن، خلال سجوده في صلاة الفجر أمام عشرات المصلين، والجاني -بحسب وسائل إعلام- هو أمريكي يبلغ من العمر 32 عاماً.

طعن إمام في نيوجيرسي

وذكرت شبكة سي إن إن CNN، أنّ الهجوم وقع أمس، الأحد، في مسجد “عمر بن الخطاب” في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، وأنّ الإمام يدعى “سيد نقيب”، ويبلغ من العمر 65 عاماً.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية عقب الحادثة، قال المتحدث باسم المسجد: “عندما سجدنا أثناء الصلاة، سحب هذا الرجل سكيناً واندفع نحو الإمام وطعنه عدة مرات في ظهره”.

مضيفاً أنّ المصلين هُرعوا نحو الرجل، وأمسكوه لحين وصول الشرطة، وإلقاء القبض عليه.

ووفقاً للشرطة المحلية، يواجه المهاجم، المدعوّ شريف زوربا والبالغ من العمر 32 عاماً، عدداً من التهم، بما في ذلك محاولة القتل، وتُحقّق السلطات في حيثيات الحادث، وجارٍ توضيح دوافع زوربا خلف هذا الهجوم.

- Advertisement -

وأشارت السلطات المحلية، إلى أنّ المتهم “زوربا” زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية مدينة باترسون في أمريكا، أندريه سايح، إنّ الإمام في المستشفى، كما أكد أنه سيتمّ تعزيز الأمن بالقرب من مساجد المدينة.

شريف زوربا
شريف زوربا

مَن الذي هاجم إمام مسجد نيوجيرسي؟

قُبض على شريف زوربا بعد اتهامه بطعن الإمام سيد النقيب بمسجد عمر بن الخطاب في باترسون، نيو جيرسي.

وقال المتحدث باسم المسجد لشبكة CNN، إن النقيب، الذي استقرت حالته الصحية الآن، تعرّض للطعن خلال صلاة الفجر في قرابة الساعة الـ5:30 صباحًا بينما كان المصلون ساجدين.

يظهر شريط فيديو من داخل المسجد، مجموعة من المصلين يتراصّون في خمسة صفوف طويلة. وفي أثناء سجودهم، انتقل شخص يرتدي سترة في الصف الثالث إلى المحراب، حيث يقف الإمام، وداس على المصلين الآخرين، ثم طعن بيده اليمنى الإمام الراكع، كما يظهر في الفيديو.

عندها قام المصلون معًا، وحاول المهاجم اختراق الحشد والفرار من الجزء الخلفي من المسجد، كما يظهر في الفيديو.

وجاء في البيان أنّ زوربا متهمٌ بمحاولة القتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح من الدرجة الثالثة لغرض غير قانوني، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة بشكل غير قانوني.

وقال مكتب المدعي العام إنه سيمثل أمام محكمة الإجراءات القضائية المركزية، اليوم الإثنين، عند الساعة الـ1:30 ظهرًا.

وبحسب البيان، فإنّ الحدّ الأقصى للعقوبة على جرائمه هو السجن 26 عاماً.

المصدرتويتر، شبكة سي إن إن CNN، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مشهد مريح للأبصار.. طمأنينة طفل مغربي في حضن إمام شاب خلال صلاة التهجد تأسر قلوب المغاربة (شاهد)

الهدهد

“العدالة الكونية جارية”.. عرافة هندية شهيرة تتنبأ بمصير روسيا وأمريكا

الهدهد

معلومات حساسة جمعها منطاد التجسس الصيني قبل إسقاطه وأمريكا قلقة

الهدهد

تحرش واعتداء جنسي في السماء.. تفاصيل فضيحة جنسية لسعد الحريري أمام قضاء أمريكا

تقارير

ولي العهد محبط من أمريكا.. ماذا سيحدث لو امتلك محمد بن سلمان النووي؟

تقارير

ذا هيل: عائلة بايدن تلقت أموالا من شركة صينية والبيت الأبيض يتكتم على الأمر بطريقة غير مسبوقة!

الهدهد

أول وآخر رحلة رسمية لأمريكا.. صور نادرة للملك محمد الخامس رفقة والت ديزني

الهدهد

الفجر الصادق.. مركز الفلك الدولي يحسم الأمر بشأن “توقيت أذان الفجر الصحيح”

حياتنا

خيال جنسي ومهمة إباحية.. مُعلم يعاقب الطلاب المتغيبين بطريقة صادمة! (شاهد)

الهدهد

مفاجأة جديدة بشأن مقتل الأردني حمزة أبو حلاوة في أمريكا وهذا ما أعلنته الشرطة

الهدهد

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

الهدهد

أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

“كبار العلماء” السعودية تهاجم صالح المغامسي في بيان رسمي

تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

مفيد لصحة القلب..أهم 7 فوائد صحية للبروكلي

5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة

“انتحار سعد لمجرد في السجن”.. زوجته غيثة العلاكي تعلق!

حلا شيحة تعلن: “أصبحت حرة”! (شاهد)

3 أشياء يقوم بها الآباء عند مدحهم أطفالهم تجعلهم أقوياء عقليًا وواثقين من أنفسهم

محمد أبو تريكة برفقة ابنته وهي تقرأ القرآن بلغة “ركيكة”.. فيديو أثار تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC