الإثنين, أبريل 10, 2023
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وفقًا لجامعة هارفارد.. هذه الأفلام الروائية ستجعلنا أكثر ذكاءً!

"ستساهم بعض الأفلام في تطوير ذاكرتنا وقدراتنا الفكرية"

كتب معالي بن عمر
أفلام روائية تجعلك أكثر ذكاءً watanserb.com
أفلام روائية تجعلك أكثر ذكاءً
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وطن-قام طلاب في جامعة هارفارد بتجميع قائمة من الأفلام التي يجب مشاهدتها لتحسين مستوى قدراتك العقلية. فما هذه الأفلام الروائية التي يمكنك مشاهدتها مرة واحدة على الأقل في حياتك؟

وفق تقريرٍ لمجلة “سوسوار” البلجيكية، فإن مشاهدة فيلم أمر جيد، لكن مشاهدة فيلم لتنمية عقلك وتوسيع قدراته هو أفضل! إذا كنت تبحث عن أفلام روائية ذات خصوصية وتساعدك على تطوير قدراتك المعرفية، فعليك إلقاء نظرة على القائمة التي حدّدها طلاب جامعة هارفارد المرموقة.

ستساهم بعض الأفلام في تطوير الذاكرة والقدرة الفكرية. وتضم القائمة المعنية ما لا يقل عن 300 عمل سينمائي، من العمل الكلاسيكي الرائع إلى أول فيلم في التاريخ.

وفيما يلي الأفلام التي تجعلنا أذكياء أكثر؟

متاهة بان (2006)-Le Labyrinthe de Pan (2006)

يحكي هذا الفيلم الذي أخرجه Guillermo Del Toro قصة أوفيليا، فتاة صغيرة تذهب للعيش مع والدتها مع زوجها الجديد. اكتشفت لاحقًا أنها الأميرة المفقودة لمملكة مسحورة ويجب عليها اجتياز العديد من التجارب الخطيرة للعثور على هذا المكان الرائع، بحسب ما ترجمته “وطن“.

فيلم ثلاثية الألوان
فيلم ثلاثية الألوان

الشريط الأبيض (2009)-Le Ruban blanc (2009)

حصل هذا الفيلم لمايكل هانيكيس على جائزة في مهرجان كان السينمائي في عام 2009، وتدور أحداثه حول الحرب العالمية الأولى في قرية بروتستانتية في شمال ألمانيا حيث تستمر الأحداث الغريبة والوفيات والقتل، حيث قرّر السكان القيام بتحقيق عن سبب الموت.

ابق حيًا (2006)-Still Life (2006)

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يروي هذا الفيلم المصير المتقاطع لاثنين من الغرباء اللذين عادا إلى مدينة مغمورة بالمياه. تبحث شخصية San Ming عن زوجته السابقة وابنته التي لم يرها منذ ستة عشر عامًا، بينما تبحث Shen Hong عن زوجها المفقود منذ عامين.

ثلاثية الألوان (1993-1994)-La trilogie Trois Couleurs (1993-1994)

للفيلم ثلاثة أجزاء، كل جزء منهم على اسم لون من ألوان العلم الفرنسي ورمزياته التي تدل على قيم الليبرالية الكلاسيكية؛ فالأزرق رمز للحرية، والأبيض رمز المساواة، والأحمر رمز الإخاء. فضل المخرج كرزيستوف تشيلوفسكي التعبير عن هذه القيم الثلاث من خلال قصص ذاتية لثلاثة أشخاص هم جولي، وكارول، وفالنتين على الترتيب.  كيسلوفسكي، وصدر بين عامي 1993 و 1994. في الجزأ الأزرق، تدور أحداث الفيلم حول فتاة تُدعى جولي، تغيرت حياتها بعد وفاة زوجها وابنتهما في حادث سيارة. أما في جزء المساواة وهو الأبيض، يسعى مصفف شعر بولندي للانتقام من زوجته السابقة. أما في الجزء الأحمر، تلتقي فالنتين بقاضٍ تكتشف صدفة أنه يتجسس على جيرانه.

نزهة في Hanging Rock (1975)-Picnic at Hanging Rock (1975)

حاز هذا الفيلم الأسترالي على جائزة BAFTA لأفضل تصوير سينمائي. في أحد أيام عيد الحب، قرر طلاب إحدى المدارس الداخلية القيام بنزهة عند سفح جبل مقدس ليس بعيدًا عن مدرستهم. ثلاثة منهم يدخلون في تجويف ويختفون دون أن يتركوا أثراً. كانت عمليات البحث منظمة، لكن اللغز بقى مستمرًا…

فيلم نزهة
فيلم نزهة

مشاهدة فيلم Suspiria 2018-Suspiria (2018)

عمل رئيسي لسينما الرعب الإيطالية من إخراج داريو أرجينتو، هذا الفيلم يصور سوزي، وهي راقصة أمريكية شابة حصلت على مكان في واحدة من أرقى مدارس الباليه في أوروبا. وسرعان ما تكتشف ظواهر غريبة ولكن المكان أيضًا يخفي أسرارًا مظلمة تؤثر على الطلاب.

رجال الرئيس (1976)-Les Hommes du Président (1976)

حصل هذا الفيلم الطويل على 4 جوائز أوسكار. هذه القصة المبنية على أحداث حقيقية تصور ممثلين مثل داستن هوفمان كمراسل في واشنطن بوست يحقق في فضيحة وُوترغيت.

باريس تكساس (1984)-Paris Texas (1984)

هذا الفيلم من بطولة هاري دين ستانتون وناستاسجا كينسكي. يحكي الفيلم قصة رجل، بعد أن قضى أربع سنوات يتجول بلا هدف  ثمّ قرر إعادة الاتصال بابنه، وذهبوا للبحث عن والدة الأخير، جين.

فيلم باريس تكساس
فيلم باريس تكساس

لا يمكن بالطبع إدراج جميع الأفلام الـ300 التي أوصى بها طلاب جامعة هارفارد. بالإضافة إلى الأفلام الروائية المذكورة أعلاه، لاحظ وجود أفلام روائية أساسية مثل Citizen Kane (1941)، و Doctor Strangelove (1965)، و Taxi Driver (1976 ، وSexe ، وMensonges et Vidéo (1989) وParle With Her (2002) ).

المصدرسوسوار-ترجمة وتخرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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