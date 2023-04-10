هاجموا والدته.. مدرب باريس سان جيرمان يُرد على لافتات جماهير نيس المسيئة

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وطن- رد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، على رسالة جماهير فريقه السابق نيس المسيئة بحق والدته بأشد العبارات، عقب المباراة الماضية التي جمعت باريس ونيس في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال المدرب الفرنسي غالتييه على هجوم جماهير نيس على والدته، في تصريح صحفي مع قناة (Canal) الفرنسية، ” ذهبت إلى هناك من أجل تحيتهم فقط”.

رد مدرب باريس سان جيرمان على هجوم جماهير نيس

وتابع المدرب غالتييه حديثه، ” هل شاهدت الرسالة التي ظهرت في المدرجات؟ هل قرأتها؟. ليرد: أمي تبلغ من العمر 83 عاماً، وهي تتعافى من السرطان”.

كما وختم، ” العمل الذي قمت به. مع فريق نيس الموسم الماضي، هو السبب الذي تمكن هؤلاء المشجعين من مشاهدة فريقهم في مباريات أوروبا”.

Christophe Galtier qui essaye de s’adresser à Todibo: « J.C., t’as vu la banderole ? Et si on te le faisait à toi ? » Jean-Clair Todibo a complètement ignoré le technicien parisien.🥶🥶pic.twitter.com/bHMxEF9mZs — FOOTBALL-TIME 🌟 (@__Footballtime) April 8, 2023

وكان جماهير نيس قد رفعت لافتات إساءة في مدرجات الملعب، خلال مباراة باريس سان جيرمان ونيس الماضية في الدوري الفرنسي، لوالدة مدرب الفريق السابق غالتييه الذي توجه إلى مدرجاتهم من أجل الاحتفال بالفوز عليهم.

عقوبة جماهير نيس

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ونجح المدرب غالتييه مع فريق نيس الموسم الماضي، من الوصول إلى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ومشاركة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري.

كما ومن المتوقع أن تفرض لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد التحقق في تلك الحادثة، غرامة مالية تقدر ب5 آلاف يورو على نادي نيس بعد إساءتهم لمدربهم السابق غالتييه. وفق ما ذكرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية الدولية.

💥🗣 غالتييه في رد على اللافتة المسيئة لوالدته : والدتي عمرها 83 تعافت من السرطان نقطة على السطر ، واذا كان هؤلاء المشجعين في المدرجات يتابعون الفريق في الكأس الاوروبية فإن ذالك بفضل عملي . — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) April 8, 2023

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز النظيف على نيس. بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب صدارة جدول الترتيب. برصيد 69 نقطة، بينما جاء فريق نيس بعد تلك الخسارة في المركز التاسع برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.