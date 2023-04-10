الإثنين, أبريل 10, 2023
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رياضة

هاجموا والدته.. مدرب باريس سان جيرمان يُرد على لافتات جماهير نيس المسيئة

غالتييه يُهاجم جماهير فريقه السابق نيس بعد رفع رسالة مسيئة لوالدته في المدرجات

كتب فارس أبو شيحة
رد مدرب باريس سان جيرمان غالتييه watanserb.com
رد مدرب باريس سان جيرمان غالتييه
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وطن- رد مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، على رسالة جماهير فريقه السابق نيس المسيئة بحق والدته بأشد العبارات، عقب المباراة الماضية التي جمعت باريس ونيس في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال المدرب الفرنسي غالتييه على هجوم جماهير نيس على والدته، في تصريح صحفي مع قناة (Canal) الفرنسية، ” ذهبت إلى هناك من أجل تحيتهم فقط”.

رد مدرب باريس سان جيرمان على هجوم جماهير نيس

وتابع المدرب غالتييه حديثه، ” هل شاهدت الرسالة التي ظهرت في المدرجات؟ هل قرأتها؟. ليرد: أمي تبلغ من العمر 83 عاماً، وهي تتعافى من السرطان”.

كما وختم، ” العمل الذي قمت به. مع فريق نيس الموسم الماضي، هو السبب الذي تمكن هؤلاء المشجعين من مشاهدة فريقهم في مباريات أوروبا”.

وكان جماهير نيس قد رفعت لافتات إساءة في مدرجات الملعب، خلال مباراة باريس سان جيرمان ونيس الماضية في الدوري الفرنسي، لوالدة مدرب الفريق السابق غالتييه الذي توجه إلى مدرجاتهم من أجل الاحتفال بالفوز عليهم.

غالتييه مدرب باريس سان جيرمان
غالتييه مدرب باريس سان جيرمان

عقوبة جماهير نيس

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ونجح المدرب غالتييه مع فريق نيس الموسم الماضي، من الوصول إلى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ومشاركة الفريق في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجاري.

كما ومن المتوقع أن تفرض لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد التحقق في تلك الحادثة، غرامة مالية تقدر ب5 آلاف يورو على نادي نيس بعد إساءتهم لمدربهم السابق غالتييه. وفق ما ذكرته إذاعة مونت كارلو الفرنسية الدولية.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز النظيف على نيس. بهدفين دون مقابل، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان ونيس
باريس سان جيرمان ونيس

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب صدارة جدول الترتيب. برصيد 69 نقطة، بينما جاء فريق نيس بعد تلك الخسارة في المركز التاسع برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + قناة Canal + إذاعة مونت كارلو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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