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حياتنا

ميريام فارس تنشر صور أكثر اللحظات حميمية في حياتها الشخصية (شاهد)

وصدر فيلم ميريام فارس الوثائقي “Myriam Fares The Journey” في شهر حزيران/يونيو عام ٢٠٢١ على منصة “نتفليكس” العالمية، واليوم تحتفل بمرور عامين على اصداره.

كتب أنس السالم
ميريام فارس تنشر صور أكثر اللحظات حميمية في حياتها الشخصية من خلال وثائقي على Netflix watanserb.com
ميريام فارس
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وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، للمرة الأولى، صوراً تكشف عن أكثر اللحظات عاطفية وحميمية من حياتها الشخصية من خلال وثائقي على Netflix لتكون الفنانة العربية الأولى والوحيدة يعرض لها وثائقي خاص عن حياتها الشخصية على منصة عالمية.

وصدر فيلم ميريام فارس الوثائقي “Myriam Fares The Journey” في شهر حزيران/يونيو عام ٢٠٢١ على منصة “نتفليكس” العالمية، واليوم تحتفل بمرور عامين على اصداره.

 

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وتضمنت الصور التي نشرتها ميريام فارس على حسابها في انستغرام، لحظة ولادة طفلها الثاني عام 2020، وأخرى من مرحلة الحمل حتّى أثناء تسجيلها لبعض أعمالها الفنية داخل الأستوديو.

 

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وكانت ميريام فارس أخفت خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

كما أنه في الثامن والعشرين من أكتوبر 2020، نشرت عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو تكشف فيه عن ولادتها، وعلقت: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

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في حين أن “ميريام” لديها إبن واسمه “جايدن” وأصبح لديها صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن الكشف عن هويته.بحسب ما ذكرت مجلة “سيدتي

ميريام فارس عارية بدون بنطال!

وقبل عدة أيام، نشرت الفنانة اللبنانية صوراً مثيرة، على حسابها الشخصيّ والرسمي بموقع “انستغرام”، ظهرت فيها عارية من أسفل بدون بنطال.

وكالعادة، منعت “ميريام” التعليق على الصور، كونها تدرك أنّ هذا النوع من الصور الجريئة، يعرضها لهجوم الجمهور وانتقاداتهم اللاذعة.

ميريام فارس بدون بنطال
ميريام فارس بدون بنطال (انستغرام)

وظهرت ميريام بالصور على حسابها في انستغرام، مرتدية بلوزة زرقاء اللون، وجزمة بنفس اللون كذلك، وكان لافتاً أنها لا ترتدي بنطالاً .

وتأتي هذه الصور بعد صورٍ أخرى نشرتها الفنانة قبل أيام، حيث كانت تتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهرت في إحدى الصور بملابس رياضية، وهي تجلس على نافذة شقتها.

ميريام فارس
ميريام فارس بإطلالة جريئة

يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عادةً ما تنشر إطلالات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وخاصةً في موقع انستغرام، وفي الصور التي تتوقع أن تكون التعليقات عليها من الجمهور حادّة تقوم بإغلاق خاصية التعليق.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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