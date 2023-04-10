ميريام فارس تنشر صور أكثر اللحظات حميمية في حياتها الشخصية (شاهد)

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وطن – نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، للمرة الأولى، صوراً تكشف عن أكثر اللحظات عاطفية وحميمية من حياتها الشخصية من خلال وثائقي على Netflix لتكون الفنانة العربية الأولى والوحيدة يعرض لها وثائقي خاص عن حياتها الشخصية على منصة عالمية.

وصدر فيلم ميريام فارس الوثائقي “Myriam Fares The Journey” في شهر حزيران/يونيو عام ٢٠٢١ على منصة “نتفليكس” العالمية، واليوم تحتفل بمرور عامين على اصداره.

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وتضمنت الصور التي نشرتها ميريام فارس على حسابها في انستغرام، لحظة ولادة طفلها الثاني عام 2020، وأخرى من مرحلة الحمل حتّى أثناء تسجيلها لبعض أعمالها الفنية داخل الأستوديو.

View this post on Instagram A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)

وكانت ميريام فارس أخفت خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

كما أنه في الثامن والعشرين من أكتوبر 2020، نشرت عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو تكشف فيه عن ولادتها، وعلقت: “صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.

صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني 💙 pic.twitter.com/6Axv6RkxaJ — Myriam Fares (@myriamfares) October 28, 2020

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في حين أن “ميريام” لديها إبن واسمه “جايدن” وأصبح لديها صبيان صغيران من زوجها الذي لم ترغب حتى الآن الكشف عن هويته.بحسب ما ذكرت مجلة “سيدتي”

ميريام فارس عارية بدون بنطال!

وقبل عدة أيام، نشرت الفنانة اللبنانية صوراً مثيرة، على حسابها الشخصيّ والرسمي بموقع “انستغرام”، ظهرت فيها عارية من أسفل بدون بنطال.

وكالعادة، منعت “ميريام” التعليق على الصور، كونها تدرك أنّ هذا النوع من الصور الجريئة، يعرضها لهجوم الجمهور وانتقاداتهم اللاذعة.

وظهرت ميريام بالصور على حسابها في انستغرام، مرتدية بلوزة زرقاء اللون، وجزمة بنفس اللون كذلك، وكان لافتاً أنها لا ترتدي بنطالاً .

وتأتي هذه الصور بعد صورٍ أخرى نشرتها الفنانة قبل أيام، حيث كانت تتواجد في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ظهرت في إحدى الصور بملابس رياضية، وهي تجلس على نافذة شقتها.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عادةً ما تنشر إطلالات جريئة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وخاصةً في موقع انستغرام، وفي الصور التي تتوقع أن تكون التعليقات عليها من الجمهور حادّة تقوم بإغلاق خاصية التعليق.