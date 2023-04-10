موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والتشكيلة في دوري الأبطال

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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان، موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، الثلاثاء، في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في منافسات دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) والخليج العربي.

توقيت مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وستكون المباراة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية والشاقة أمام منافسه بايرن ميونخ، في منافسات دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيديرسون مواريس.

دفاع الأزرق السماوي: ناثان آكي، روبن دياس، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

خط الوسط: كاسكانتي، جون ستونز، كيفين دي بروين، غوندوغان.

مركز الهجوم: جاك غريليش، إرلينغ هالاند، رياض محرز (جوليان ألفاريز).

تشكيلة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الألماني توماس توخيل، المباراة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يان سومير.

دفاع التشكيلة: جواو كانسيلو، بنجامين بافارد، دي ليخت، ألفونسو دافيز.

خط الوسط: كيميش، ليروي ساني، جمال موسيالا.

شاهد مباشرةً 15 دقيقة من تدريبات البايرن استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي في #دوري_أبطال_أوروبا 📹pic.twitter.com/1TpqFyxJXe — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 10, 2023

مركز الهجوم: توماس مولر، سيرجي جنابري، ساديو ماني.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، خلف المتصدر أرسنال برصيد 73 نقطة.

ℹ️ لن يتواجد تشوبو-موتينج في قائمة #البايرن المسافرة إلى مانشستر لخوض مباراة #دوري_أبطال_أوروبا ضد فريق مانشستر سيتي. pic.twitter.com/AMbmZhTyr8 — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) April 10, 2023

كما ويتصدر الفريق المنافس بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 56 نقطة.