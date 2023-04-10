الإثنين, أبريل 10, 2023
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من يدير حساب مفتي سلطنة عُمان على تويتر؟! بيان وتصريح متناقضان يثيران جدلاً كبيراً! (شاهد)

الشيخ أحمد الخليلي سبق وأن أفتى بجواز منع تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمساجد إن كانت تشوش على المتواجدين في المنازل!

كتب سالم حنفي
أحمد بن حمد الخليلي منع المكبرات الخارجية في المساجد سلطنة عمان watanserb.com
مفتي عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
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وطن – تزامنا مع موجة الغضب التي اندلعت عقب قرار وزارة الاوقاف العمانية بمنع بث الصلاة والدروس وخطبة الجمعة عبر مكبرات الصوت، وانتقاد مفتي السلطنة القوي لهذا القرار، تداول ناشطون مقطع فيديو سابق للشيخ أحمد بن حمد الخليلي يقر فيه جواز وقف السماعات الخارجية للمساجد.

ووفقا لمقطع تم تداوله ورصدته “وطن“، فقد أفتى الشيخ “الخليلي” خلال استضافته عبر تلفزيون سلطنة عمان الرسمي أنه “بالنسبة للمجاهر من أجل السماع فإنه كان فيه مصلحة فهو امر محمود (…)، ولكن إن كان يؤدي ذلك من تشويش على المصلين داخل البيوت أو يؤدي إلى شيء من مضايقة الناس فلا حرج في أن يوقف أو يمنع أو يحد من هذا الأمر”، بحسب قوله.

من يغرد من حساب الشيخ أحمد الخليلي؟

وأثار المغرد أسامة الرحبي الذي نشر الفيديو ردا على تغريدة استنكار مفتي عمان الشيخ “الخليلي” لقرار وزارة الاوقاف، حالة من الجدل بعد زعمه أن ما صدر “يثبت قطعاً اللي يدير الحساب ويغرد به ليس هو سماحة الشيخ “، مضيفا: “سابقاً أجاز منع مكبرات الصوت واليوم يقول العجب !!”.

من جانبه علق الإعلامي والباحث في تاريخ عمان، نصر البوسعدي على ما أثير، متسائلا حول ” لمصلحة من كل هذا الصدام الذي يحدث من قبل الذين يديرون حساب سماحة شيخنا الجليل أحمد الخليلي حفظه الله؟”.

هل هناك اختلافات داخل المؤسسة الدينية؟

وأضاف: “نعم نتفق نختلف ولكن أن يتم إظهار اختلاف المؤسسة الدينية لدينا بهذا الشكل وهم من يعملون جميعهم تحت سقف واحد فهنا العجب! “.

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وأدرف بالقول:”كان لحديث سماحته وإفتائه في هذا الموضوع وأمام الجميع واضح كل الوضوح بهذه المسألة والمقطع شارح لذاته! فلماذا يحاول الحساب بتويتر الآن إثبات العكس؟!”.

الشيخ أحمد الخليلي ينتقد قرار وزارة الاوقاف منع عمل مكبرات الصوت في المساجد

وكان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي قد أصدر بيانا عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تفاعل فيه مستنكرا قرار وزارة الأوقاف القاض بمنع مكبرات الصوت وفرض غرامات على المساجد المخالفة.

وقال إنه “في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد إلى خارجه مع وجود من يحتاجون إلى الإئتمام بصلاة الإمام خارج المسجد. فيا للحيرة والعجب”.

حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد وفرض غرامات على المخالفين

يشا إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة، قامت بإجازة إصدار غرامة لا تتجاوز 1000 ريال عُماني (حوالي 2600 دولار) في حال تم استخدام مكبرات الصوت الخارجية خارج وقت الأذان، ما تسبب في حالة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل.

وأصدر محمد بن سعيد بن خلفان المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرارًا وزاريا بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، مفاده أن “استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى يكون مقتصرا على رفع الأذان”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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