الإثنين, أبريل 10, 2023
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مريم حسين وسر اليورانيوم والأسلحة النووية! (فيديو)

كشف التقرير الذي استحوذ على اهتمام مريم حسين بطريقة غريبة أن 50% من اليورانيوم في العالم يأتي من دولة واحدة

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين وسر اليورانيوم والأسلحة النووية! (فيديو) watanserb.com
مريم حسين
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وطن– يبدو أن اليورانيوم، أصبح من اهتمامات النجمة المغربية مريم حسين، بطريقة مفاجئة.

أسلحة نووية

فقد نشرت مريم حسين تقريراً حول عنصر اليورانيوم، عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“.

ويستعرض التقرير قطعة من اليورانيوم، مشيراً إلى أنه المكون رقم واحد في تصنيع الأسلحة النووية، السلاح الأخطر في العالم.

وكشف التقرير الذي استحوذ على اهتمام مريم حسين بطريقة غريبة، أن 50% من اليورانيوم في العالم يأتي من دولة كازاخستان.

إطلالة رمضانية

وفي سياق آخر، تألقت مريم حسين في جلسة تصوير رمضانية بإطلالة محتشمة.

وظهرت مريم بعباءة رمضانية بألوان مُبهجة، مع توربان أصفر للشعر.

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وقبل أيام، أثارت مريم تساؤلات حول حقيقة جمالها، بعد ظهورها بشكل غريب بدون مساحيق تجميل.

عمليات تجميل

ونشرت مريم حسين مقطعاً يوثق لحظةَ ذهابها إلى النوم في إحدى رحلاتها، وكانت ترتدي بيجامة خضراء.

ثم نشرت مريم حسين لقطةً أخرى، وهي تستعدّ لتناول الطعام.

وبدت ملامح الفنانة المغربية، مشدودة وغريبة، ووجهها منفوخ قليلاً، مما أثار التساؤلات حول مرضها.

بينما رجح آخرون أن تلك الملامح تعود لظهورها بدون مكياج، الأمر الذي كشف آثار البوتوكس والفيلر.

طبيب لبناني شهير

لكن ظهور مريم حسين قبل أيام فقط برفقة طبيب تجميل لبناني شهير، أثارت الشك حول خضوعها لتجميل جديد.

حيث نشرت الفنانة المغربية صوراً لها برفقة الطبيب اللبناني روي مطران، المتخصّص بالتجميل والأمراض الجلدية.

في إحدى الصور، تبدو مريم حسين وروي مطران يتواجدان داخل عيادة الأخير، أما اللقطة الأخرى، فكانا فيها يتواجدان في الطائرة، في طريقهما إلى السفر لوجهة لم يكشفاها.

وكانت مريم حسين ترتدي توباً يكشف كثيراً من صدرها، وفوقه جاكيت رسمي، وبدت قريبة من دكتور روي في الصور.

وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأمر الذي يجمعهما، ما إذا كان علاقة حب حميمية أم صداقة، أم مصالح متبادلة. خاصة وأنّ الصورة علّقت مريم عليها بإشارة قلب.

حقنة في الوجه

وسبق أن قامت مريم حسين بتوثيق لحظة حصولها على حقنة تجميلية في وجهها، بحجة حاجتها لها بعد خسارة الوزن.

ونشرت الفنانة المغربية حينها عدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، وهي تتحدث عن “إبرة هوليوود”.

وشرحت الفنانة في البداية، أنّ خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة، التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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