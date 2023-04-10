الإثنين, أبريل 10, 2023
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حياتنا

“كنت أبكي”.. زارا البلوشي تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من سمير عارف (فيديو)

كانت الفنانة العمانية قد أثارت جدلاً بين متابعيها في يناير 2022 بسبب حديثها عن طليقها الأول وأخلاقه

كتب خالد الأحمد
زارا البلوشي watanserb.com
زارا البلوشي
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وطن- في ظهورٍ جديدٍ أثار الجدل، كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، تفاصيلَ طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، بعد زواجٍ استمرّ 5 سنوات.

وفي مقطع فيديو بثّته على حسابها في “تيك توك”، خرجت البلوشي عن صمتها وتحدثت فيه لأول مرة عن تفاصيل الطلاق، مشيرةً إلى أنها تركت منزل الزوجية قبل 8 أشهر من طلاقهما الرسمي، لأسباب غير مهمة، حسب قولها.

زارا البلوشي وتفاصيل جديدة عن طلاقها من سمير عارف

وتابعت أنها عندما تركت منزل زوجها لم تخبر أهلها بانفصالهما، وتوجهت إلى منزل شقيقتها.

حيث عاشت معها لمدة من الوقت، مبينة أنها لم تكن تملك في حسابها البنكي آنذاك سوى 3 آلاف ريال سعودي (800 دولار أمريكي).

وكانت زارا البلوشي في ذلك الحين تبحث عمّا وصفته بأيّ سبب للتواصل مع سمير عارف، فعمدت للاتصال به بذريعة رغبتها بتسجيل شريحة الهاتف باسمها كونها مسجلة باسمه، إلا أنها فوجئت بجوابه: “يلا يا زوز تبغين شي أنا أتابع مسلسل على نيتفليكس”.

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وتابعت: “هنا اكتشفت أنه لم يفتقد لي أبداً، ولم يسألني متى سترجعين أو شيئاً آخر، وهذا أزعجني كثيراً وكنت أبكي وحيدة”.

وأكدت أنه رغم كل شيء، ظلّت راغبة في العودة إليه، وحين عرض عليها العمل في “العاصوف”، استأجرت منزلاً بالقرب من منزله، على أمل العودة.

زارا البلوشي تكشف تفاصيل طلاقها من المخرج سمير عارف
زارا البلوشي تكشف تفاصيل طلاقها من المخرج سمير عارف

زارا البلوشي تمدح عائلة طليقها

وشددت على أنّ عائلة طليقها سمير عارف، تواصلت معها فور علمها بالطلاق، وناشدتها العودة.

واصفةً عائلته بـ”الراقين”، مؤكّدة أنها ما زالت على تواصل معها، ومع طليقها، مبررةً أنّه “إنسان جيد لكن لم يحصل أي توافق بينهما”.

وقدّمت زارا البلوشي في الفيديو عدة نصائح لكل فتاة، وقالت: “اهتمي بنفسك وحاولي أن تشغلي نفسك في كثير من الأشياء حتى تستطيعي النسيان.. وعندما تشغلي نفسك عنه هو سوف يجري خلفك ليعيدك، واهتمي بنجاحك وعملك وشغفك حتى تنسي كل شيء”.

وكانت الفنانة العمانية قد أثارت جدلاً بين متابعيها في يناير 2022، بسبب حديثها عن طليقها الأول وأخلاقه عبر حسابها بموقع وتطبيق “إنستغرام“.

وشاركت “البلوشي” متابعيها صورة لها داخل سيارتها في آب 2021، وعلّقت عليها مشيدةً بأخلاق طليقها الأول المخرج السعودي، سمير عارف، رغم مرور 3 سنوات على انفصالهما، الذي وقع عام 2019، لتثير حيرة جمهورها حول إمكانية عودتهما مرة أخرى.

وقالت البلوشي في التعليق على صورتها: “العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت”، وقامت بعمل إشارة لحساب طليقها سمير عارف، وأرفقت بجانب اسمه رمز قلب، لتفتح بذلك أسئلة كبيرة لدى جمهورها، خاصة وأنها لأول مرة تشير إلى طليقها بمثل هذه العبارات.

 

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وأعلنت زارا البلوشي سبب انفصالها عن سمير عارف بعد أقلّ من 5 سنوات من الزواج، وأرجعت الانفصال إلى عدم التوافق بينهما؛ حيث كتبت حينها في تغريدة: “إن شاء الله قريبا نفصلنا ما تذابحنا، سمير ونعم فيه، بس ما اتوفَّقْنا، مو معناها إنه سيئ، بالعكس، أفتخر أني تزوجت سمير عارف”.

يذكر أن زارا البلوشي تزوجت للمرة الثانية؛ لكنها انفصلت بعد 20 يوماً فقط، وقالت زارا البلوشي، عن أسباب انفصالها، إنه بمجرد وقوع أول خلاف بينهما قال لها: إن “الزواج قسمة ونصيب”.

وعلّقت: “من بعد هالكلام ما ناقشته كلمت أهلي قلت لهم ما ابيه وطلعت وارسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك وبعدها أعلنت انفصالي”.

بعد زواج لمدة شهر .. زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها الثاني
بعد زواج لمدة شهر .. زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها الثاني

من زارا البلوشي؟

وزارا البلوشي ممثلة عُمانية -باكستانية مولودة ومقيمة في السعودية– كانت بدايتها في التمثيل خلال بداية العام 2010، عندما رشّحها الفنان حسن عسيري للمشاركة بالأدوار الصغيرة ببعض الأعمال كتعريف لها.

إلا أنها استطاعت إثبات نفسها ببعض الأدوار القوية بداية من العام 2012، حيث شاركت بعدد كبير من الأعمال التي عرفت الجمهور بها أكثر، واشتهرت بأدوار الفتاة الهادئة والمسالمة.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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