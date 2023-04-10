“كنت أبكي”.. زارا البلوشي تكشف السبب الحقيقي لطلاقها من سمير عارف (فيديو)

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وطن- في ظهورٍ جديدٍ أثار الجدل، كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، تفاصيلَ طلاقها من المخرج السعودي سمير عارف، بعد زواجٍ استمرّ 5 سنوات.

وفي مقطع فيديو بثّته على حسابها في “تيك توك”، خرجت البلوشي عن صمتها وتحدثت فيه لأول مرة عن تفاصيل الطلاق، مشيرةً إلى أنها تركت منزل الزوجية قبل 8 أشهر من طلاقهما الرسمي، لأسباب غير مهمة، حسب قولها.

زارا البلوشي وتفاصيل جديدة عن طلاقها من سمير عارف

وتابعت أنها عندما تركت منزل زوجها لم تخبر أهلها بانفصالهما، وتوجهت إلى منزل شقيقتها.

حيث عاشت معها لمدة من الوقت، مبينة أنها لم تكن تملك في حسابها البنكي آنذاك سوى 3 آلاف ريال سعودي (800 دولار أمريكي).

ترند “ مقطع متداول “ قصة انفصال الممثلة زارا البلوشي والمخرج السعودي سمير عارف!

pic.twitter.com/LsebSehp7p — TRND (@NOWTRND) April 9, 2023

وكانت زارا البلوشي في ذلك الحين تبحث عمّا وصفته بأيّ سبب للتواصل مع سمير عارف، فعمدت للاتصال به بذريعة رغبتها بتسجيل شريحة الهاتف باسمها كونها مسجلة باسمه، إلا أنها فوجئت بجوابه: “يلا يا زوز تبغين شي أنا أتابع مسلسل على نيتفليكس”.

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وتابعت: “هنا اكتشفت أنه لم يفتقد لي أبداً، ولم يسألني متى سترجعين أو شيئاً آخر، وهذا أزعجني كثيراً وكنت أبكي وحيدة”.

وأكدت أنه رغم كل شيء، ظلّت راغبة في العودة إليه، وحين عرض عليها العمل في “العاصوف”، استأجرت منزلاً بالقرب من منزله، على أمل العودة.

زارا البلوشي تمدح عائلة طليقها

وشددت على أنّ عائلة طليقها سمير عارف، تواصلت معها فور علمها بالطلاق، وناشدتها العودة.

واصفةً عائلته بـ”الراقين”، مؤكّدة أنها ما زالت على تواصل معها، ومع طليقها، مبررةً أنّه “إنسان جيد لكن لم يحصل أي توافق بينهما”.

وقدّمت زارا البلوشي في الفيديو عدة نصائح لكل فتاة، وقالت: “اهتمي بنفسك وحاولي أن تشغلي نفسك في كثير من الأشياء حتى تستطيعي النسيان.. وعندما تشغلي نفسك عنه هو سوف يجري خلفك ليعيدك، واهتمي بنجاحك وعملك وشغفك حتى تنسي كل شيء”.

وكانت الفنانة العمانية قد أثارت جدلاً بين متابعيها في يناير 2022، بسبب حديثها عن طليقها الأول وأخلاقه عبر حسابها بموقع وتطبيق “إنستغرام“.

وشاركت “البلوشي” متابعيها صورة لها داخل سيارتها في آب 2021، وعلّقت عليها مشيدةً بأخلاق طليقها الأول المخرج السعودي، سمير عارف، رغم مرور 3 سنوات على انفصالهما، الذي وقع عام 2019، لتثير حيرة جمهورها حول إمكانية عودتهما مرة أخرى.

وقالت البلوشي في التعليق على صورتها: “العلاقات أخلاق، حتى لو انتهت”، وقامت بعمل إشارة لحساب طليقها سمير عارف، وأرفقت بجانب اسمه رمز قلب، لتفتح بذلك أسئلة كبيرة لدى جمهورها، خاصة وأنها لأول مرة تشير إلى طليقها بمثل هذه العبارات.

View this post on Instagram A post shared by Zaara Albalushi (@zaara_albalushi)

وأعلنت زارا البلوشي سبب انفصالها عن سمير عارف بعد أقلّ من 5 سنوات من الزواج، وأرجعت الانفصال إلى عدم التوافق بينهما؛ حيث كتبت حينها في تغريدة: “إن شاء الله قريبا نفصلنا ما تذابحنا، سمير ونعم فيه، بس ما اتوفَّقْنا، مو معناها إنه سيئ، بالعكس، أفتخر أني تزوجت سمير عارف”.

يذكر أن زارا البلوشي تزوجت للمرة الثانية؛ لكنها انفصلت بعد 20 يوماً فقط، وقالت زارا البلوشي، عن أسباب انفصالها، إنه بمجرد وقوع أول خلاف بينهما قال لها: إن “الزواج قسمة ونصيب”.

وعلّقت: “من بعد هالكلام ما ناقشته كلمت أهلي قلت لهم ما ابيه وطلعت وارسلت له الله يستر عليك ومهرك بيرجع لك وبعدها أعلنت انفصالي”.

من زارا البلوشي؟

وزارا البلوشي ممثلة عُمانية -باكستانية مولودة ومقيمة في السعودية– كانت بدايتها في التمثيل خلال بداية العام 2010، عندما رشّحها الفنان حسن عسيري للمشاركة بالأدوار الصغيرة ببعض الأعمال كتعريف لها.

إلا أنها استطاعت إثبات نفسها ببعض الأدوار القوية بداية من العام 2012، حيث شاركت بعدد كبير من الأعمال التي عرفت الجمهور بها أكثر، واشتهرت بأدوار الفتاة الهادئة والمسالمة.