الإثنين, أبريل 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"كبار العلماء" السعودية تهاجم صالح المغامسي في بيان رسمي
الهدهد

“كبار العلماء” السعودية تهاجم صالح المغامسي في بيان رسمي

قالت إنّ الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية

كتب خالد الأحمد
السعودية تهاجم صالح المغامسي watanserb.com
السعودية تهاجم صالح المغامسي
- Advertisement -

وطن- أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أنّ الدعوة إلى إنشاء “مذهب فقهى إسلامىّ جديد”، تفتقد للموضوعية والواقعية، وهي الدعوة التي أطلقها الداعية السعودي “صالح المغامسي” منذ يومين، وأثارت عاصفة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل.

كبار العلماء السعودية تردّ على المغامسي

وكان الداعية السعودي صالح المغامسي المحسوب على النظام، قد تصدّر الوسوم الأكثر تداولاً على تويتر في المملكة، بعد حديثه عن وجوب إنشاء مذهب إسلامي فقهي جديد.

وقال “المغامسي” في مقابلته عبر برنامج “ذات مع سامي الجابر“، الذي يبثّ على قناة “السعودية”، ويقدّمه نجم الكرة السابق، سامي الجابر: “أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يديّ مذهباً إسلامياً فقهياً جديداً”.

وتحدّث أيضاً عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين. وبعد تأكيده أنّ القرآن هو الكتاب الوحيد غير القابل للمراجعة، أوضح المغامسي بأنّ الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية، ولا بدّ من إعادة قراءته وتمحيصه.

وأشار إلى أنّ كلامه قد يثير كثيراً من الانتقادات، مبرّراً دعوتَه بأنّ هناك “ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد”.

- Advertisement -

وفي ردِّها على هذه الدعوة، قالت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية: “إن الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي”.

وتابعت الهيئة، أنّ “من نعم الله على المسلمين -في هذا الوقت- تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك”.

هيئة كبار العلماء في السعودية تُعلق على الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد
هيئة كبار العلماء في السعودية تُعلق على الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد

تركي الحمد يدخل على الخط بدعوة أخبث

وكان الأكاديمي السعودي “تركي الحمد” قال في تغريدات حديثة له، يبدو أنها تعليقاً على دعوة صالح المغامسي المثيرة للجدل: “إن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور، كان معبّراً عن حاجات المجتمعات أيامها، وزعم الحمد أن التراث الديني الإسلامي أصبح عبئاً على المسلمين في العصور اللاحقة في كثير من جوانبه”.

وفي تغريدة لاحقة رأى الحمد أننا لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، بقدر حاجتنا إلى التقليل منها؛ بل والتخلص من معظمها، التي تناقش أموراً لم يعد لها وجود؛ بل إنّ حاجة المسلم المعاصر للتنظيم والتشريعات الجديدة، التي تواكب المشكلات الجديدة”.

ووفق الحمد الذي اعتاد على الترويج لسلطة الاستبداد وتلميع صورة ولي العهد محمد بن سلمان، “فإنّ سلطات الدولة المعاصرة، كفيلة بتحقيق ما ذهب إليه دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، بفقهم واجتهاداتهم البشرية المحضة”.

ويرى ناشطون أنّ هذه الدعوات لا يمكن أن تخرج عن صالح المغامسي وتركي الحمد، وغيرهم من أبواق النظام بدون توجيه من نظام ابن سلمان وهدف له من وراء هذه الدعوات.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

“بلومبيرغ”: “بداية صعبة لمسعى السعودية إقناع المغتربين بترك دبي والذهاب إلى الرياض

الهدهد

سلطنة عمان تنقذ ابن سلمان.. وفد سعودي في ضيافة مهدي المشاط بصنعاء (فيديو)

حياتنا

مها منصور في موقف محرج على الهواء بعد ساعات من لقائها مع سعود القحطاني (فيديو)

الهدهد

وفاة الأكاديمي السعودي البارز عبد العزيز الزهراني واتهامات لمحمد بن سلمان

الهدهد

باحث سعودي يفضح المغامسي وسبب دعوته “لمذهب جديد” للأمة يكون هو إمامه

الهدهد

ابن سلمان رفع الراية البيضاء.. بدء تبادل الأسرى لإنهاء حرب اليمن والحوثي فرض شروطه

تقارير

صالح المغامسي “والدين الجديد”.. هل تكون مرجعيته رؤية ابن سلمان وهيئة الترفيه؟

الهدهد

مفاجأة مدوية عن مآدب محمد بن سلمان في إفطار رمضان

الهدهد

حرب اليمن ومفاوضات الهدنة الدائمة.. السعوديون يهرولون إلى الحوثيين بحثا عن “مخرج” (تقرير)

الهدهد

فرحة لا توصف لمعتمرة تجوب الحرم المكي فرحًا بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود (شاهد)

الهدهد

فضيحة سعودية.. الوكالة الرسمية تزيف موعد حكم إعدام نفذته “الداخلية” في رمضان (شاهد)

الهدهد

تقرير: مدير الـcia زار السعودية سرا واحتد على ابن سلمان بسبب إيران وسوريا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

وهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر (فيديو)

تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

مفيد لصحة القلب..أهم 7 فوائد صحية للبروكلي

5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة

“انتحار سعد لمجرد في السجن”.. زوجته غيثة العلاكي تعلق!

حلا شيحة تعلن: “أصبحت حرة”! (شاهد)

3 أشياء يقوم بها الآباء عند مدحهم أطفالهم تجعلهم أقوياء عقليًا وواثقين من أنفسهم

محمد أبو تريكة برفقة ابنته وهي تقرأ القرآن بلغة “ركيكة”.. فيديو أثار تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC