قصر هند القحطاني في أمريكا.. هكذا أثبتت ملكيتها له: “موتوا بغيظكم” (فيديو)

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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لمشهورة السناب السعودية “هند القحطاني”، المقيمة في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت خلاله مُمسكةً بأوراق في يدها، وتقول إنها مستندات ملكيتها للقصر الذي تعيش فيه.

قصر هند القحطاني

وردَّت هند القحطاني على من يُشكّك في ملكيتها لسياراتها الفارهة التي تمتلكها واصفة إياهم بالمجانين. وتساءلت هل أحد يستأجر سيارة دائماً وأبداً؟، قائلةً: “سيارتي كلها ملكي”.

واستعرضت أسماء سياراتها، وهي: “الألفينا” و”الروز رويس” و”اللمبرجيني”، ثم ردّدت: “قل موتوا بغيظكم أيها الحاقدون الحاسدون”.

وأظهرت الورقة التي عرضتها القحطاني، أنها اشترت القصر بمبلغ 4650000 “أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دولار”.

فيما أشارت هند القحطاني، إلى أنّ سعر القصر حالياً يصل إلى 6 مليون دولار، بحسب زعمها.

هند القحطاني وأبناؤها داخل قصرهم

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هند القحطاني المشهورة السعودية المثيرة للجدل، ولدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حصلت هند القحطاني على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة الملك سعود في الرياض.

وقد اشتهرت هند القحطاني بسبب إطلالاتها الفاضحة وتعمّدها إبراز مفاتنها في مقاطع تبثّها عبر حساباتها بمواقع التواصل.

هذا وتخصّصت هند القحطاني في الموضة والجمال، واعتمدت في شهرتها على جمالها وجرأة مواقفها وإطلالاتها المثيرة.