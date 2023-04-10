الإثنين, أبريل 10, 2023
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حياتنا

قصر هند القحطاني في أمريكا.. هكذا أثبتت ملكيتها له: “موتوا بغيظكم” (فيديو)

هند القحطاني مشهورة سناب سعودية تُعرف بإثارة الجدل دائماً عبر إطلالاتها الفاضحة وآرائها الصادمة

كتب فهمي الورغمي
هند القحطاني watanserb.com
هند القحطاني
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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لمشهورة السناب السعودية “هند القحطاني”، المقيمة في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت خلاله مُمسكةً بأوراق في يدها، وتقول إنها مستندات ملكيتها للقصر الذي تعيش فيه.

قصر هند القحطاني

وردَّت هند القحطاني على من يُشكّك في ملكيتها لسياراتها الفارهة التي تمتلكها واصفة إياهم بالمجانين. وتساءلت هل أحد يستأجر سيارة دائماً وأبداً؟، قائلةً: “سيارتي كلها ملكي”.

واستعرضت أسماء سياراتها، وهي: “الألفينا” و”الروز رويس” و”اللمبرجيني”، ثم ردّدت: “قل موتوا بغيظكم أيها الحاقدون الحاسدون”.

وأظهرت الورقة التي عرضتها القحطاني، أنها اشترت القصر بمبلغ 4650000 “أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دولار”.

فيما أشارت هند القحطاني، إلى أنّ سعر القصر حالياً يصل إلى 6 مليون دولار، بحسب زعمها.

سناب السعودية هند القحطاني
سناب السعودية هند القحطاني

هند القحطاني وأبناؤها داخل قصرهم

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هند القحطاني المشهورة السعودية المثيرة للجدل، ولدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حصلت هند القحطاني على بكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة الملك سعود في الرياض.

وقد اشتهرت هند القحطاني بسبب إطلالاتها الفاضحة وتعمّدها إبراز مفاتنها في مقاطع تبثّها عبر حساباتها بمواقع التواصل.

هذا وتخصّصت هند القحطاني في الموضة والجمال، واعتمدت في شهرتها على جمالها وجرأة مواقفها وإطلالاتها المثيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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