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رياضة

فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل ليفربول وأرسنال في قمة الإثارة والقوة في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
اعتداء حكم على لاعب ليفربول روبرتسون watanserb.com
اعتداء حكم على لاعب ليفربول روبرتسون
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وطن- أعلنت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، الأحد، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد  قسطنطين هاتزيداكيس، بالاعتداء على لاعب ليفربول أندرو روبرتسون بالضرب، خلال مواجهة ليفربول وأرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفتحت لجنة “PGMOL” المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، تحقيق في اتهام الحكم المساعد هاتزيداكيس، بالاعتداء بالضرب على مدافع ليفربول روبرتسون. خلال مواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الممتاز.

تحقيق في اعتداء حكم على لاعب ليفربول

وفي مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه  احتجاج روبرتسون مدافع ليفربول، على قرارات الريدز مع نهاية مجريات الشوط الأول. قبل أن يعتدي الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بالضرب بكوع يده على وجه اللاعب.

وأوضحت اللجنة المسؤولة ” PGMOL”، في بيان نشرته، ” نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع نادي ليفربول روبرتسون، خلال مباراة ليفربول وأرسنال داخل ملعب الآنفيلد”.

مدافع ليفربول روبرتسون
مدافع ليفربول روبرتسون

وأردف البيان، “سنراجع الأمر بالكامل”. دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن تلك الحادثة. بحسب ما ذكره موقع ” يورو سبورت”.

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كما وتابعت، ” تدرك اللجنة حدوث واقعة بمشاركة الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس. ولاعب ليفربول روبرتسون، بين شوطي أحداث مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي”.

 تعليق يورغن كلوب

من جهته، علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلاً: ” لم أراها ولم أكن على علم بذلك، حتى الآن لم أشاهدها لأنني أعتقد أن الصور. كما سمعت تتحدث عن نفسها”.

وفرض صاحب الأرض ليفربول التعادل الإيجابي على نظيره المتصدر أرسنال. بهدفين لكليهما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اعتداء حكم مساعد على لاعب ليفربول
اعتداء حكم مساعد على لاعب ليفربول

مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وسجل أهداف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة ال42. وروبرتو فيرمينو في الدقيقة ال87، كما أحرز الفريق المنافس أرسنال هدفي التعادل في الدقيقة ال8 عن طريق غابرييل مارتينيلي وغابرييل خيسوس في الدقيقة ال28.

ويحافظ فريق أرسنال على الانفراد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 73 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس ليفربول في المركز الثامن من الترتيب برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + PGMOL + يورو سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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