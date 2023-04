فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أعلنت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، الأحد، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بالاعتداء على لاعب ليفربول أندرو روبرتسون بالضرب، خلال مواجهة ليفربول وأرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفتحت لجنة “PGMOL” المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، تحقيق في اتهام الحكم المساعد هاتزيداكيس، بالاعتداء بالضرب على مدافع ليفربول روبرتسون. خلال مواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الممتاز.

وفي مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه احتجاج روبرتسون مدافع ليفربول، على قرارات الريدز مع نهاية مجريات الشوط الأول. قبل أن يعتدي الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بالضرب بكوع يده على وجه اللاعب.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman.

Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9

— Stephen Bissett (@stephebissett) April 9, 2023