فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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وطن- أعلنت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، الأحد، فتح تحقيق في اتهام الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس، بالاعتداء على لاعب ليفربول أندرو روبرتسون بالضرب، خلال مواجهة ليفربول وأرسنال الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفتحت لجنة “PGMOL” المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، تحقيق في اتهام الحكم المساعد هاتزيداكيس، بالاعتداء بالضرب على مدافع ليفربول روبرتسون. خلال مواجهة ليفربول وأرسنال في الدوري الممتاز.

تحقيق في اعتداء حكم على لاعب ليفربول

وفي مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه احتجاج روبرتسون مدافع ليفربول، على قرارات الريدز مع نهاية مجريات الشوط الأول. قبل أن يعتدي الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بالضرب بكوع يده على وجه اللاعب.

Just Scotland Capitan Andy Robertson getting elbowed (and booked for it) by the linesman. Nothing to see here. pic.twitter.com/i6jFpQIOq9 — Stephen Bissett (@stephebissett) April 9, 2023

وأوضحت اللجنة المسؤولة ” PGMOL”، في بيان نشرته، ” نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم المساعد هاتزيداكيس ومدافع نادي ليفربول روبرتسون، خلال مباراة ليفربول وأرسنال داخل ملعب الآنفيلد”.

وأردف البيان، “سنراجع الأمر بالكامل”. دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى عن تلك الحادثة. بحسب ما ذكره موقع ” يورو سبورت”.

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كما وتابعت، ” تدرك اللجنة حدوث واقعة بمشاركة الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس. ولاعب ليفربول روبرتسون، بين شوطي أحداث مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي”.

تعليق يورغن كلوب

من جهته، علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائلاً: ” لم أراها ولم أكن على علم بذلك، حتى الآن لم أشاهدها لأنني أعتقد أن الصور. كما سمعت تتحدث عن نفسها”.

وفرض صاحب الأرض ليفربول التعادل الإيجابي على نظيره المتصدر أرسنال. بهدفين لكليهما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وسجل أهداف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة ال42. وروبرتو فيرمينو في الدقيقة ال87، كما أحرز الفريق المنافس أرسنال هدفي التعادل في الدقيقة ال8 عن طريق غابرييل مارتينيلي وغابرييل خيسوس في الدقيقة ال28.

ويحافظ فريق أرسنال على الانفراد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 73 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس ليفربول في المركز الثامن من الترتيب برصيد 44 نقطة للموسم الجاري.