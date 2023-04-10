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سبب وفاة خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأسبق

صلاة الجنازة على الوزير الراحل خالد القصيبي ستكون في جامع "الجوهرة البابطين"

كتب خالد الأحمد
وفاة خالد القصيبي watanserb.com
وفاة خالد القصيبي
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وطن- غيّب الموت، اليوم الاثنين، في المملكة العربية السعودية، وزيرَ الاقتصاد والتخطيط الأسبق للبلاد “خالد القصيبي”، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وفاة خالد القصيبي

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، ستكون صلاة الجنازة على خالد القصيبي، عصر غد الثلاثاء، في جامع “الجوهرة البابطين” على طريق الملك فهد بالرياض، ويوارى جثمانُه الثرى في “مقبرة الشمال” بالرياض.

وقال عبد الله القصيبي، أحد أفراد عائلة الوزير الراحل عبر موقع “تويتر”: “بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تنعى عائلة القصيبي فقيدهم /خالد بن محمد بن عبدالعزيز القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط الأسبق”.

وعن سبب وفاة خالد القصيبي، لم تُشِر التقارير المتداوَلة أو بيانات النعي له، لكن يبدو أنّ الوزير السعودي الراحل قد تدهور وضعه الصحي مؤخراً بشكل كبير بسبب تقدمه في العمر.

ويعدّ القصيبي المولود في مدينة الأحساء عام 1935، أحد رواد النهضة السعودية الحديثة، وحمل عدة حقائب وزارية أولها وزارة البريد والهاتف في تسعينيات القرن الماضي، والتي تحوّلت إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2003، بأمرٍ ملكيٍّ من الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.

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كما تقلّد أيضاً منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي السعودي حالياً”، كما تقلّد أيضاً منصب رئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأسبق خالد القصيبي
وفاة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأسبق خالد القصيبي

نبذة عن تاريخ خالد القصيبي

وحين ترأّس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، كان القصيبي من أكبر الداعمين لطرح أسهم الشركة للاكتتاب، وهي العملية التي حقّقت فائضاً كبيراً آنذاك، تجاوز ثلاثة أضعاف ونصف القيمة المطروحة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، لم يتوقف ابن الأحساء عند هذا الحد؛ بل حمل لواء التخصيص، حين اعتبر أنّ “الخصخصة” تسهم في تحسين أداء الجهات والقطاعات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات في أجور الخدمة، التي تقدّمها الشركة للمواطنين.

وكان أيضاً ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي في صندوق النقد الدولي-البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وفي 9 سبتمبر 1979، عُيّن بموجب مرسوم ملكيّ في منصب نائب مُحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، واستمرّ في المنصب إلى أن أُحيل إلى التقاعد في 25 مارس 1980، بموجب مرسوم ملكي كذلك، وحلّ محلّه حمد ابن سعود السياري.

في 30 أبريل 2003، عُيّن في منصب وزير الاقتصاد والتخطيط بموجب مرسوم ملكي للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وفي 14 ديسمبر 2011، أعفي خالد القصيبي من منصبه كوزير للاقتصاد والتخطيط وذلك بناءً على طلبه، وحلّ محله محمد بن سليمان الجاسر.

حصل القصيبي على بكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في علم الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

وفي العام 2010، اعتبرت الحكومة اليابانية القصيبي شخصية مؤثرة في العلاقات السعودية اليابانية عبر مساهماته الثمينة في تنمية العلاقات الودية بين البلدين، وتمّ تقليده الوسام الوطني الياباني في مايو 2010.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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