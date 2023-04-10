الإثنين, أبريل 10, 2023
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حياتنا

رهف القحطاني تغري زوج المستقبل بإمكانياتها.. غنج ودلع! (فيديو)

تحدثت المشهورة السعودية عن شروطها في رجل أحلامها مشددة أنها تريده أعزب

كتب رفيف عبدالله
رهف القحطاني تغري زوج المستقبل بمواصفاتها.. غنج ودلع! (فيديو) watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن– تحدثت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني، عن مواصفات رجل أحلامها، بعدما انفصلت أكثر من مرة في السابق.

“غنج ودلع”

وقدّمت رهف القحطاني في البداية مميزاتها، ثم تحدثت عن الطلبات التي تتمناها في الرجل.

وقالت رهف بفيديو جديد: “إن بغيتني أطبخلك بطبخ.. مع إني عندي طباخة بس ما في مشكلة أكل البيت زين”.

وتابعت: “وإن بغيتني دلع، وغنج.. واللي ما يظهر على السوشيال ميديا بيظهر مع رجُلي.. مو تبغى المستخبي؟ موجود المستخبي.. اللي هو الغنج والدلع”.

مواصفات رجل أحلام رهف

ثم تحدثت المشهورة السعودية عن شروطها، مشدّدة على أنها تريده أعزبَ.

وأشارت رهف القحطاني إلى أنها تريد رجلاً حالته المادية مثلها أو أفضل منها.

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وأردفت: “أنا تعبت.. طول حياتي وأنا شايلة أهلي.. دايما وأنا مدلعة الناس اللي حولي.. طول حياتي وأنا أهتم فيهم.. جا الوقت اللي ييجي واحد يدلعني ويعوضني”.

وأكدت أنها لا تقصد المنّة على أهلها، قائلة: “طبعا أنا ما أمن.. أهلي بعد، مين يعطيهم؟ ان اغتنيت غنيت أهلي.. وإن جعنا، جعنا سوا، وإن شبعنا شبعنا سوا”.

سبب طلاق رهف القحطاني

وكشفت رهف القحطاني في وقت سابق، سببَ طلاقها الثاني، لأول مرة.

وروت رهف القحطاني بفيديو، أنّ السبب كان إهانة والدته المستمرة لها.

وقالت رهف: “قلته ليش أمك تصارخ علي وتهيني في مجلس كله حريم؟ ليش تعصب علي واحنا لسة متغذيين مع بعض”.

وأشارت رهف إلى أنّ إجابة طليقها كانت سبب اندلاع مشاجرة بينهما، حين قال لها: “هذه أمي، تدعس على خشمك وترضين”.

وتابعت رهف: “أحترم الرجال وأقدره، إذا كان رجال معي، يحترمني يقدرني، يرفعني يعيشني ملكة”.

“مو لازم فلوس”

وأكّدت المشهورة السعودية أنها لا تقصد الناحية المادية. وأردفت: “مو لازم فلوس عشان يعيشني ملكة. أنا ما أبغى ملياردير. أبغاه يعيشني بأسلوب، بدلع وكلام ورقي”.

وأكدت رهف أنها لن تسامح والدة طليقها على ما فعلته بها، وتسبب في طلاقها.

وأضافت: “أدري إنها تتابعني، عندها سناب، الله لا يوفقك يا شيخ، واحنا في رمضان وأنا صايمة. الله لا يوفقك”.

وتحدثت رهف عن حياتها بعد ذلك: “وطلعت عالسوشيال ميديا. واستانست، ولقيت الناس الزينة، ولقيت الفرفشة والضحك، ولقيت الرزق اللي الله يرزقكم مثل ما رزقني”.

وزادت: “ربي عوضني عن الهم والغم.. يا أخي والله ناس وسخة، قسما بالله”.

وختمت رهف: “دايماً ندفع ثمن الاختيارات الغلط.. لا قالت أمك وأبوك لاء يعني لاء.. عما عندهم نظرة، أحنا ما عندنا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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