دنيا بطمة تتخلى عن الإثارة في رمضان وتكفر عن ذنوبها بهذا الأمر! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة، في حملة إفطار 500 صائم من عابري السبيل، في خطوة أثارت الجدل، وسط تفسيرات عدة من المتابعين.

محبة للخير

ونشرت دنيا بطمة عدة فيديوهات عبر “انستجرام“، وهي تقوم بالعمل التطوعي بنفسها، وتوزيع الطعام والماء وملابس العيد على الأطفال.

وأكدت منظمة المبادرة، ومسؤولة الجمعية نوال فيلالي، أن دنيا بطمة جاءت متطوعة بدون مقابل، فقط لحبها للخير.

وأشارت نوال إلى أن الفنانة المغربية بقيت معهم حتى آخر ساعة وحتى آخر وجبة إفطار من ضمن الـ500 وجبة. مردفة: “الله يرضي عليك، فخورين بكم.. تقبل الله، فرحتي 30 يتيمة اليوم”.

تكفير ذنوب أم انتخابات؟

وعلق البعض بأن دنيا بطمة تريد أن تكفر عن ذنوبها بهذا العمل الخيري، بينما خمن آخرون أنها تفكر بالترشح للانتخابات القادمة، وتريد تلميع صورتها.

وذكرها آخرون في تعليقاتهم بأن الأصل في الصدقة والعمل الخيري، أن يتم بالخفاء حتى لا يضيع أجره.

- Advertisement -

وكانت دنيا بطمة قد استعرضت نتائج عمليتها التجميلية الجديدة، بجلسة تصوير رمضانية.

عباءة الريش

وارتدت النجمة المغربية في الصور والمقاطع التي نشرتها عبر “انستجرام“، عباءة زهرية تميّزت بكتف عارية من ناحية واحدة، وأكمام الريش.

وأشارت دنيا بطمة إلى أن العباءة من تصميم وداد كريستال.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

بينما كشفت الفنانة المغربية، عن أنها قامت بوضع الماكياج بنفسها.

وأثار تعليق دنيا وصورها سخريةً ممزوجة بهجوم وانتقادات، بسبب كتفها العارية، وذكّرها المتابعون بأنّ العباءة لستر الجسد كله.

إعلان جريء!

وزادت دنيا الجدل حين ظهرت داخل سيارتها وهي تشرح للنساء، كيفية عمل منتجات زيادة الوزن، والمناطق الأنثوية بالجسد.

وتحدثت الفنانة المغربية عن بروتين صحي بطعم الكراميل، وفوائده في تحفيز مناطق الأنوثة، والهضم والطاقة.

واستكملت دنيا استعراض المنتجات الأخرى التي تروّج لها لصالح إحدى العلامات التجارية، وركزت على فوائدها للمناطق الأنثوية الحساسة.

تجميل جديد

وكانت بطمة قد فاجأت الجمهور بتحول شكلها إلى الفنانة اللبنانية نادين نجيم، خلال حفل افتتاح محلٍّ تجاري يعود إلى صديقتها في الدار البيضاء. ما جعل متابعيها يتكهنون بخضوعها لعملية تجميل جديدة

وارتدت دنيا بطمة قفطاناً أسود، تميّز بأكمام الريش، تاركةً شعرها منسدلاً.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

ورأى متابعو بطمة أنها أصبحت خليطاً غير واضح من مجموعة من الفنانات، لكنها أقرب إلى نادين نجيم.