الإثنين, أبريل 10, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي 2023 والتوقيت في دوري أبطال أوروبا

منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي
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وطن- يخوض فريق ريال مدريد حامل اللقب، مباراة الإثارة والقوة أمام نظيره تشيلسي، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب ” سانتياغو برنابيو”، مباراة ريال مدريد وتشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والخليج العربي.

توقيت ريال مدريد ضد تشيلسي

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي  

وسيعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وتشيلسي، على قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل مباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين، على قناة (bein sport HD 1)، بتردد على القمر الصناعي ( النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري الأبطال

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام نظيره تشيلسي (البلوز)، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع التشكيلة: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفخال (ناتشو)، أنطونيو روديجر.

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فينيسيوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام فياريال في منافسات الدوري الإسباني بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، كما هو الحال مع الفريق المنافس تشيلسي الذي خسر أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف دون رد.

تدريبات تشيلسي
تدريبات تشيلسي
المصدروطن + ريال مدريد تويتر + تشيلسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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