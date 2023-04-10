الإثنين, أبريل 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023
رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
تشكيلة إنتر ميلان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
- Advertisement -

وطن- يخوض فريق إنتر ميلان مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره بنفيكا، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، على ملعب (سان سيرو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي.

توقيت إنتر ميلان ضد بنفيكا

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، وبتوقيت مصر وفلسطين، ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن ستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة أمام بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع التشكيلة: دراميان، دي فريج، أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني، هنريخ مخيتاريان، روبن غوسينس.

مركز الهجوم: روميلو لوكاكو، خواكين كوريا.

معلق مباراة إنتر ميلان وبنفيكا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما ستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 2 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 51 نقطة. وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 74 نقطة.

تدريبات بنفيكا
تدريبات بنفيكا

ويتصدّر الفريق المنافس بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بورتو برصيد 64 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + إنتر ميلان تويتر + بنفيكا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ والتشكيلة في دوري الأبطال

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد فوز نابولي وتعثر ميلان وجاره الإنتر

رياضة

ملاعب إيطاليا تتنفس عنصرية.. لوكاكاو ضحية حملة شعواء وطريقة رده أثارت الانتباه

رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والتشكيلة في كأس إيطاليا 2023

رياضة

تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

نابولي يتربع على الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

بعد الإخفاق الأوروبي.. ثورة جديدة في نادي باريس سان جيرمان

رياضة

توماس مولر يستفز ميسي بهذا التعليق بعد الفوز عليه في دوري الأبطال (صور)

رياضة

البايرن يُطيح بباريس وتأهل تاريخي للميلان على حساب توتنهام في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

وهو ساجد.. إمام مسجد في أمريكا تلقى طعنة غادرة أثناء صلاة الفجر (فيديو)

“كبار العلماء” السعودية تهاجم صالح المغامسي في بيان رسمي

إعدام صدام حسين.. مهمة خاصة لـ 5 أشخاص وهذا ما فعلوه بعد التأكد من موته

مفيد لصحة القلب..أهم 7 فوائد صحية للبروكلي

5 علامات تدل على أنك بحاجة إلى وظيفة جديدة

“انتحار سعد لمجرد في السجن”.. زوجته غيثة العلاكي تعلق!

حلا شيحة تعلن: “أصبحت حرة”! (شاهد)

3 أشياء يقوم بها الآباء عند مدحهم أطفالهم تجعلهم أقوياء عقليًا وواثقين من أنفسهم

محمد أبو تريكة برفقة ابنته وهي تقرأ القرآن بلغة “ركيكة”.. فيديو أثار تفاعلاً واسعاً (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC