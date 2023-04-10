تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يخوض فريق إنتر ميلان مباراة قوية ومثيرة أمام نظيره بنفيكا، الأربعاء، في منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، على ملعب (سان سيرو)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي.

توقيت إنتر ميلان ضد بنفيكا

وستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، عند الساعة الثامنة مساءً، وبتوقيت مصر وفلسطين، ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن ستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة إنتر ميلان ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقّع أن يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة أمام بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: أندريه أونانا.

دفاع التشكيلة: دراميان، دي فريج، أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، كريستيان أسلاني، هنريخ مخيتاريان، روبن غوسينس.

مركز الهجوم: روميلو لوكاكو، خواكين كوريا.

معلق مباراة إنتر ميلان وبنفيكا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، في منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما ستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 2 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 12245، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويتواجد فريق إنتر ميلان في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، برصيد 51 نقطة. وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 74 نقطة.

ويتصدّر الفريق المنافس بنفيكا ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 71 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بورتو برصيد 64 نقطة للموسم الحالي.