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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام جيرونا

منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- تعثر فريق برشلونة المتصدر أمام نظيره جيرونا بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، الثلاثاء، في ختام منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريق الكتالوني برشلونة الأقرب إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني، في مواصلة توسيع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، إلى 15 نقطة، بعد خسارة الأخير على ميدانه أمام فياريال بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في ذات الجولة.

مباريات الدوري الإسباني الممتاز

كما وحقق فريق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، الفوز الثمين على منافسه رايو فاليكانو بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، لينجح في الوصول إلى المركز الثالث من جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن جاره ريال مدريد.

رافينيا لاعب برشلونة
رافينيا لاعب برشلونة

وستنطلق منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز مع نهاية الأسبوع الجاري، بمواجهة رايو فاليكانو وأوساسونا. كما وستختتم بمواجهة مايوركا وسلتا فيغو.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

برشلونة 72 نقطة.

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ريال مدريد 59 نقطة.

أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

ريال سوسيداد 51 نقطة.

فياريال 47 نقطة.

ريال بيتيس 45 نقطة.

أتلتيك بيلباو 40 نقطة.

أوساسونا 38 نقطة.

رايو فاليكانو 37 نقطة.

سلتا فيغو 36 نقطة.

جيرونا 35 نقطة.

مايوركا 34 نقطة.

إشبيلية  32 نقطة.

قادش 31 نقطة.

خيتافي 30 نقطة.

ألمرية 30 نقطة.

بلد الوليد 29 نقطة.

فالنسيا 27 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

إلتشي 13 نقطة.

برشلونة
برشلونة
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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