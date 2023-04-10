انتشار كبير لـ فتيات الليل في بيروت في ظل الأزمة الاقتصادية.. فيديو صادم يوثق ما يجري!

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وطن– نشرت صفحة “وينيه الدولة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطعَ فيديو صادماً يوثّق انتشار الدعارة العلنية في منطقة الحمرا.

وتحت عنوان: “الدعارة في الحمرا أصبحت لا تطاق!”، قالت الصفحة إنّ “سكان الحمرا في العاصمة اللبنانية أصبحوا يشتكون من الدعارة العلنية المنتشرة في شوارع المنطقة والتي تنشط بعد منتصف الليل”.

منطقة الحمرا وأهميتها السياحية

وبحسب الصفحة، “تعتبر الحمرا من أهم المناطق السياحية في لبنان والتي يرتادها المواطنون والسياح لما تتمتع فيه من أماكن سهر ومطاعم ودور سينما”، مشيرةً إلى أنه “في الفترة الأخيرة ومع الانهيار الاقتصادي بدأت ظاهرة جديدة تطفو على السطح، ألا وهي الدعارة العلنية، حيث تنتشر فتيات الليل على أبواب الفنادق وعلى مفترقات الطرق، ويحيط بهنّ الشبان المهتمون والزبائن، ويسبّبون إزعاجاً وإقلاقاً لراحة الأهالي المنطقة تمنعهم من النوم ليلاً”.

شكاوى دون استجابة

وأكدت الصفحة، أنه “بالرغم من جميع الشكاوى التي تقدّم بها أهالي المنطقة إلى السلطات المختصة من محافظ بيروت إلى فصيلة رأس بيروت للشكوى من انتشار الأطفال على الطرقات بهدف التسول نهاراً والفتيات بغرض الدعارة ليلاً، فإنّ أيّاً من الأجهزة الأمنية أو البلدية اهتم في إزالة الفوضى من هذه المنطقة، والتي عبّر عنها سكانها بأنها أصبحت موبوءة بـ”التسول والدعارة” ودون أن يجدوا معيناً يساعدهم على إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات”.

وأوضحت الصفحة، أنّ الفيديو “التقط من أحد سكان الحي يظهر فيه الصراخ والإزعاج من فتيات الليل ومرافقيهم في شارع الحمرا، والذي امتدّ حتى ساعات الصباح الأولى”.

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يشار إلى أن الواقع السائد في لبنان حالياً، من انهيار اقتصادي وأزمة مالية تعصف بالسكان، وسط انتشار كبير للبطالة وإقفال عام للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات، تعتبر من أكثر البيئات خصوبة لنمو جميع الجرائم، وبشكل خاص “الدعارة”.