الإثنين, أبريل 10, 2023
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انتشار كبير لـ فتيات الليل في بيروت في ظل الأزمة الاقتصادية.. فيديو صادم يوثق ما يجري!

تعتبر منطقة الحمرا من أهم المناطق السياحية التي يرتادها المواطنون والسياح لما تتمتع فيه من أماكن سهر ومطاعم ودور سينما

كتب سالم حنفي
الدعارة في منطقة الحمرا watanserb.com
انتشار الدعارة العلنية في منطقة الحمرا ببيروت
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وطن– نشرت صفحة “وينيه الدولة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطعَ فيديو صادماً يوثّق انتشار الدعارة العلنية في منطقة الحمرا.

وتحت عنوان: “الدعارة في الحمرا أصبحت لا تطاق!”، قالت الصفحة إنّ “سكان الحمرا في العاصمة اللبنانية أصبحوا يشتكون من الدعارة العلنية المنتشرة في شوارع المنطقة والتي تنشط بعد منتصف الليل”.

منطقة الحمرا وأهميتها السياحية

وبحسب الصفحة، “تعتبر الحمرا من أهم المناطق السياحية في لبنان والتي يرتادها المواطنون والسياح لما تتمتع فيه من أماكن سهر ومطاعم ودور سينما”، مشيرةً إلى أنه “في الفترة الأخيرة ومع الانهيار الاقتصادي بدأت ظاهرة جديدة تطفو على السطح، ألا وهي الدعارة العلنية، حيث تنتشر فتيات الليل على أبواب الفنادق وعلى مفترقات الطرق، ويحيط بهنّ الشبان المهتمون والزبائن، ويسبّبون إزعاجاً وإقلاقاً لراحة الأهالي المنطقة تمنعهم من النوم ليلاً”.

شكاوى دون استجابة

وأكدت الصفحة، أنه “بالرغم من جميع الشكاوى التي تقدّم بها أهالي المنطقة إلى السلطات المختصة من محافظ بيروت إلى فصيلة رأس بيروت للشكوى من انتشار الأطفال على الطرقات بهدف التسول نهاراً والفتيات بغرض الدعارة ليلاً، فإنّ أيّاً من الأجهزة الأمنية أو البلدية اهتم في إزالة الفوضى من هذه المنطقة، والتي عبّر عنها سكانها بأنها أصبحت موبوءة بـ”التسول والدعارة” ودون أن يجدوا معيناً يساعدهم على إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات”.

وأوضحت الصفحة، أنّ الفيديو “التقط من أحد سكان الحي يظهر فيه الصراخ والإزعاج من فتيات الليل ومرافقيهم في شارع الحمرا، والذي امتدّ حتى ساعات الصباح الأولى”.

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يشار إلى أن الواقع السائد في لبنان حالياً، من انهيار اقتصادي وأزمة مالية تعصف بالسكان، وسط انتشار كبير للبطالة وإقفال عام للأعمال والاستثمارات في مختلف القطاعات، تعتبر من أكثر البيئات خصوبة لنمو جميع الجرائم، وبشكل خاص “الدعارة”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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