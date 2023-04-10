الإثنين, أبريل 10, 2023
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حياتنا

المكياج أخفى شكلها الحقيقي.. سلمى الشيمي بملامح صادمة بعد القبض عليها (شاهد)

الموديل المصرية سلمى الشيمي تمّ القبض عليها قبل أيام بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو منافية للآداب

كتب فهمي الورغمي
سلمى الشيمي بملامح صادمة watanserb.com
سلمى الشيمي بملامح صادمة
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وطن- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، صورة للموديل المصرية المحتجَزة على ذمة التحقيقات “سلمى الشيمي”، من داخل حجزها في قسم الشرطة، بعد القبض عليها بتهمة نشر صور ومقاطع فيديو منافية للآداب.

القبض على سلمى الشيمي

ألقت السلطات الأمنية المصرية، الاثنين الماضي، القبضَ على صانعة المحتوى والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي “سلمى الشيمي”، بتهمة تصوير ونشر محتوًى خليع ومقاطع فيديو مخلّة تدعو إلى الفسق والفجور.

وبعد البحث والتحريات، وجد رجال الأمن بحوزة سلمى الشيمي حقيبتي ملابس: الأولى زرقاء اللون كبيرة الحجم، والأخرى سوداء.

كما وجد رجال الأمن بحوزتها مبلغاً مالياً وقدره 2700 جنيه، في خزينة المحكمة، ووجد بحوزتها أيضاً 130 درهماً إماراتياً، و3 بطاقات بنكية، و2 هاتف محمول، وحلقين إكسسوار.

وتظهر سلمى الشيمي، في الصورة الجديدة من داخل الحجز، بعيدةً كلّ البعد عن الصورة النمطية للفتاة المثيرة والفاتنة التي تعوّد متابعوها عبر انستغرام على رؤيتها فيها.

مصر.. اعترافات صادمة للموديل سلمى الشيمي
مصر.. اعترافات صادمة للموديل سلمى الشيمي

اعترافات سلمى الشيمي بعد القبض عليها

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وأدلت سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، حيث قالت إنّ بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها بجسدها وملامحها الجميلة.

وتابعت الموديل المصرية المثيرة للجدل، أنها تخرّجت في كلية التمريض، وفي أثناء دراستها كان جسدها لافتاً لزملائها وشجعتها عبارات الغزل والإشادة بها على محاولة اختراق واحتراف مجال التمثيل وطرقت الباب، وقالت: “حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص”.

وأكدت أنها عملت في مجال الموديلز، ثم لجأت إلى احتراف إنشاء محتوًى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك، وكانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات حتى تحصل على أموال من نسب المشاهدات العالية.

يشار إلى أنّ جهات التحقيق بالإسكندرية قررت، الإثنين الماضي، حبس الموديل سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوًى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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