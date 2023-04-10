الإثنين, أبريل 10, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالفلفل الأحمر أم الفلفل الأخضر الحار..أيهما الأفضل لصحتك؟
حياتنا

الفلفل الأحمر أم الفلفل الأخضر الحار..أيهما الأفضل لصحتك؟

الفلفل الأخضر الحار أفضل من الفلفل الأحمر لأنه يحتوي على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن

كتب ايمان الباجي
الفلفل الأحمر أم الفلفل الأخضر الحار..أيهما الأفضل لصحتك؟ watanserb.com
الفلفل الأحمر أم الفلفل الأخضر؟
- Advertisement -

وطنيحب الكثير من الناس تناول الأطعمة الحارة لأنها تزيد من إفراز هرمون الإندورفين المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد على تحسين المزاج واسترخاء الجسم.

الفلفل الأخضر والأحمر

فالفلفل الأخضر الحار أو الفلفل الأحمر الحار على سبيل المثال يحتوي كل منهما على العديد من الفوائد، ولكن هناك بعض الاختلاف بينهما.

فالفلفل الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم. كما يحتوي على نسبة عالية من الماء ولا يحتوي على سعرات حرارية، مما يجعله مثاليًا لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

يعتبر الفلفل الأحمر مصدرًا جيدًا لفيتامين ج وفيتامين أ

يحتوي هذا الفلفل الحار أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

من ناحية أخرى، الفلفل الأحمر الحار يحتوي على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يمنح الفلفل نكهة حارة ويوفر العديد من الفوائد الصحية.

ثبت أن الكابسيسين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية ويخفض ضغط الدم.

- Advertisement -

يعتبر الفلفل الأحمر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ج وفيتامين أ. كما يساعد في الحفاظ على صحة جهاز المناعة ويزيد من القدرة على مكافحة الأمراض.

في هذا السياق، قالت أخصائية التغذية كافيتا ديفجان:”يحتوي كل من الفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر الحار على الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل النكهة الحارة ويساعد على تقليل الالتهاب.”

أيهما أكثر صحة..الفلفل الأخضر أم الفلفل الأحمر؟

الفلفل الحار الأخضر أفضل من الفلفل الأحمر لأنه يحتوي على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.
How to Roast Hatch Chiles on the Grill, Broiler & Stove — The Mom 100
الفلفل الأخضر الحار هو الأكثر صحة
ويمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للفلفل الأحمر الحار عسر الهضم، وحتى قرحة المعدة، وفقا لما أورده موقع”.viva.co.i.”
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

لن ترمي قشور الليمون بعد هذا الخبر

حياتنا

هذه الفوائد الصحية تدفعك لممارسة العلاقة الحميمة كثيراً

أرشيف - المجلة

أخصائي يكشف سراً للنساء .. عليكنّ بتناول الحمص لهذه الأسباب

حياتنا

كل هذه الفوائد تحدث لكَ عندما تتناول ثمرة رمان واحدة فقط

أرشيف - المجلة

تناوَل عصير “البنجر والبرتقال” كل يوم واقضِ على 7 أمراض

حياتنا

ورمضان على الأبواب .. هذا ما أثبتته دراسة حديثه عن الصيّام

أرشيف - المجلة

انتبهوا جيّدا .. هذه العادات الـ7 تتسبب في تدمير المناعة

حياتنا

5 أمور تحدث للجسم حالَ تناول الماء على معدة فارغة

أرشيف - المجلة

هذا ما يحدث للجسم إذا تعرّض لأشعة الشمس الصباحيّة 10 دقائق فقط

حياتنا

مُعالج فيزيائي روسي يكشف لماذا يجب أن نضع قدمينا في المياه الباردة

حياتنا

بحسب دراسة حديثة ..لهذه الفوائد المذهلة وغير المتوقعة ستداومون على تناول “البروكلي”

أرشيف - المجلة

للقلب والمناعة وللوزن .. تعرّفوا على الفوائد الهائلة لـِ‘الكستناء‘

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما هي أصعب لغة في العالم؟

هاجموا والدته.. مدرب باريس سان جيرمان يُرد على لافتات جماهير نيس المسيئة

وفقًا لجامعة هارفارد.. هذه الأفلام الروائية ستجعلنا أكثر ذكاءً!

رهف القحطاني تغري زوج المستقبل بإمكانياتها.. غنج ودلع! (فيديو)

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الزمالك الصعب على البنك الأهلي

انتشار كبير لـ فتيات الليل في بيروت في ظل الأزمة الاقتصادية.. فيديو صادم يوثق ما يجري!

فضيحة دالاي لاما.. قبل طفلاً قاصراً بشفتيه بطريقة شاذة وطلب منه مصّ لسانه! (شاهد)

دنيا بطمة تتخلى عن الإثارة في رمضان وتكفر عن ذنوبها بهذا الأمر! (شاهد)

فتح تحقيق في اعتداء حكم بالضرب على لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ميزة جديدة من واتساب تتيح إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC