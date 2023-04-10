الفلفل الأحمر أم الفلفل الأخضر الحار..أيهما الأفضل لصحتك؟

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وطن– يحب الكثير من الناس تناول الأطعمة الحارة لأنها تزيد من إفراز هرمون الإندورفين المعروف بهرمون السعادة، مما يساعد على تحسين المزاج واسترخاء الجسم.



الفلفل الأخضر والأحمر

فالفلفل الأخضر الحار أو الفلفل الأحمر الحار على سبيل المثال يحتوي كل منهما على العديد من الفوائد، ولكن هناك بعض الاختلاف بينهما.



فالفلفل الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ج وفيتامين أ والبوتاسيوم. كما يحتوي على نسبة عالية من الماء ولا يحتوي على سعرات حرارية، مما يجعله مثاليًا لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

يحتوي هذا الفلفل الحار أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

من ناحية أخرى، الفلفل الأحمر الحار يحتوي على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يمنح الفلفل نكهة حارة ويوفر العديد من الفوائد الصحية.

ثبت أن الكابسيسين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية ويخفض ضغط الدم.

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يعتبر الفلفل الأحمر أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين ج وفيتامين أ. كما يساعد في الحفاظ على صحة جهاز المناعة ويزيد من القدرة على مكافحة الأمراض.

في هذا السياق، قالت أخصائية التغذية كافيتا ديفجان:”يحتوي كل من الفلفل الأخضر الحار والفلفل الأحمر الحار على الكابسيسين، وهو المركب الذي يعطي الفلفل النكهة الحارة ويساعد على تقليل الالتهاب.”

أيهما أكثر صحة..الفلفل الأخضر أم الفلفل الأحمر؟



الفلفل الحار الأخضر أفضل من الفلفل الأحمر لأنه يحتوي على بيتا كاروتين ومضادات الأكسدة والإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.