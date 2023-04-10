الإثنين, أبريل 10, 2023
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“الحرب العالمية الثالثة”.. ترامب يثير الذعر بمنشور غامض في عيد الفصح

يرى مراقبون لتفاعلات ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تندرج في إطار حملته الانتخابية المفتوحة منذ سنوات وأنها ستكون لاعباً رئيسياً في تحديد الناخبين لموقفهم منه -في حال ترشحه- لرئاسية 2024

كتب فهمي الورغمي
دونالد ترامب watanserb.com
دونالد ترامب
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وطن- يُواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد حظره من أغلبها منذ 2020، وكان آخر تصريحاته المثيرة للجدل، ما كتبه على شبكة “Truth Social” الاجتماعية المملوكة له، ونصّه “الحرب العالمية الثالثة”، دون أيّ تعليق أو توضيح لما يقصده من تلك الكلمات الثلاثة.

ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب، سلسلة من التصريحات الصاخبة على منصته Truth Social بمناسبة عيد الفصح، الأحد، بعد أيام فقط من دخوله التاريخ كأول رئيس أمريكي حالي أو سابق يتمّ اتهامه بارتكاب جريمة.

بدأ صباح، يوم الأحد، لدى ترامب على منصة Truth social، بتمنيه “عيد فصح سعيد” لـ”جميع هؤلاء الضعفاء وفاقدي السند والديمقراطيين من اليسار الراديكالي والاشتراكيين والماركسيين والشيوعيين الذين يقتلون أمتنا”.

استمرت تصريحات ترامب على مدار اليوم مع منشورات تنتقد إدارة بايدن، ووصفها بأنها “الأسوأ في التاريخ”، ردّاً على التقارير التي تفيد بأنّ البيت الأبيض كان يلوم إدارة ترامب على المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة خلال الانسحاب من أفغانستان عام 2021.

وقال: “هل تصدقون أن إدارة المعلومات المضللة الفاسدة تمامًا في إدارة بايدن تُحاول الآن إلقاء اللوم على ترامب بسبب خروجهم غير الموفق من أفغانستان”.

وتابع ترامب: “إنهم الأسوأ في التاريخ، أُناس فظيعون للغاية يلومون دائمًا شخصًا آخر على أخطائهم وفوضاهم، التي يوجد الكثير منها!”

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ولكن، كان أكثر المنشورات إثارة للقلق والجدل محلياً وعالمياً، ذلك الذي تضمن رسالة مكونة من ثلاث كلمات مفادها “الحرب العالمية الثالثة”.

ترامب يكتب 3 كلمات عن الحرب العالمية الثالثة
ترامب يكتب 3 كلمات عن الحرب العالمية الثالثة

ترامب يتصدّر الجدل العام في أمريكا

أثار تطرّق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للحديث عن الحرب العالمية الثالثة عبر موقع للتواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً.

ووصف عضو الكونجرس السابق “آدم كينزينجر”، ترامب بأنه “مهرج” و”مُختل”، بسبب منشوره حول الحرب العالمية الثالثة بمناسبة عيد الفصح.

وعلى صعيد آخر، نشر الكاتب الأمريكي كليف سيمز مقالاً “تفسيرياً” لما أكّد أنه “نظرية ترامب المجنونة”، والتي اختصرها ترامب في منشوره “الحرب العالمية الثالثة”.

ويقول “سيمز” الذي عمِل كمساعد خاص لترامب في السنوات 2017-2018، وأصبح لاحقاً نائباً لمدير الاستخبارات الوطنية للإستراتيجية والاتصالات في عامي 2020-2021، أنّ تدوينة ترامب هي ترجمة لعقيدته في ارتباط بالعلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي “عقيدة السلام من خلال القوة غير المقيدة”.

وقال الكاتب في مقاله مع “ناشيونال إنترست“، إنّ عقيدة ترامب المذكورة “هي التي، من بين أمور أخرى، حافظت على سلامة الأمريكيين دون شنّ أيّ حرب”.

المصدرتويتر، ناشيونال إنترست، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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