أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية (فيديو)

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وطن- شوهدت ميلانيا ترامب، رفقة زوجها الرئيس الأمريكي السابق في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح، أمس الأحد، لأول مرة منذ بَدء محاكمته في القضية التي يُتهم فيها بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها.

وتمّ تصوير الزوجين في قاعة Mar-a-Lago في فلوريدا بالولايات المتحدة، يوم الأحد، بينما كانا يجلسان بمفردهما ويتناولان وجبة الفصح.

وشوهدت ميلانيا ترامب وهي تجلس على طاولة غداء عيد الفصح مع زوجها دونالد، بعد أيام فقط من اتهامه بدفع رشاوى للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.

ودخل الزوجان قاعةَ “مار إيه لاغو” الفاخرة، وسط تصفيق حارٍّ من الجمهور واستقبالٍ حافل.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، كانت الحبال الحمراء المخملية تمنع مائدة الطعام عن أنظار رواد القاعة. وشوهدت ميلانيا وهي تتحدث باهتمام مع الرئيس السابق خلال غداء عيد الفصح، وهو تقليد للزوجين.

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ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً للزوجين في قاعة الاحتفالات المشار إليها.

ووفقاً لأعضاء داخل قاعة الاحتفالات، كان دونالد ترامب مشغولاً بالتقاط صور سيلفي تمّ تحميل العديد منها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها ميلانيا علنًا مع دونالد ترامب منذ خضوعه للمحاكمة، يوم الثلاثاء، ومواجهة اتهامات بتزوير سجلات تجارية.

غابت ميلانيا عن المحاكمة

وكانت ميلانيا غائبةً بشكل ملحوظ عن خطاب زوجها، يوم الثلاثاء، في منزلهما في فلوريدا، لأنّها اختارت الابتعاد عن الأضواء. كما اختارت عدم حضور جلسة الاستماع الخاصة بتهم ترامب في نيويورك، حيث دفع بأنّه غير مذنب في 34 تهمة جنائية.

ظهور السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب مع الرئيس السابق دونالد ترامب في فطور وغداء عيد الفصح وسط الشائعات المتداولة عن طلبها الطلاق. pic.twitter.com/2TwQSmyb5p — M.MIX (@M_mixxxx) April 10, 2023

ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بشأن محاكمة زوجها

وكانت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، قد كسرت صمتها يوم الأحد، بتغريدة “عيد فصح سعيد” لمتابعيها، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها علنًا منذ عشرة أيام.

وعندما ألقى ترامب خطابه بعد الاستماع إلى لائحة الاتهام في فلوريدا، لم يُشِر إلى زوجته، رغم أنّه أشاد بأطفاله ومستشاريه ومحاميه، لكن لم يردْ ذكر لميلانيا.

وشوهد والد زوجة ترامب وهو يحضر الخطاب في الصف الأول، وشوهد والد ميلانيا فيكتور كنافس إلى جانب أطفال ترامب، بينما كان يستمع باهتمام إلى خطابه الذي نفى فيه التهم الموجّهة إليه.

ومع ذلك، أدى اختفاء ميلانيا من جانب ترامب إلى تكهنات بأنها غير راضية عنه، بعد مزاعم بأنه كان على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز.

ويعتقد الخبراء أنّ قرارها بالابتعاد عن أنظار الجمهور كان متعمّداً، وفقًا لـ “لورين رايت”، أستاذة العلوم السياسية في جامعة “برينستون”.

وقالت “رايت” لوسائل إعلام أمريكية: “طوال فترة رئاسة ترامب عندما ظهرت قضية Stormy Daniels، كانت ميلانيا تتجنب الموضوع بشتى الطرق”.