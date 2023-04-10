الإثنين, أبريل 10, 2023
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أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية (فيديو)

شوهدت ميلانيا ترامب وهي تجلس على طاولة غداء في عيد الفصح مع زوجها دونالد بعد أيام من محاكمته في منهاتن

كتب خالد الأحمد
ميلانيا ترامب watanserb.com
ميلانيا ترامب
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وطن- شوهدت ميلانيا ترامب، رفقة زوجها الرئيس الأمريكي السابق في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح، أمس الأحد، لأول مرة منذ بَدء محاكمته في القضية التي يُتهم فيها بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها.

وتمّ تصوير الزوجين في قاعة Mar-a-Lago في فلوريدا بالولايات المتحدة، يوم الأحد، بينما كانا يجلسان بمفردهما ويتناولان وجبة الفصح.

وشوهدت ميلانيا ترامب وهي تجلس على طاولة غداء عيد الفصح مع زوجها دونالد، بعد أيام فقط من اتهامه بدفع رشاوى للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز.

ودخل الزوجان قاعةَ “مار إيه لاغو” الفاخرة، وسط تصفيق حارٍّ من الجمهور واستقبالٍ حافل.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، كانت الحبال الحمراء المخملية تمنع مائدة الطعام عن أنظار رواد القاعة. وشوهدت ميلانيا وهي تتحدث باهتمام مع الرئيس السابق خلال غداء عيد الفصح، وهو تقليد للزوجين.

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ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً للزوجين في قاعة الاحتفالات المشار إليها.

ووفقاً لأعضاء داخل قاعة الاحتفالات، كان دونالد ترامب مشغولاً بالتقاط صور سيلفي تمّ تحميل العديد منها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي تُشاهد فيها ميلانيا علنًا مع دونالد ترامب منذ خضوعه للمحاكمة، يوم الثلاثاء، ومواجهة اتهامات بتزوير سجلات تجارية.

أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية
أول ظهور لميلانيا ترامب بعد محاكمة زوجها بقضية نجمة الأفلام الإباحية

غابت ميلانيا عن المحاكمة

وكانت ميلانيا غائبةً بشكل ملحوظ عن خطاب زوجها، يوم الثلاثاء، في منزلهما في فلوريدا، لأنّها اختارت الابتعاد عن الأضواء. كما اختارت عدم حضور جلسة الاستماع الخاصة بتهم ترامب في نيويورك، حيث دفع بأنّه غير مذنب في 34 تهمة جنائية.

ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها بشأن محاكمة زوجها

وكانت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، قد كسرت صمتها يوم الأحد، بتغريدة “عيد فصح سعيد” لمتابعيها، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها علنًا منذ عشرة أيام.

وعندما ألقى ترامب خطابه بعد الاستماع إلى لائحة الاتهام في فلوريدا، لم يُشِر إلى زوجته، رغم أنّه أشاد بأطفاله ومستشاريه ومحاميه، لكن لم يردْ ذكر لميلانيا.

وشوهد والد زوجة ترامب وهو يحضر الخطاب في الصف الأول، وشوهد والد ميلانيا فيكتور كنافس إلى جانب أطفال ترامب، بينما كان يستمع باهتمام إلى خطابه الذي نفى فيه التهم الموجّهة إليه.

ومع ذلك، أدى اختفاء ميلانيا من جانب ترامب إلى تكهنات بأنها غير راضية عنه، بعد مزاعم بأنه كان على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز.

ويعتقد الخبراء أنّ قرارها بالابتعاد عن أنظار الجمهور كان متعمّداً، وفقًا لـ “لورين رايت”، أستاذة العلوم السياسية في جامعة “برينستون”.

وقالت “رايت” لوسائل إعلام أمريكية: “طوال فترة رئاسة ترامب عندما ظهرت قضية Stormy Daniels، كانت ميلانيا تتجنب الموضوع بشتى الطرق”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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