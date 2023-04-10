أشرف حكيمي يتجاوز هبة عبوك ويظهر برفقة مصممة أزياء سمراء وداعمة للمثليين (شاهد)

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وطن – يبدو أن لاعب المنتخب المغربي ونجم فريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، قد تجاوز هو أيضا أزمة انفصاله عن الممثلة الإسبانية-التونسية الاصل هبة عبوك، ليعود لممارسة حياته الطبيعية خارج إطار كرة القدم.

وفي هذا السياق، نشرت مصممة أزياء مغمورة تدعى “نيروز” صورة لها برفقة أشرف حكيمي معلقة عليها بالقول: “لقد فعلناها”.

وظهر أشرف حكيمي في الصورة محتضنا “نيروز” مرتديا زيا من تصميمها.

كما نشرت المصممة السمراء الداعمة للمثليين، مقاطع فيديو لأشرف حكيمي وهو يرتدي بناطيل جينز من تصميها، وعبر فيها “حكيمي” عن إعجابه بتصميماتها.

وبدا أشرف حكيمي فرحا ومستمتعا بتصميمات المصممة المغمورة، حيث قام بأداء حركة راقصة تعبيرا عن سعادته

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ويعتبر هذا اول ظهور لأشرف حكيمي خارج إطار مباريات كرة القدم التي خاضها مع فريق باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي منذ تفجر فضيحة الاغتصاب المزعومة، وما تبعها من إعلان هبة عبوك عن انفصالها عنه.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما قد اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها في منزله في إحدى ضواحي باريس، حيث أكدت مصادر أن الفتاة أبلغت بالحادث في مركز للشرطة لكنها لم توجه له اتهامات.

أشرف حكيمي يخضع للتحقيق

ولاحقا، قال مدعون فرنسيون إن المدافع عن المغرب وباريس سان جيرمان أشرف حكيمي خضع للتحقيق بعد اتهامه بالاغتصاب ومن ثم وجهت إليه لائحة اتهام رسمية ووُضع تحت إشراف قضائي.

وفرض قاضي التحقيق على أشرف حكيمي عدم الاتصال بالضحية في حين سُمح له بمغادرة الأراضي الفرنسية.

أشرف حكيمي ينفي الاتهامات

وقالت محامية اللاعب فاني كولين إن حكيمي “ينفي بشدة كل الاتهامات الموجهة إليه” وأنه كان ضحية “محاولة مضرب”.

وقال متحدث باسم باريس سان جيرمان إن النادي “يقدم دعمه” للحكيمي و “يضع ثقته في نظام العدالة”.

وقالت راشيل فلور باردو ، محامية الضحية المزعومة “موكلي يحتفظ بكل ما قالته. لقد اختارت التحدث حصريًا إلى المدعين العامين ولا تريد أن تصبح القضية قضية إعلامية ، وذلك لحماية سلامتها بشكل أساسي “.

حكيمي يقول أنه وقع في “فخ”

من جانبه، أخبر أشرف حكيمي أصدقاءه أنه لا توجد قضية يمكن الحديث عنها ، وأنه وقع في ” فخ ” ، وخدعته المرأة المعنية، وفقا لما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية