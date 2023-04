“أبو لؤلؤة المجوسي”.. نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد “عمر بن الخطاب” في أمريكا

- Advertisement -

وطن- قَارن الداعية الكويتي نبيل العوضي بين المشاهد المفزعة القادمة حديثا من أمريكا لمحاولة رجل ثلاثيني طعن إمام داخل مسجد “عمر بن الخطاب” في صلاة الفجر بولاية نيوجيرسي، بحادثة الاغتيال الشهيرة في الإسلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤة المجوسي.

وقال نبيل العوضي على تويتر “على خطى أبي لؤلوة المجوسي الأول!! في مسجد (عمر بن الخطاب) وفي صلاة الفجر يتقدم الخبيث مخترقًا الصفوف ليطعن الإمام وهو ساجد! في ولاية نيوجرسي الأمريكية، نجى الإمام وتم القبض على المجرم والحمد لله”.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من داخل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية، قد وثق لحظة مهاجمة رجل ثلاثيني، إمام مسجد أثناء الصلاة في أحد مساجد ولاية نيوجيرسي، وطعنه عدة مرات في ظهره.

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ

