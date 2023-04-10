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“أبو لؤلؤة المجوسي”.. نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد “عمر بن الخطاب” في أمريكا

الخليفة الثاني بعد وفاة النبي محمد، عمر بن الخطاب، توفي مقتولا على يد المدعو أبو لؤلؤة المجوسي

كتب فهمي الورغمي
نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد watanserb.com
نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد
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وطن- قَارن الداعية الكويتي نبيل العوضي بين المشاهد المفزعة القادمة حديثا من أمريكا لمحاولة رجل ثلاثيني طعن إمام داخل مسجد “عمر بن الخطاب” في صلاة الفجر بولاية نيوجيرسي، بحادثة الاغتيال الشهيرة في الإسلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤة المجوسي.

نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد في نيوجرسي

وقال نبيل العوضي على تويتر “على خطى أبي لؤلوة المجوسي الأول!! في مسجد (عمر بن الخطاب) وفي صلاة الفجر يتقدم الخبيث مخترقًا الصفوف ليطعن الإمام وهو ساجد! في ولاية نيوجرسي الأمريكية، نجى الإمام وتم القبض على المجرم والحمد لله”.

وكان مقطع فيديو تم تصويره من داخل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية، قد وثق لحظة مهاجمة رجل ثلاثيني، إمام مسجد أثناء الصلاة في أحد مساجد ولاية نيوجيرسي، وطعنه عدة مرات في ظهره.

وقع الهجوم على الإمام سيد نقيب، البالغ من العمر 65 عاما، أمس الأحد، خلال إمامته المصلين في صلاة الفجر.

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كما أنه وفقا للشرطة المحلية، يواجه المهاجم، المدعو شريف زوربا والبالغ من العمر 32 عاما، عددا من التهم، بما في ذلك محاولة القتل، وتحقق السلطات في حيثيات الحادث، وجار توضيح دوافع زوربا خلف هذا الهجوم.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن المتهم زوربا زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.

طعن إمام مسجد بولاية “نيوجرسي” أثناء صلاة الفجر
طعن إمام مسجد بولاية “نيوجرسي” أثناء صلاة الفجر

من قتل عمر بن الخطاب؟

عمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق، وتوفي عام 23 هـ بعد أن تعرض للطعن من قبل أبو لؤلؤة المجوسي خلال صلاة الفجر في المسجد النبوي في المدينة المنورة. وقد ألقي القبض على الجاني وقُتل في العام نفسه.

حسب المصادر التاريخية، فإن عمر بن الخطاب تعرض للطعن بسيف مسموم في المسجد النبوي خلال صلاة الفجر، يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني من شهر ذي الحجة في العام 23 هـ، وذلك عندما كان يؤدي صلاة الفجر في المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ووفقًا لذات المصادر، فإن أبو لؤلؤة المجوسي، رجل من أصل إيراني ينتمي إلى الطائفة المجوسية.

وبحسب بعض الروايات، فإن أبا لؤلؤة كان قد حضر إلى المدينة المنورة قادمًا من العراق، وكان يخطط لاغتيال عمر بن الخطاب منذ البداية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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