“أبو لؤلؤة المجوسي”.. نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد “عمر بن الخطاب” في أمريكا

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وطن- قَارن الداعية الكويتي نبيل العوضي بين المشاهد المفزعة القادمة حديثا من أمريكا لمحاولة رجل ثلاثيني طعن إمام داخل مسجد “عمر بن الخطاب” في صلاة الفجر بولاية نيوجيرسي، بحادثة الاغتيال الشهيرة في الإسلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب على يد أبو لؤلؤة المجوسي.

نبيل العوضي يعلق على طعن إمام مسجد في نيوجرسي

وقال نبيل العوضي على تويتر “على خطى أبي لؤلوة المجوسي الأول!! في مسجد (عمر بن الخطاب) وفي صلاة الفجر يتقدم الخبيث مخترقًا الصفوف ليطعن الإمام وهو ساجد! في ولاية نيوجرسي الأمريكية، نجى الإمام وتم القبض على المجرم والحمد لله”.

على خطى أبي لؤلوة المجوسي الأول!! في مسجد (عمر بن الخطاب) وفي صلاة الفجر يتقدم الخبيث مخترقًا الصفوف ليطعن الإمام وهو ساجد! في ولاية نيوجرسي الأمريكية نجى الإمام وتم القبض على المجرم والحمد لله pic.twitter.com/W0Nl7cZOgG — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) April 10, 2023

وكان مقطع فيديو تم تصويره من داخل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باترسون الأمريكية، قد وثق لحظة مهاجمة رجل ثلاثيني، إمام مسجد أثناء الصلاة في أحد مساجد ولاية نيوجيرسي، وطعنه عدة مرات في ظهره.

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ — Malak🇵🇸 (@MalakIgbara) April 9, 2023

وقع الهجوم على الإمام سيد نقيب، البالغ من العمر 65 عاما، أمس الأحد، خلال إمامته المصلين في صلاة الفجر.

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كما أنه وفقا للشرطة المحلية، يواجه المهاجم، المدعو شريف زوربا والبالغ من العمر 32 عاما، عددا من التهم، بما في ذلك محاولة القتل، وتحقق السلطات في حيثيات الحادث، وجار توضيح دوافع زوربا خلف هذا الهجوم.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن المتهم زوربا زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.

من قتل عمر بن الخطاب؟

عمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق، وتوفي عام 23 هـ بعد أن تعرض للطعن من قبل أبو لؤلؤة المجوسي خلال صلاة الفجر في المسجد النبوي في المدينة المنورة. وقد ألقي القبض على الجاني وقُتل في العام نفسه.

حسب المصادر التاريخية، فإن عمر بن الخطاب تعرض للطعن بسيف مسموم في المسجد النبوي خلال صلاة الفجر، يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني من شهر ذي الحجة في العام 23 هـ، وذلك عندما كان يؤدي صلاة الفجر في المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ووفقًا لذات المصادر، فإن أبو لؤلؤة المجوسي، رجل من أصل إيراني ينتمي إلى الطائفة المجوسية.

وبحسب بعض الروايات، فإن أبا لؤلؤة كان قد حضر إلى المدينة المنورة قادمًا من العراق، وكان يخطط لاغتيال عمر بن الخطاب منذ البداية.