5 أشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق

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وطن– نستخدم صابون الأطباق لتنظيف الأواني والأكواب والأطباق المتسخة. وعلى الرغم من أن له استخداماته العديدة، إلا أن موقع “housedigest” قد كشف عن قائمة من الأشياء لا يجب تنظيفها بصابون الأطباق، حتى لا تتعرض لأي نوع من التلف.

المرحاض

على الرغم من أنها قد تبدو طريقة سهلة وسريعة للحفاظ على نظافة المرحاض ورائحته منعشة، إلا أنه من الأفضل لك شراء المنتجات المصممة خصيصًا لتنظيف المرحاض، بدلاََ من استخدام صابون الأطباق.



السجادة

عند تنظيف السجادة، لا ينصح باستعمال صابون الأطباق لأنه يمكن أن يتسرب بعمق إلى سجادتك.

يترك صابون الأطباق بقايا مختلفة، مما يزيد من صعوبة إزالتها من الألياف. وبالنسبة لبعض الانسكابات، تعتبر أشياء مثل المياه الغازية خيار أفضل لتنظيف السجادة.



النباتات

صابون الأطباق غير آمن عند استخدامه على نباتاتك من أجل قتل الآفات، حيث يمكن أن يتسبب في تلفها ويزيل الزيوت الطبيعية منها، مما يؤدي إلى إصابتها بالأمراض.

ومع ذلك، يمكنك استخدام صابون ألطف، مثل صابون اليد السائل. يؤدي تنظيف الأوراق إلى أكثر من مجرد المساعدة في إبعاد الحشرات الصغيرة. كما أنه ينظف الغبار والأوساخ، مما يسمح للنباتات أن تبدو في أفضل حالاتها وتمتص العناصر الغذائية بشكل أفضل من الماء وأشعة الشمس.

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لتنظيف النباتات، اخلط صابون اليدين ببعض الماء الدافئ ونظف كل ورقة برفق بقطعة قماش ناعمة. على الرغم من أنك لست مضطرًا لفعل ذلك كثيرًا، فقط عندما تبدو أوراق نباتك باهتة، ما زلت ترغب في تجنب المنتجات الأكثر قسوة مثل صابون الأطباق.

غسالة الصحون



يمكنك تنظيف الأطباق المغسولة يدويًا باستخدام صابون الأطباق طوال اليوم ولكن لا تستخدمه أبدًا في غسالة الأطباق.

صابون الأطباق ينتج الكثير من الرغوة التي ستتراكم في غسالة الأطباق عندما تواجه الماء الساخن.

في حين أن هناك بعض الأجزاء في غسالة الأطباق يجب أن تغسلها بانتظام، مثل مقبض الموزع، يمكنك القيام بذلك عن طريق مسحها بقطعة قماش مبللة.

ومع ذلك، يمكنك تنظيف الجزء الخارجي من غسالة الأطباق باستخدام سائل تنظيف الأطباق والماء لإزالة الغبار والأوساخ. فقط تأكد من مسحه بقطعة قماش مبللة وخالية من الصابون بعد ذلك لإزالة كل بقايا الصابون.

السيارة

يؤدي غسل سيارتك في المنزل إلى توفير المال، ولكن عليك التأكد من أنك تستخدم الصابون المناسب لغسلها.

صابون الأطباق يمكن أن يكون مفيدا في مجالات معينة، لكن إذا اخترته لتنظيف سيارتك، فيمكن أن يضر بالشمع الواقي.