وفاة الأكاديمي السعودي البارز عبدالعزيز الزهراني واتهامات لمحمد بن سلمان

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وطن- توفي الأكاديمي السعودي عبد العزيز الزهراني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود سابقا، وذلك بعد مرور نحو عام على الإفراج عنه من سجون النظام السعودي.

وقال حساب معتقلي الرأي على موقع “تويتر“: “تأكد خبر وفاة الدكتور عبدالعزيز الزهراني، الأستاذ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، بعد صراع طويل مع مرض السرطان“.

والزهراني أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، وقد أفرج عنه في مارس 2022 بسبب مرضه وبعد قضائه 4 سنوات ونصف خلف القضبان.

🔴تأكد خبر وفاة الدكتور عبدالعزيز الزهراني، الأستاذ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الزهراني أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، وقد أفرج عنه في مارس 2022 بسبب مرضه وبعد قضائه 4 سنوات ونصف خلف القضبان. pic.twitter.com/mZG4Ss5kak — معتقلي الرأي (@m3takl) April 9, 2023

ووجهت اتهامات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتسبب في وفاته وذلك بسبب ما ذاقه في المعتقل، علمًا بأن السلطات السعودية، متهمة بإساءة معاملة المعتقلين، ما يتسبب في مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاتهم، أو تدهور أوضاعهم.

وقبل اعتقاله، كان الزهراني نشيطا في “تويتر”، ويتابع حسابه نحو 50 ألفا، وكان يغرد منتقدا بشكل غير مباشر الإمارات، والنظام المصري.

نعي واسع واتهامات لولي العهد

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وأثيرت من موجة كبيرة من الحزن والتعازي في وفاة الأكاديمي البارز الزهراني وتضامنهم مع أسرته بعد ووفاته، مع اتهامات لولي العهد بالتسبب في وفاته.

وقال حساب معتقلي الرأي في “تغريدة”: “نُعزّي عائلة الدكتور عبدالعزيز الزهراني ومعتقلي الرأي وعموم النخب المثقفة ببلادنا بوفاة رمز وطني غُيّب طويلا خلف قضبان السجن، رغم مرضه العضال، فـ إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نُعزّي عائلة الأستاذ الدكتور #عبدالعزيز_الزهراني و #معتقلي_الرأي وعموم النخب المثقفة ببلادنا بوفاة رمز وطني غُيّب طويلا خلف قضبان السجن، رغم مرضه العضال، فـ إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/0corzEAdsA — معتقلي الرأي (@m3takl) April 9, 2023

وقال المعارض سعيد الغامدي: “اللهم أنزل رحمتك وغفرانك ورضوانك على الدكتور عبدالعزيز الزهراني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع السجن الظالم والإهمال الطبي الذي أودى به للمرض.. وكان قد اعتُقل إبّان هوجة الأزمة مع قطر،دون أي ذنب كغيره من المعتقلين”.

اللهم أنزل رحمتك وغفرانك ورضوانك على الدكتور #عبدالعزيز_الزهراني ، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع السجن الظالم والإهمال الطبي الذي أودى به للمرض.

وكان قد اعتُقل إبّان هوجة الأزمة مع قطر،دون أي ذنب كغيره من المعتقلين.

اللهم اجعل ما أصابه رفعة… pic.twitter.com/M4dWcfEvHb — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) April 9, 2023

وغرد المحامي والناشط إسحاق الجيزاني: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز الزهراني بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه بعد سجنه ٤ سنوات بلا تهمة أو محاكمة.. قتله بن سلمان بنفس الطريقة التي قتل فيها الكاتب صالح الشيحي والدكتور عبدالله الحامد والمحامي موسى القرني”.

إنا لله وإنا إليه راجعون! وفاة الأكاديمي الدكتور #عبدالعزيز_الزهراني بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه بعد سجنه ٤ سنوات بلا تهمة أو محاكمة. قتله بن سلمان بنفس الطريقة التي قتل فيها الكاتب صالح الشيحي والدكتور عبدالله الحامد والمحامي موسى القرني. رحمة الله عليهم أجمعين https://t.co/neuSeNBDAF pic.twitter.com/k79lIGTEbs — إسحاق الجيزاني 🇳🇿 Issac Algizani (@IsaacALawyer) April 9, 2023

وذكر الناشط مرزوق مشعان: “لا حول و لا قوّة إلّا بالله.. حين أفرجوا عنه كان الجميع يعرف أنّه انتهى و لكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماماً مثلما حصل مع صالح الشّيحي و مطلق بن نغيمش الدويش وآخرين”.

لا حول و لا قوّة إلّا بالله!

حين أفرجوا عنه كان الجميع يعرف أنّه انتهى و لكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماماً مثلما حصل مع صالح الشّيحي و مطلق بن نغيمش الدويش و آخرين. https://t.co/tTGPYnUxDc — مرزوق مشعان (@MarzoqM_) April 8, 2023

وكتب الصحفي تركي الشلهوب: “توفي بالأمس الدكتور عبدالعزيز عطية الزهراني، أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، والمشرف على برنامج تواصل الثقافي، بعد خروجه من الاعتقال”.

وأضاف: “استمر اعتقاله أكثر من 4 سنوات ونصف في سجون ابن سلمان مع معتقلي الرأي؛ وهو من أبرز المثقفين في بلادنا ممن كان لهم دور في الحراك الثقافي قبل حقبة بن سلمان، هذه الشخصية له من الصداقات الواسعة من كل الأطياف في المجتمع، إلا أن اليوم لا يستطيع أحد منهم كتابة تعزية فضلا عن واجب التعزية في منزله بالرياض”.