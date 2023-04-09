الأحد, أبريل 9, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تتعمد تركيز الكاميرا على منطقة حساسة أثناء تنزهها مع ابنها! (فيديو)

كانت هبة عبوك قد كشفت أنها وأشرف حكيمي كانا في طور الانفصال قبل تفجر قضية الاغتصاب

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تتعمد تركيز الكاميرا على منطقة حساسة أثناء تنزهها مع ابنها! (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- بعد انفصالها المؤلم عن أشرف حكيمي، تجد هبة عبوك راحتها الآن مع أصدقاءها وأبناءها.

الشعب الغجري

وفي أحدث ظهور لها، نشرت هبة عبوك فيديو عبر خاصية الستوري في “انستجرام” وهي تتنزه مع نجلها الأكبر نعيم (3 سنوات)، في أحد المتنزهات.

وفي مقطع آخر، أمسكت النجمة الإسبانية تونسية الأًصل، بالكاميرا بطريقة غريبة لتُظهر أنها تُمسك بيد ابنها وهما يتنزهان، لكنها ركزت الكاميرا على منطقة حساسة.

هذا وقد هنأت هبة عبوك الشعب الغجري، عبر نشر أغنية شهيرة لهم مرفقة بتعليق: “يوم سعيد للشعب الغجري.. إليكم بعضًا من أفضل أنواع موسيقى الفاندانغو على الإطلاق ، للفنان كامارون ديلا إيسلا“.

 

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نظرات غير بريئة

وسبق أن نشرت هبة مجموعة من الصور برفقة اثنين من أصدقائها في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية مدريد.

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الرسالة التي حملتها الصور تقول أن عبوك تجاوزت صدمة الانفصال عن أشرف حكيمي بسرعة. وهو ما عكسته إطلالتها الجريئة ونظرتها غير العذرية لأحد أصدقائها في المطعم.

وظهرت هبة عبوك في المطعم بجانب من وصفته أحد أصدقائها مرتدية فستانا فاضحا باللون الأسود. كشف عن صدرها وحلماتها بشكل كبير.

وأظهرت الصورة نظرة غير بريئة من هبة عبوك تجاه صديقها الذي احتضنها من وسطها. في حين هي أخذت تتمعن وتسرح بنظراتها وهي تنظر إليه.

مشروبات كحولية

كما ظهر في الصور التي تزامن نشرها مع شهر رمضان، تواجد كمية كبيرة جدا من المشروبات الكحولية في المطعم الذي ارتادته هبة عبوك مع صديقيها المزعومين.

وبدت هبة عبوك في الصور التي نشرتها على الانستغرام في غاية السعادة. على الرغم من حديثها في بيانها السابق بأنها تعيش حالة من الصدمة عقب تفجر قضية اغتصاب زوجها السابق أشرف حكيمي لفتاة فرنسية.

وكانت هبة عبوك قد كشفت في وقت سابق أنها وأشرف حكيمي كانا في طور الانفصال قبل تفجر قضية الاغتصاب، معلنة أنها تدين بشدة أفعال حكيمي.

وادّعت هبة أنها تقف دائمًا إلى جانب الضحايا. وقالت: “لقد اتخذت أنا وأب أطفالي قرارًا بإنهاء علاقتنا، قبل وقت طويل من الأحداث التي شاركت فيها في وسائل الإعلام والتي لست على علم بها تمامًا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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