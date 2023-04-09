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حياتنا

نهاية مأساوية لمحمد رجب ضحية كلب أميرة شنب.. قتلته “عضة الكلب” بالبطيء

كلب البيتبول من أقوى سلالات الكلاب في العالم وأكثرها شراسة، وهو نتاج هجين بين عدد قليل من السلالات المختلفة

كتب فهمي الورغمي
وفاة محمد رجب بعضة كلب أمير شنب watanserb.com
المصري محمد رجب الذي قتل بعد أن عضه كلب المذيعة أميرة شنب
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وطن – على خلفية الحادثة المأساوية التي هزت الشارع المصري، توّفي ظهر اليوم، الأحد، “محمد رجب”، جار المذيعة المصرية أميرة شنب الذي يعمل مديرا لأحد الفروع البنكية، بعد تعرضه لهجوم قاتل من كلب مفترس تملكه المذيعة المصرية.

وفاة محمد رجب بعد افتراسه من كلب أميرة شنب

وكشفت صحف محلية عن دخول ضحية كلب أميرة شنب، في غيبوبة خلال إقامته بالمستشفى ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بسبب الإصابات التي لحقت به، جراء عضات الكلب التي لحقته.

وذكر موقع “مصراوي“، نقلاً عن أحد المقربين من أسرة محمد رجب، تفاصيل الحادثة المأساوية التي جدت بعد طرق “رجب” باب شقة جارته المذيعة “أميرة شنب” لمطالبتها بإحكام السيطرة على كلبها من فصيلة “بيتبول”.

ليتفاجأ الضحية بخروج الكلب وهجومه عليه بمدخل العمارة ليفتدي ابنه “علي” الذي تواجد بالصدفة، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الفخذ والذراع استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

وتدخل الجيران لإنقاذ الأب وسط صدمة انتابت ابنه، وأسرعوا بنقله إلى مستشفى خاص للخضوع لتدخل جراحي عاجل في غاية الدقة “سيستلزم نقل أعصاب من القدم إلى الذراع”.

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ومن جانبه نعي إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمد رجب ضحية هجوم كلب المذيعة أميرة شنب.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على تويتر:” إنا لله وانا اليه راجعون وخالص عزائي لأسرته الكريمه وأحبابه ‏وربنا يلهم اسرته الصبر والسلوان “.

‏وتابع :” وفاة محمد‬⁩ بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من شهر إثر هجوم كلب المذيعة ⁧‫أميرة شنب‬⁩ عليه أمام منزله بالشيخ زايد.. دعواتكم له بالرحمه والمغفرة الله يصبرهم”.

توقف قلبه عن العمل ودخل في غيبوبة

وذكرت مصادر متطابقة أن قلب الضحية توقف عن العمل ودخل في غيبوبة كاملة نتيجة الحقنة المخدرة، وتم نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي منذ قليل.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وكذلك جيران المجني عليه، وثلاثة من العاملين بالمجمع السكني الذي وقعت فيه الواقعة.

وكشف ذات المصادر، أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه رفقة نجله، أبصر كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجها على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلب منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع.

وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل الباب هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران وابن المتهم.

يذكر أن الشاب كان قد تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، بعد أن هاجمه الكلب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه من وقتها.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب وهو من سلالة البيتبول دون قيد أو تكميم، بعد الحادثة التي وقعت في التاسع من الشهر الماضي، لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.

المصدرمصراوي + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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