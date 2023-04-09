نهاية مأساوية لمحمد رجب ضحية كلب أميرة شنب.. قتلته “عضة الكلب” بالبطيء

- Advertisement -

وطن – على خلفية الحادثة المأساوية التي هزت الشارع المصري، توّفي ظهر اليوم، الأحد، “محمد رجب”، جار المذيعة المصرية أميرة شنب الذي يعمل مديرا لأحد الفروع البنكية، بعد تعرضه لهجوم قاتل من كلب مفترس تملكه المذيعة المصرية.

وفاة محمد رجب بعد افتراسه من كلب أميرة شنب

وكشفت صحف محلية عن دخول ضحية كلب أميرة شنب، في غيبوبة خلال إقامته بالمستشفى ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، بسبب الإصابات التي لحقت به، جراء عضات الكلب التي لحقته.

وذكر موقع “مصراوي“، نقلاً عن أحد المقربين من أسرة محمد رجب، تفاصيل الحادثة المأساوية التي جدت بعد طرق “رجب” باب شقة جارته المذيعة “أميرة شنب” لمطالبتها بإحكام السيطرة على كلبها من فصيلة “بيتبول”.

ليتفاجأ الضحية بخروج الكلب وهجومه عليه بمدخل العمارة ليفتدي ابنه “علي” الذي تواجد بالصدفة، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الفخذ والذراع استدعت تدخلا جراحيا عاجلا.

بعد دخوله في غيبوبة

وفاة محمد محب الماوي مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة شنب في الشيخ زايد.. ولا حول ولا قوة إلا بالله

شاهد الماوي وابنه كلب جارتهم أميرة في الشرفة غير مكمم ودون قيد " حبل" فذهبا وطرقا الباب ليخبروهم بذلك حتى لا يؤذي الكلب الشرس أحدًا من الجيران.

فتحت عاملة المنزل… pic.twitter.com/QywrVhrk9Y — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) April 9, 2023

وتدخل الجيران لإنقاذ الأب وسط صدمة انتابت ابنه، وأسرعوا بنقله إلى مستشفى خاص للخضوع لتدخل جراحي عاجل في غاية الدقة “سيستلزم نقل أعصاب من القدم إلى الذراع”.

- Advertisement -

ومن جانبه نعي إبراهيم سعيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، محمد رجب ضحية هجوم كلب المذيعة أميرة شنب.

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي على تويتر:” إنا لله وانا اليه راجعون وخالص عزائي لأسرته الكريمه وأحبابه ‏وربنا يلهم اسرته الصبر والسلوان “.

‏وتابع :” وفاة محمد‬⁩ بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من شهر إثر هجوم كلب المذيعة ⁧‫أميرة شنب‬⁩ عليه أمام منزله بالشيخ زايد.. دعواتكم له بالرحمه والمغفرة الله يصبرهم”.

انا لله وانا اليه راجعون

وخالص عزائي لاسرته الكريمه واحبابه

وربنا يلهم اسرته الصبر والسلوان وفاة #محمد_محب بعد دخوله في غيبوبة لأكثر من شهر إثر هجوم كلب المذيعة #أميرة_شنب عليه أمام منزله بالشيخ زايد

دعواتكم له بالرحمه والمغفره

الله يصبرهم pic.twitter.com/yyzm5guJ7i — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) April 9, 2023

توقف قلبه عن العمل ودخل في غيبوبة

وذكرت مصادر متطابقة أن قلب الضحية توقف عن العمل ودخل في غيبوبة كاملة نتيجة الحقنة المخدرة، وتم نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي منذ قليل.

وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث استمعت لأقوال ذوي المجني عليه، وكذلك جيران المجني عليه، وثلاثة من العاملين بالمجمع السكني الذي وقعت فيه الواقعة.

وكشف ذات المصادر، أن المجني عليه خلال عودته إلى محل سكنه رفقة نجله، أبصر كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجها على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلب منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع.

وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل الباب هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران وابن المتهم.

يذكر أن الشاب كان قد تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب، بعد أن هاجمه الكلب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه من وقتها.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب وهو من سلالة البيتبول دون قيد أو تكميم، بعد الحادثة التي وقعت في التاسع من الشهر الماضي، لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.