مها منصور في موقف محرج على الهواء بعد ساعات من لقائها مع سعود القحطاني (فيديو)

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وطن – دخلت الإعلامية السعودية مها منصور خلال تقديمها أمس، الأحد، برنامح “سوالف رمضان” على فضائية “روتانا” في هستيريا من الضحك أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هستيريا الضحك تُحرج مها منصور

وتعرضت الإعلامية مها منصور، مذيعة برنامج “سوالف رمضان” لموقف محرج خلال إحدى حلقات البرنامج حيث سقط حلقها من أذنها على الهواء.

ودخلت المذيعة في هستيريا من الضحك، وشعرت بالإحراج بعد سقوط حلقها وحاولت تدارك الموقف واستكمال الحلقة.

فيما قالت زميلتها : ” ترا عادي يا مها إنه يطيح الحلق على الهواء”.

لتعود هي الأخرى للتعليق من جديد على الحادثة الطريقة قائلة “بموت دموع الله يسامحكم”، في تغريدة على تويتر.

بمووووووت دمووووع الله يسامحكم 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/kElP0Nl9IB — مها منصور (@Mas_91_) April 8, 2023

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من هي مها منصور؟

ومها منصور هي إعلامية سعودية، قد قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية على مدى السنوات العديدة التي عملت فيها في مجال الإعلام.

واحدة من البرامج الأكثر شهرة التي قدمتها هي برنامج “سيدتي”، كما عملت أيضًا كمذيعة في برنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية”.

تشتهر السعودية مها منصور بشخصيتها القوية ومواقفها الجريئة والمثيرة للجدل في مجال الإعلام، وهي من الأسماء المؤثرة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية.

مها منصور في ظهور نادر مع سعود القحطاني

لأول مرة وفي ظهور هو نادر لكليهما معا، ظهرت مها منصور، مذيعة روتانا خليجية، في بث مباشر مع مشهور التيك توك سعود القحطاني.

وخلال مقطع الفيديو المنشور على التيك توك والذي لاقى تفاعلا واسعا، تحدث القحطاني مع مها وطلب منها هدية مدون عليها اسمها “مها منصوري” مصورة بسنابها.

مها منصور وسعود القحطاني pic.twitter.com/TUJWhV8MRG — ريري شو (@RehamAlla2) April 8, 2023

قبل أن تُقاطعه الإعلامية السعودية لحظة خطأه في نطق اسمها بطريقة صحيحة قائلة “إن قلت مها منصوري مرة أخرى سيكون آخر ما بيني وبينك”.

ليرد عليها القحطاني بقوله “حسستني إني خطيبها أعطني ورقة كبيرة أنتي مرة..عاد اخليك مع متابعينك أحس مرة ثقيل الدم”.

الأمر الذي دفع مها منصور لترد عليه قائلة “لا والله بالعكس ما أنت ثقيل الدم وتوسع الصدر واتْوَنِّسْ”.