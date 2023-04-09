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مها منصور في موقف محرج على الهواء بعد ساعات من لقائها مع سعود القحطاني (فيديو)

الإعلامية السعودية مها منصور لاحظت سقوط حلقة أذنها، بينما كانت على الهواء، وهي اللقطة التي أدخلتها في هستيريا من الضحك مع الضيوف

كتب فهمي الورغمي
مها منصور سوالف رمضان watanserb.com
الإعلامية السعودية مها منصور
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وطن – دخلت الإعلامية السعودية مها منصور خلال تقديمها أمس، الأحد، برنامح “سوالف رمضان” على فضائية “روتانا” في هستيريا من الضحك أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هستيريا الضحك تُحرج مها منصور

وتعرضت الإعلامية مها منصور، مذيعة برنامج “سوالف رمضان” لموقف محرج خلال إحدى حلقات البرنامج حيث سقط حلقها من أذنها على الهواء.

ودخلت المذيعة في هستيريا من الضحك، وشعرت بالإحراج بعد سقوط حلقها وحاولت تدارك الموقف واستكمال الحلقة.

فيما قالت زميلتها : ” ترا عادي يا مها إنه يطيح الحلق على الهواء”.

لتعود هي الأخرى للتعليق من جديد على الحادثة الطريقة قائلة “بموت دموع الله يسامحكم”، في تغريدة على تويتر.

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من هي مها منصور؟

ومها منصور هي إعلامية سعودية، قد قدمت العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية على مدى السنوات العديدة التي عملت فيها في مجال الإعلام.

واحدة من البرامج الأكثر شهرة التي قدمتها هي برنامج “سيدتي”، كما عملت أيضًا كمذيعة في برنامج “سوالف رمضان” على قناة “روتانا خليجية”.

تشتهر السعودية مها منصور بشخصيتها القوية ومواقفها الجريئة والمثيرة للجدل في مجال الإعلام، وهي من الأسماء المؤثرة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية.

مها منصور في ظهور نادر مع سعود القحطاني

لأول مرة وفي ظهور هو نادر لكليهما معا، ظهرت مها منصور، مذيعة روتانا خليجية، في بث مباشر مع مشهور التيك توك سعود القحطاني.

وخلال مقطع الفيديو المنشور على التيك توك والذي لاقى تفاعلا واسعا، تحدث القحطاني مع مها وطلب منها هدية مدون عليها اسمها “مها منصوري” مصورة بسنابها.

قبل أن تُقاطعه الإعلامية السعودية لحظة خطأه في نطق اسمها بطريقة صحيحة قائلة “إن قلت مها منصوري مرة أخرى سيكون آخر ما بيني وبينك”.

ليرد عليها القحطاني بقوله “حسستني إني خطيبها أعطني ورقة كبيرة أنتي مرة..عاد اخليك مع متابعينك أحس مرة ثقيل الدم”.

الأمر الذي دفع مها منصور لترد عليه قائلة “لا والله بالعكس ما أنت ثقيل الدم وتوسع الصدر واتْوَنِّسْ”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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