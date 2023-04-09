ممثلة إباحية مخضرمة تكشف السبب المخيف الذي جعلها تصور المشاهد مع النساء فقط!

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وطن– شاركت الممثلة الإباحية جوليا آن ، التي لعبت دور البطولة في أول فيلم إباحي لها في عام 1992 ، في البودكاست Holly Randall Unfiltered بعضًا من تجاربها الشخصية في العمل وكيف أنها جعلت زواجها ينجح.

الدهون!

وكشفت أيضًا أنها توقفت عن العمل مع الممثلين الذكور ولم تصور سوى المشاهد مع الممثلات الإباحيات بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار“.

وحدث ذلك في أعقاب زواجها ، لكنها نفت أن يكون له أي علاقة بزوجها الآن ، الذي التقت به خارج عالم الإباحية.

قالت جوليا: “بصفتي امرأة تتقدم في السن وتكره الصالة الرياضية ، كنت أجد أنني لا أستطيع التحكم في المكان الذي تذهب إليه الدهون في مشهد مع الرجال”.

أكثر ارتياحاً مع النساء

وتابعت جوليا “هذا هو واقعي وليس هراء. عندما أمارس الجنس مع فتاة ، يمكنني أن أثبت نفسي ، ويمكنني أن أعمل بطريقة معينة ، ويمكنني أن أكون مرتاحة أكثر”.

واستطردت جوليا في سرد أسبابها الغريبة لتوقفها عن ممارسة الجنس مع الرجال “ولكن عندما يقف شخص خلفك ، يكون الأمر مجرد تهريج.. والأشياء تحدث على الفور ويمكنني الشعور بحدوثها.”

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اعترفت الممثلة الإباحية ، البالغة من العمر 53 عامًا ، بأنها أصبحت “غير آمنة” و “خائفة” من ظهور التجاعيد على جسدها.

سن اليأس

شاركت هولي أفكارها وقالت: “أتفهم ، وخاصة مع الرجال الأكثر خبرة ، أنهم سينقلونك إلى أي وضع تريده ، لمضاجعتك أمام الكاميرا.. هذا رائع عندما تكون نحيفًا وصغيرًا وصغير الحجم وتبدو جيدًا من كل زاوية “.

وتابعت جوليا: “نعم وبعد سن اليأس يتحرك جسدك منفصلاً عن نفسه”.

يتم الاحتفال بشكل كبير بالفنانة المخضرمة في صناعة الجنس ، حتى أنه تم إدخالها إلى قاعة مشاهير Brazzer في عام 2023.

خيانة عاطفية وغريزة حيوانية

كما ناقشت كيف يتعامل أزواج وزوجات الممثلون الإباحيون مع مشاعر الغيرة.

قالت جوليا إن الخيانة العاطفية – حين كانت قريبة من شخص آخر – قد تجعل زوجها يشعر بالغيرة ، لكن “الممارسة الحيوانية” للجنس لا تؤثر عليه على الإطلاق.