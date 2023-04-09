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مشهد “القطة مع وليد مهساس” يثير جنون كاتب مصري اشتهر بطعنه في الإسلام

الكاتب المصري المثير للجدل خالد منتصر خصص عدة منشورات للسخرية من مشهد "القطة على كتف الشيخ وليد مهساس" والذي جاب العالم كله

كتب خالد الأحمد
كاتب مصري يسخر من قطة وليد مهساس watanserb.com
لقطة تعتلي كتف الإمام الجزائري وليد مهساس داخل أحد المساجد أثناء صلاة التراويح
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وطن – بعد أيام من تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لقطة تعتلي كتف الإمام الجزائري وليد مهساس، داخل أحد المساجد أثناء صلاة التراويح، انبرى الطبيب والكاتب المصري “خالد منتصر” ليسخر من الفيديو المتداول، ما تسبب بهجوم حاد ضده.

خالد منتصر يسخر من مشهد القطة مع الشيخ وليد مهساس

وغرد خالد منتصر على حسابه في تويتر ساخرا من الشيخ وليد مهساس ومشهد القطة الذي جاب العالم وحقق مشاهدات قياسية: “هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية: قفزة أرمسترونج على سطح القمر، وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس”.

وخطف الفيديو إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتشاره الكبير في عدد من المنصات الاجتماعية، مثل إنستغرام وتويتر.

ولكن الكاتب خالد منتصر المعروف بعدائه للدين الإسلامي وطعنه في ثوابته وبانتقاداته للتاريخ الإسلامي وهرطقاته، لم يجد رداً على هذا المشهد العفوي الذي شهد بروحانيته الغرب قبل الشرق، إلا السخرية لأن هذا المشهد يكشف إنسانية رجال الدين وروح الدين الإسلامي الحقيقية، التي يعمل هو وأشباهه على تشويها منذ عقود بأكاذيب ومزاعم عدة، يقول نشطاء.

وكان خالد منتصر، علق في منشور سابق على واقعة صعود قطة على كتف الشيخ الجزائري أثناء صلاة التراويح، قائلًا: يعني لو كان كلب هو اللي عمل كده في الجامع.. كان رد الفعل هيبقى إيه؟”

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وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“: هناك في بلاد الفرنجة بيحبوا الحيوانات ويتعاطفوا معاها على أساس إنساني وهنا حيث يحدد علاقتنا بهم أبو هريرة، بيحبوهم ويصنفوهم على أساس ديني.”

ولم يكتف خالد منتصر بذلك بل لجأ إلى طريقة المراهقة الفكرية في الرد، حيث نشر على صفحته صوراً لعدة قطط وُضع على رأسها غطاء وعلق عليها ساخراً “القطط من امبارح”، ليسخر من مشهد الإمام وليد مهساس والقطة على كتفه.

هجوم واسع على خالد منتصر

وأثارت تغريدة منتصر حالة من الاستهجان والغضب بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين وصفوه بأنه “يبغض الدين وكل ما يتعلق به”.

وعلق “حسين بوجي” بنبرة ساخرة :”القطة عرفتنا على صاحب الصوت الجميل الشيخ مهساس وعرفت العالم كيف يتعامل المسلم مع الحيوان حتي وهو خاشع فى صلاته !.. اما عن خالد منتصر فلم نسمع عنه من قبل ، يبدوا انه مهرج كما تقولون “ساخر” فهؤلاء لا قيمة لهم ولن نبحث عنهم “.

وعقب “أحمد هنيدي” :”في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف مستشهداً بالآية القرآنية :”قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.

وتمنى “أحمد عبد العزيز”على خالد منتصر وإبراهيم عيسى وأمثالهما من شلة الملاحدة والعلمانيين المستهزئين بكل ما له صلة بالدين-كما قال- أن ينتبهوا لما كان يقرؤه الإمام!: “قُل هل عندكم من عِلمٍ فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظنَّ، وإن أنتم إلا تخرصون، قل فللَّهِ الحُجَّة البالغة، فلو شاء لهداكمُ أجمعين”.

وقال أيمن جلال” بنبرة استخفاف:”هناك أشخاص كثيرون ساهموا في تقدم و رقي مجتمعاتهم خالد منتصر لم و لن يكون واحد منهم”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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