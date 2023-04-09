مشهد “القطة مع وليد مهساس” يثير جنون كاتب مصري اشتهر بطعنه في الإسلام

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وطن – بعد أيام من تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، لقطة تعتلي كتف الإمام الجزائري وليد مهساس، داخل أحد المساجد أثناء صلاة التراويح، انبرى الطبيب والكاتب المصري “خالد منتصر” ليسخر من الفيديو المتداول، ما تسبب بهجوم حاد ضده.

خالد منتصر يسخر من مشهد القطة مع الشيخ وليد مهساس

وغرد خالد منتصر على حسابه في تويتر ساخرا من الشيخ وليد مهساس ومشهد القطة الذي جاب العالم وحقق مشاهدات قياسية: “هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية: قفزة أرمسترونج على سطح القمر، وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس”.

هناك قفزتان غيرتا تاريخ البشرية :

-قفزة أرمسترونج على سطح القمر

-وقفزة القطة على كتف الشيخ مهساس — Khaled Montaser (@khaledmontaser) April 6, 2023

وخطف الفيديو إعجاب ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتشاره الكبير في عدد من المنصات الاجتماعية، مثل إنستغرام وتويتر.

ولكن الكاتب خالد منتصر المعروف بعدائه للدين الإسلامي وطعنه في ثوابته وبانتقاداته للتاريخ الإسلامي وهرطقاته، لم يجد رداً على هذا المشهد العفوي الذي شهد بروحانيته الغرب قبل الشرق، إلا السخرية لأن هذا المشهد يكشف إنسانية رجال الدين وروح الدين الإسلامي الحقيقية، التي يعمل هو وأشباهه على تشويها منذ عقود بأكاذيب ومزاعم عدة، يقول نشطاء.

وكان خالد منتصر، علق في منشور سابق على واقعة صعود قطة على كتف الشيخ الجزائري أثناء صلاة التراويح، قائلًا: يعني لو كان كلب هو اللي عمل كده في الجامع.. كان رد الفعل هيبقى إيه؟”

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وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك“: هناك في بلاد الفرنجة بيحبوا الحيوانات ويتعاطفوا معاها على أساس إنساني وهنا حيث يحدد علاقتنا بهم أبو هريرة، بيحبوهم ويصنفوهم على أساس ديني.”

ولم يكتف خالد منتصر بذلك بل لجأ إلى طريقة المراهقة الفكرية في الرد، حيث نشر على صفحته صوراً لعدة قطط وُضع على رأسها غطاء وعلق عليها ساخراً “القطط من امبارح”، ليسخر من مشهد الإمام وليد مهساس والقطة على كتفه.

هجوم واسع على خالد منتصر

وأثارت تغريدة منتصر حالة من الاستهجان والغضب بين النشطاء على مواقع التواصل، الذين وصفوه بأنه “يبغض الدين وكل ما يتعلق به”.

وعلق “حسين بوجي” بنبرة ساخرة :”القطة عرفتنا على صاحب الصوت الجميل الشيخ مهساس وعرفت العالم كيف يتعامل المسلم مع الحيوان حتي وهو خاشع فى صلاته !.. اما عن خالد منتصر فلم نسمع عنه من قبل ، يبدوا انه مهرج كما تقولون “ساخر” فهؤلاء لا قيمة لهم ولن نبحث عنهم “.

" القطة " عرفتنا على صاحب الصوت الجميل الشيخ مهساس وعرفت العالم كيف يتعامل المسلم مع الحيوان حتي وهو خاشع فى صلاته !. اما عن خالد منتصر فلم نسمع عنه من قبل ، يبدوا انه مهرج كما تقولون " ساخر " فهؤلاء لا قيمة لهم ولن نبحث عنهم !.. — husseinbogy (@Mrhusseinbogy) April 8, 2023

وعقب “أحمد هنيدي” :”في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف مستشهداً بالآية القرآنية :”قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر — Ahmd Henedy (@AlahlyHdr) April 8, 2023

وتمنى “أحمد عبد العزيز”على خالد منتصر وإبراهيم عيسى وأمثالهما من شلة الملاحدة والعلمانيين المستهزئين بكل ما له صلة بالدين-كما قال- أن ينتبهوا لما كان يقرؤه الإمام!: “قُل هل عندكم من عِلمٍ فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظنَّ، وإن أنتم إلا تخرصون، قل فللَّهِ الحُجَّة البالغة، فلو شاء لهداكمُ أجمعين”.

كنت أتمنى على خالد منتصر وإبراهيم عيسى وأمثالهما من شلة الملاحدة والعلمانيين المستهزئين بكل ما له صلة بالدين أن ينتبهوا لما كان يقرؤه الإمام!

"…. قُل هل عندكم من عِلمٍ فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظنَّ، وإن أنتم إلا تخرصون، قل فللَّهِ الحُجَّة البالغة، فلو شاء لهداكمُ أجمعين". pic.twitter.com/V0MZrakxO2 — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) April 8, 2023

وقال أيمن جلال” بنبرة استخفاف:”هناك أشخاص كثيرون ساهموا في تقدم و رقي مجتمعاتهم خالد منتصر لم و لن يكون واحد منهم”.