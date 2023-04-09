الأحد, أبريل 9, 2023
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ما السبب الذي يجعلك تضع عملة معدنية في الفريزر إذا ذهبت في رحلة؟

كتب معالي بن عمر
وضع عملة معدنية في الفريزير watanserb.com
وضع عملة معدنية في الفريزير
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وطن-عندما نذهب في عطلة نهاية الأسبوع أو في إجازة أو في رحلة قصيرة، من الطبيعي أن نترك أنواعًا مختلفة من الطعام في الثلاجة والفريزر، ولكن عندما نعود، لا أحد يضمن أنها ستبقى صالحة للاستخدام.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه من الممكن أن تكون الطاقة قد انقطعت ثم عادت في أثناء غيابنا، ما من شأنه أن يُفسد جودة الطعام.

ومع ذلك، هناك حيلة بارعة لمعرفة ما إذا كان الطعام المخزن قد تعرض للتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل، حيث يمكن وضع عملة معدنية في الثلاجة وبهذا يمكنك تجنب تناول الطعام الذي قد يكون في حالة سيئة.

حيلة وضع عملة معدنية في الفريزر

بفضل الشبكة الاجتماعية Twitter، تمكنا من اكتشاف خدعة انتشرت على نطاق واسع وطُبقت بالفعل من خلال العديد من الأشخاص. وتتركّز الحيلة على ملء صينية ثلج بالماء ووضع عملة معدنية في أحد الفراغات حتى تتجمد. ثمّ ضع صينية الثلج في الفريزر وانطلق في إجازة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

قبل قضاء رحلتك ضع عملة معدنية في وعاء في الفريزر
قبل قضاء رحلتك ضع عملة معدنية في وعاء في الفريزر

عند عودتك، إذا بقيت العملة المعدنية في نفس المكان الذي تركتها فيه، فهذا يعني أنه لم تكن هناك انقطاع للتيار الكهربائي. من ناحية أخرى، إذا ذاب الماء وانزلقت العملة المعدنية إلى قاع صينية الثلج، فهذا يعني أن الكهرباء قد انقطع وبالتالي من الأفضل ألا تأكل الطعام المتبقي في الثلاجة والمجمد لأنه فسُد في غيابك.

سواء كنت تغادر المنزل لحالة طارئة أو للترفيه، عندما تعود إلى المنزل، يريد الجميع معرفة ما إذا كانت الكهرباء قد انقطع. بالإضافة إلى الدوائر الكهربائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالأجهزة الإلكترونية في المنزل، وتظهر المشكلة عند ترك الطعام في الثلاجة والفريزر. إذا عادت الطاقة عند عودتك، فمن الصعب معرفة المدة التي قضاها الطعام دون تبريد.

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تكمن حيلة العملة في الفريزر في فهم ما إذا كان بإمكانك تناول طعامك المجمد عند العودة. فإذا كانت العملة في الأسفل، فهذا يعني أن الكهرباء انقطع لفترة طويلة إلى درجة أن الطعام قد ذاب في المجمد ويجب ألا تستهلكه.

أما إذا كانت العملة المعدنية عند عودتك في نفس الموضع الذي تركتها فيه قبل المغادرة، فهذا يعني أن التيار لم ينقطع أو أنه قد حدث انقطاع مؤقت فقط.

العملة المعدنية تُثبت ما إذا كان الطعام صالحًا للأكل
العملة المعدنية تُثبت ما إذا كان الطعام صالحًا للأكل

ومع ذلك، على الرغم من أن الحيلة تبدو فعّالة، فقد علق الكثيرون على Twitter أن كل شيء سيعتمد على المدة التي يقضيها الفريزر دون ضوء. لأنه إذا مرت بضع ساعات، فمن الواضح أن المكعب الذي يحتوي على العملة المعدنية سيذوب ولكن الطعام لا يزال صالحًا للأكل.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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