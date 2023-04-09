في “مصر السيسي”.. فقدت جنينها على باب المستشفى بسبب 50 دولارًا (فيديو)

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وطن – شهدت محافظة القليوبية وبالتحديد مستشفى “كفر شكر” التخصصي، واقعة مأساوية ومحزنة هزت المجتمع المصري بأكمله، حيث فقدت على إثرها أم لجنينها لعدم توافر مصاريف الولادة وتعنت الطبيبة في عدم إجراء العملية المستعجلة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في مصر، المريضة بين يدي سيدتين ويسمع صوت الأم المكلومة وهي تقول:” الغلابة تروح فين الغلابة تموت”، وتبكي جنينها الذي لم تره إلا ميتاً لرفض الطبيبة إجراء عملية الولادة إلا بعد دفع تذكرة المستشفى وقيمتها 1600 جنيه (حوالي 50 دولارا).

🇪🇬 مصرية تفقد جنينها على أبواب المستشفى.. والسبب 50 دولارًا! #الجزيرة_مباشر#مصر pic.twitter.com/PHjx4APeiX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 9, 2023

وروت المريضة أنها قالت للطبيبة إنه “ليس معها مبلغ 1600 جنيه ولم تكن تعرف أنها ستلد في وقتها”، كما أنها لم تجلب شيئا من مستلزمات الولادة.

وقالت أختها التي كانت معها للطبيبة: “قومي بتوليدها وسننزل إلى البلد لجمع المبلغ وإحضاره”، ولكن الطبيبة رفضت وأصرت على استلام المبلغ قبل إجراء العملية.

وبقيت المريضة منتظرة مدة 45 دقيقة أمام بوابة مستشفى “كفر شكر” في انتظار سيارة إسعاف لنقلها حتى سقط جنينها جثة هامدة، ويسمع صوت الأم وهي تصرخ :”الله ينتقم منكم.. الله ينتقم منكم”.

فتح تحقيق وإقالة المدير

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وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة حيث أقيل على إثرها مدير المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقالت مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد واقعة وضع سيدة مولودها ميتًا على باب قسم الاستقبال ورفض دخولها قبل سداد مبلغ 1600 جنيه.

رفض دخولها قبل سداد 1600 جنيه..

أمانة المراكز الطبية المتخصصة تقرر إقالة مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد حادثة ولادة سيدة على باب الاستقبال ووفاة جنينها#مصر pic.twitter.com/NayMIKA9hq — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 8, 2023

الأم تروي ما حصل

وروت الأم منى المقيمة بمدينة شبين لموقع “القاهرة 24” المحلي، أنها شعرت في يوم الواقعة بآلام شديدة، وعلى أثرها توجهت إلى مستشفى بنها الجامعي من أجل إجراء الكشف الطبي اللازم لها، حيث تبين أنها سوف تلد ولكن لا توجد أماكن فارغة، لذلك تم تحويلها إلى المستشفى الأميري.

وأنهت منى الكشف الطبي، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية ولادة قيصرية، بسبب صعوبة ولادتها ولادة طبيعية، مردفة: لما كشفوا عليا لقوا الجنين نازل بـ رجله فـ قالولي لازم أولد قيصري ويتحط في الحضانة وحولوني مستشفى كفر شكر.

وتوجهت السيدة منى إلى مستشفى شكر التخصصي، وهناك أخبرها الأطباء بأن الولادة طبيعية، ولكن لا بد من دفع 1600 جنيه أولا، وذلك من أجل إجراء العملية لها.

وتابعت قائلة: “قالولي عايزين 1600 جنيه قولت للدكتورة إن مش معايا الفلوس دي دلوقتي لأني مكنتش عارفة من الأول إني هولد، وأختي كانت معايا قالتلها طب خليها تولد وإحنا هنلم ليكوا الفلوس”.

وبناءً على ذلك رفضت الطبيبة الموجودة في المستشفى دخول الأم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة على الرغم من معاناتها من آلام الولادة.