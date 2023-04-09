فيديو مثير لأردني يزعم رؤية ملائكة السماء في ليلة رمضانية

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وطن- انتشر مقطع فيديو، حقق رواجا كبيرا، لمواطن أردني يقول إنه شاهد ملائكة السماء أمام عينيه، في إحدى ليالي شهر رمضان الكريم.

وادعى الشخص الأردني في مقطع الفيديو، ظهور مجموعة كبيرة من الملائكة في السماء بعدما رصد هالات بيضاء تلمع قريبًا من المكان الذي كان يقف فيه.

وقال في الفيديو: “لا إله إلا الله محمد رسول الله.. شوفوا يا إخواننا الملائكة.. قسما بالله ملائكة في السماء.. آمنت بالله.. ملائكة الرحمة أقسم بالله العظيم شايفهم بعيني”.

يُشار إلى أنه في كل عام، يدعي البعض رؤيتهم ملائكة تطوف في السماء تزامنًا مع ليالي شهر رمضان المبارك، موثقين مقاطع فيديو لهالاتٍ بيضاء تظهر وتختفي بين الحين والآخر.

ولا يرتبط الأمر بشهر رمضان وحسب، ففي أعقاب زلزال سوريا المدمر في فبراير الماضي، زعم البعض ظهور ملائكة تصعد إلى السماء في إحدى المناطق المنكوبة من الزلزال.

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وجرى التقاط الفيديو بواسطة شخص يخرج من شرفة شاليه مطل على البحر في وقت الغروب بينما الكاميرا التي يصور منها تعمل، ويركزها على السماء وفي الخلفية صوت مخيف يوحي بحدوث شيء مرعب.

وفجأة يظهر ما يدعي أنه ملاك على هيئة طائر قادمًا من الأرض ليرتقي إلى السماء ومن ثم يختفي خلف السحاب.

دار الإفتاء ترد على إمكانية رؤية الملائكة

وكانت دار الإفتاء المصرية قد ذكرت في وقت سابق، ردا على سؤال “هل ممكن لأحد أن يرى الملائكة؟”، قائلة إنه لا يوجد مانع عقلي أو شرعي يمنع رؤية الملائكة.

وقالت دار الإفتاء: “الصحابة الكرام كانوا يرون سيدنا جبريل عليه السلام عندما كان ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه كان ينزل على صورة صحابي جليل اسمه (دحية الكلبي) وكان هذا الصحابي من سكان أطراف المدينة، والملك يختار صورة شخص يستحب رؤيته للجميع فيتصور في هيئته وهذا من ورد عن الصحابة الكرام”.