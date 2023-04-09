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حياتنا

جنا عمرو دياب بأقصر تنورة في رمضان والجمهور: “مبروك كسبتي افطار صائم”! (شاهد)

كان أيضاً من الصور المُلفتة الغريبة حين كان صديقهم الشاب يضع يده على سرة بطن إحدى فتيات الشلة

كتب رفيف عبدالله
جنا عمرو دياب بأقصر تنورة في رمضان والجمهور:
جنا دياب
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وطن– عادت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، إلى الإثارة من جديد، بنزهة مع أصدقاءها، بملابس جريئة.

قفازات وأوشحة

ونشرت ابنة عمرو دياب صوراً لها بين أًصدقائها وهي ترتدي تنورة كشكش قصيرة جداً، مع توب وجاكيت أسود.

الملفت أن صديقاتها كن محتشمات ويرتدين بلاطين واسعة، عكس جنا دياب التي كشفت ساقيها حتى الفخذين بطريقة فاضحة.

 

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وعلقت جنا دياب على الصور: ” أوصي بالقفازات والأوشحة”.

إفطار صائم

وكان أيضاً من الصور المُلفتة الغريبة، حين كان صديقهم الشاب يضع يده على سرة بطن إحدى فتيات الشلة.

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وجدد المتابعون هجومهم على جنا، خاصة أن هذا التعري جاء في شهر رمضان.

وجاء في التعليقات: ” مبروك كسبتي افطار صائم”.

 

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وكتب آخر: ” هو انتي مش بتصومي ولا أي”.

وسخرت متابعة: “هو رمضان ما جاش عندكم يانجمة”.

اقتحام الأقصى

و في خطوةٍ مفاجئة، علّقت جنا دياب على التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجدَ الأقصى وقامت باعتقال مئات المصلين.

في البداية، نشرت جنا دياب مقطعاً من لقاء الفنان الفرنسي فلسطيني الأصل، سان ليفانت، في أحد البرامج الشهيرة وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية.

ويقول سانت ليفانت في اللقاء: “لقد قلت سابقاً إن لديّ امتيازاً بكوني فلسطيناً.. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة لأقول إنه في الأيام القليلة الماضية، القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان”.

وتحدث ليفانت عن سبب شعوره بالانتماء لفلسطين، كونَه نشأ فيها.

ثم نشرت جنا صورة كُتب عليها: “ما الإرهاب؟ هو أن تهاجم فلسطينيين غير مسلحين، خلال شهر رمضان، كلَّ عام”.

حركات وكلام بذيء

ولا تمانع جنا دياب أن تكتب الكلمات البذيئة وتنشرَ صوراً خارجة، وأخيراً أن تفعلَ حركة بذيئة خارجة بيدها.

حيث ظهرت ابنة عمرو دياب في خاصية القصص المصورة عبر حسابها على “انستجرام“، وهي تقف مع صديقاتها، بينما رفعت إصبعها في حركة بذيئة.

وبذلك تضمّ جنا دياب، تلك الحركة إلى سلسلة تصرفاتها التي تثير غضب متابعيها. وتجعلهم يتساءلون عن موقف والدها ووالدتها من ذلك.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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