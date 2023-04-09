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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا والتوقيت في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد جيرونا watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد جيرونا
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وطن- يواجه فريق برشلونة المتصدر منافسه جيرونا، الاثنين، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب ( الكامب نو).

وستنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد جيرونا

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه جيرونا، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع البلوغرانا: أليخالدرو بالدي، ماركوس ألونسو، جول كوندي، رونالدو أراخو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرخيو بوسكيتس، فرانك كيسييه.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، المعلق العماني عامر الخوذيري، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي بتردد 11013، ومعدل ترميز 2700، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وينفرد فريق برشلونة (البلوغرانا) في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن  غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس جيرونا في المركز ال11 برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.

برشلونة
برشلونة
المصدروطن + برشلونة تويتر + جيرونا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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