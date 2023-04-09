تشكيلة برشلونة ضد جيرونا والتوقيت في الدوري الإسباني

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وطن- يواجه فريق برشلونة المتصدر منافسه جيرونا، الاثنين، في منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني الممتاز، على ميدان ملعب ( الكامب نو).

وستنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد جيرونا

كما وستكون بتوقيت مصر وفلسطين عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

سبوتيفاي كامب نو على موعد مع ديربي كتلوني يوم الاثنين ❤️💛 ⚽ برشلونة 🆚 جيرونا pic.twitter.com/C1pAQ3an7X — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 7, 2023

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد جيرونا

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه جيرونا، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

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حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع البلوغرانا: أليخالدرو بالدي، ماركوس ألونسو، جول كوندي، رونالدو أراخو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، سيرخيو بوسكيتس، فرانك كيسييه.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

معلق مباراة برشلونة وجيرونا

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وجيرونا، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، المعلق العماني عامر الخوذيري، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport 1) الرياضية القطرية، على القمر الصناعي بتردد 11013، ومعدل ترميز 2700، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

￼🗣️ Oriol Romeu: ❝Serà un partit especial. A qualsevol jugador sempre li emociona jugar al Camp Nou, un dels millors escenaris. És un orgull i és molt bonic també pel meu passat allà.❞#BarçaGirona

➕ Entrevista sencera ➡️ https://t.co/uuAHucPTO3 pic.twitter.com/KkBbbGrLp0 — Girona FC (@GironaFC) April 8, 2023

وينفرد فريق برشلونة (البلوغرانا) في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف برصيد 59 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس جيرونا في المركز ال11 برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.