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بعد وصلة غزل من رامز جلال.. ميلا الزهراني تطلب عريسا وهذه شروطها

الممثلة السعودية "ميلا الزهراني" وقعت ضحية لرامز جلال في برنامجه "رامز نيفر إند" الذي تم تصويره في السعودية برعاية "هيئة الترفيه"

كتب خالد الأحمد
ميلا الزهراني مع رامز جلال watanserb.com
ميلا الزهراني ضحية رامز جلال الجديدة في برنامجه "رامز نيفر إند"
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وطن – وقعت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية المعروفة “ميلا الزهراني”، ضحية جديدة من ضحايا برنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه النجم رامز جلال خلال شهر رمضان 2023.

ميلا الزهراني أحدث ضحايا رامز جلال

ونشر رامز جلال على حسابه في تويتر قبل بداية الحلقة تغريدة نوه فيها عن الحلقة بقوله:”معانا ومعاكم، حسناء الرياض، فاتنة الخليج الفنانه السعودية ميلا الزهراني ضحية اليوم فى رامز نيفر إند“.

وكعادة رامز جلال دائماً، حيث يسخر من ضيوف برنامجه قبل تنفيذ المقلب، بدأ بمقدمة تشيد بالموهبة الفنية لـ ميلا الزهراني، وذلك أثناء استقبال مقدمة البرنامج الإعلامية كارلا حداد لها.

عقب ذلك بدأ رامز يسخر من ميلا قائلاً: “النهاردة فرصة عمرك يا تعيطي وتبقي نجمة يا تقعدي في بيتك والملوخية تخرطي.. تعالي يا فاشونستا الخليج يا ساحرة الرياض”.

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وسخر رامز جلال من إطلالة ميلا الزهراني، قائلا: “مش لابسة نظارة دي منظار، والجزمة أبيض في اسود وكإنها تاكسي”.

وتوعد رامز جلال، الفنانة ميلا الزهراني بعبارات غامضة قائلا: “هارشوا باطو هايوري ميلا الزهراني هابلاتو”.

ليبدأ رامز بعد ذلك التجهيز للمقلب، من خلال مساعدة “الأوزة عزة” له والتي وقع اختيارها على مقلب “المطعم الطائر”.

ولم تتمالك ميلا الزهراني أعصابها، وقت تنفيذ المقلب، فظهر عليها علامات الخوف والهلع، وظلت ممسكة بالمنضدة والكرسي الذي كانت تجلس عليه.

حتى كشف رامز عن شخصيته الحقيقية، بعد أن تخفى في شخصية الشيف “فخرت” كبير الطهاة والذي خدع ميلا الزهراني في البداية وأوهمها بأنه شيف حقيقي.

وعقب انتهاء المقلب، ونزول رامز وميلا من المطعم الطائر على الأرض، حاولت الأخيرة اللحاق به حتى تقوم بضربه انتقاماً مما فعله بها، ثم تهدأ ميلا وهنا يدور حوار قصير بينهما.

ميلا الزهراني تطلب عريسا عبر “رامز نيفر إند”

وأعلنت ميلا الزهراني تحت تهديد رامز جلال، عن تراجعها عن قرارها برفض الزواج بعد انفصالها عن زوجها الأول، قائلة: “أنا رجعت في كلامي عن الإضراب في الجواز وعايزة عريس.”

وزاد رامز من جرعة الخوف لديها بمسدسه لتتابع نزولا على رغبته: “عايزة اتجوز حالا، عايزة عريس وعمري ما كنت مغرورة بس عايزة الشخص اللى اتجوزه أحبه الأول”.

وقال رامز: “ميلا قالت خلاص انها مش مضربة عن الزواج، بس المهر قد ايه”، لترد عليه ميلا الزهراني: “إن أنا أحبه، لازم أنا أحبه”.

وبعد الحلقة نشر رامز جلال صورة له مع ميلا الزهراني بدت فيها مغبرة الرأس وفي حالة رثة ولكنها مبتسمة بعد المقلب الثقيل، وعلق عليها “متزعليش يا ميلا ومتبقيش فصيله”.

من هي ميلا الزهراني؟

وميلا الزهراني ممثلة وعارضة أزياء سعودية، وُلدت في 22 أبريل عام 1997، وشاركت في عدة أعمال فنية، منها الجزء الأول من مسلسل «بنات الملاكمة» عام 2019.

كما تشارك في مسلسل “دفعة لندن” الذي يعرض حالياً في موسم دراما رمضان، وتدور أحداثه حول قصة طلاب عرب يدرسون الطب بإحدى جامعات لندن في فترة الثمانينيات، ويحمل كل منهم أفكاراً وقناعات ومبادئ مختلفة عن الآخرين.

ومسلسل «سفر برلك» الذي يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان، إلى جانب عدد كبير من الممثلين بالسعودية والوطن العربي، منهم عابد فهد، عبد الرحمن اليماني، وأنس طيارة، والعمل من إخراج الليث حجو، ومن تأليف عمرو علي.

ويختلف مقلب رامز جلال في شهر رمضان 2023، بمقلبين مختلفين عن بعض يختار أحدهما عشوائيا، حيث يستدرج رامز جلال، ضيوفه لافتتاح مطعم جديد في السعودية، وعندما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قِبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجهه، ثم مرحلة الغسالة وهي نهاية المقلب الأول.

وبعدها يأتي الدور على المقلب الثاني حيث تتم دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عالٍ، يحدث المقلب الآخر، ليدخل الضيف في حالة من الفزع والخوف الشديد خوفا من سقوط المطعم.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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