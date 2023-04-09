باريس سان جيرمان يُواصل تعزيز الصدارة.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

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وطن- يواصل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه النظيف على منافسه نيس بثنائية دون مقابل، في منافسات الجولة ال30.

وافتتح باريس سان جيرمان أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه نيس، عند الدقيقة ال26 عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

كما وعزز الفريق الباريسي هدف التقدم الثاني عن طريق المدافع المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة ال76 من مجريات أحداث المباراة.

كما وتفوق فريق باريس سان جيرمان على منافسه نيس على مستوى الاستحواذ على الكرة التي وصلت نسبته إلى 55%، مقابل 45% للفريق الأخير.

هدف باريس الثاني

سيرخيو راموس 🔥🔥 pic.twitter.com/Sbq6G24Wn5 — muteb_ fc (@mutebfc) April 8, 2023

فيما تخطى فريق نيس في المباراة منافسه المتصدر باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 21 تسديدة، مقابل 13 تسديدة فقط للنادي الباريسي.

وصل ليونيل ميسي لـ 1000 مشاركة في الأهداف، بتمريرته الحاسمة لـ @SergioRamos أمام نيس! 🐐👏 ⚽️ سجل 702 هدفًا.

👟 صنع 298 تمريرة حاسمة.#نيس_باريس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/LNxkCr57c7 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) April 8, 2023

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كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام لانس، في الجولة القادمة ال31 من منافسات الدوري الفرنسي، مطلع الأسبوع المقبل.

بلمسة واحدة لا تُخطئ المرمى بطل العالم ليو ميسي سجل هدف رائع وسط ٧ من لاعبي نيس 🇦🇷💙pic.twitter.com/LO14Yuinwk — مُصطَفىٰ (@mostavic) April 8, 2023

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوز المتصدر باريس سان جيرمان على نيس في منافسات الجولة ال30، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 69 نقطة.

لانس 63 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 60 نقطة.

موناكو 57 نقطة.

ليل 52 نقطة.

رين 50 نقطة.

ريمس 46 نقطة.

نيس 45 نقطة.

أولمبيك ليون 44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز، السبت، بمواجهة أولمبيك مارسيليا أمام لوريان.