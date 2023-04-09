الأحد, أبريل 9, 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يُواصل تعزيز الصدارة.. ترتيب الدوري الفرنسي 2023

منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان ونيس watanserb.com
باريس سان جيرمان ونيس
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وطن- يواصل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه النظيف على منافسه نيس بثنائية دون مقابل، في منافسات الجولة ال30.

وافتتح باريس سان جيرمان أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه نيس، عند الدقيقة ال26 عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس

كما وعزز الفريق الباريسي هدف التقدم الثاني عن طريق المدافع المخضرم سيرجيو راموس في الدقيقة ال76 من مجريات أحداث المباراة.

باريس سان جيرمان ونيس
باريس سان جيرمان ونيس

كما وتفوق فريق باريس سان جيرمان على منافسه نيس على مستوى الاستحواذ على الكرة التي وصلت نسبته إلى 55%، مقابل 45% للفريق الأخير.

فيما تخطى فريق نيس في المباراة منافسه المتصدر باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 21 تسديدة، مقابل 13 تسديدة فقط للنادي الباريسي.

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كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام لانس، في الجولة القادمة ال31 من منافسات الدوري الفرنسي، مطلع الأسبوع المقبل.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوز المتصدر باريس سان جيرمان على نيس في منافسات الجولة ال30، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 69 نقطة.

لانس 63 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 60 نقطة.

موناكو 57 نقطة.

ليل 52 نقطة.

رين 50 نقطة.

ريمس 46 نقطة.

نيس 45 نقطة.

أولمبيك ليون 44 نقطة.

لوريان 44 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال30 من الدوري الفرنسي الممتاز، السبت، بمواجهة  أولمبيك مارسيليا أمام لوريان.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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